LIVE SPEZIA - FIORENTINA 0-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Alberto Picco

Città: La Spezia

Capienza: 10336 spettatori20:17

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Spezia e Fiorentina, ultimo incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A.20:17

Incrocio del cuore per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, che in Liguria ha conquistato una promozione in Serie A e una salvezza: niente sconti previsti per la sua vecchia squadra, alla luce del pesante k.o. arrivato lo scorso turno per mano della Lazio che ha un po' ridimensionato la squadra viola, ora orfana di Vlahovic.20:18

Thiago Motta e il suo Spezia, invece, hanno superato la crisi di gioco e risultati trovandosi a +5 dalla zona retrocessione. Dieci punti nelle ultime quattro partite e 14 punti nelle ultime 7, i bianconeri viaggiano ad una media che possiamo definire più che da semplice salvezza, addirittura da Europa League.20:23

La Fiorentina è imbattuta contro lo Spezia in Serie A, grazie a un pareggio seguito da due successi per 3-0; tuttavia, il pareggio tra le due squadre è arrivato nell’unica sfida giocata in casa dei liguri (2-2 nell’ottobre 2020).20:24

FORMAZIONE SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj. All. Thiago Motta.20:24

FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano.20:25

Due assenze pesanti per il tecnico Italiano, entrambe a centrocampo e per squalifica. Al 'Picco' non ci saranno Bonaventura e Torreira, sostituiti da Amrabat e Maleh. Insieme a loro anche Castrovilli. Piatek vince il ballottaggio con Cabral per giocare al centro dell'attacco dopo la doppietta all'Atalanta in Coppa Italia: tridente completato da Gonzalez e Sottil. In difesa sarà Igor il partner di Milenkovic.20:26

Spezia con quella che al momento è la formazione tipo: 4-2-3-1 con il trio di fantasisti alle spalle dell'unica punta Manaj. Thiago Motta recupera Maggiore, che non era al 100% in settimana. In mediana confermati Sala e Kiwior. Nessuna novità nella difesa che proteggerà la porta di Provedel.20:27

Squadre già schierate sul terreno di gioco del 'Picco' agli ordini dell'arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido.20:45

1' COMINCIA IL MATCH: primo pallone toccato dalla Fiorentina.20:48

2' OCCASIONE SPEZIA! Calcio d'angolo radente di Verde che mette in apprensione la difesa Viola. Sulla ribattuta Erlic è in buona posizione per scoccare il sinistro, ma spara alto sopra la traversa.20:49

4' Scambio ancora da calcio d'angolo tra Verde e Manaj, col numero 10 spezzino pronto a calciare pericolosamente verso la porta di Terracciano. Altro pericolo per la difesa della Fiorentina, che respinge con apprensione.20:52

7' Grande pressione da parte dello Spezia che non fa ragionare la formazione di Italiano. In particolare i terzini bianconeri sono costantemente aggressivi sulle ali d'attacco viola.20:56

10' Provano lo scambio da rimessa laterale Piatek e Odriozola, ma la palla di ritorno del centravanti viola è troppo lunga per lo spagnolo.20:58

13' Lancio lungo dalle retrovie a cercare lo scatto di Gyasi alle spalle di Biraghi. Esce provvidenzialmente Terracciano sull'attaccante dello Spezia.21:01

15' CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Piatek chiude il triangolo con Nico Gonzalez che supera in velocità Reca. L'esterno sinistro dello Spezia stende in area l'argentino e l'arbitro Marchetti non ha dubbi: rigore per la Fiorentina.21:02

16' Rigore Sbagliato Krzysztof Piątek21:29

17' PIATEK SBAGLIA! L'attaccante polacco della Fiorentina sbaglia dagli 11 metri centrando il palo col destro a incrociare. Si rimane sullo 0-0 al 'Picco'.21:05

20' Terzo errore consecutivo dal dischetto per la Fiorentina, dopo quelli di Vlahovic e Biraghi. Lo Spezia, scampato il pericolo dal dischetto, prova a riaffacciarsi in avanti.21:09

22' Amrabat sta salendo di livello in questo primo tempo, trovando spesso Nico Gonzalez tra le linee e creando pericoli per la porta dello Spezia. Fiorentina che, nonostante l'errore dagli 11 metri, non si è demoralizzata e continua a giocare in avanti.21:13

27' Prova l'azione personale Castrovili verso il limite dell'area di rigore. Sinistro che finisce alto sopra la traversa.21:16

29' Nico Gonzalez converge sul sinistro e mette in mezzo un pallone interessante verso il centro dell'area. Piatek viene anticipato da Erlic in maniera provvidenziale.21:17

31' Gyasi scambia al centro dell'area con Maggiore, prova la conclusione a giro ma arriva centrale tra le braccia di Terracciano.21:20

33' OCCASIONE FIORENTINA! Scambio Nico Gonzalez-Piatek, con l'attaccante polacco che prova a centrare la porta col destro al volo: palla respinta dalla difesa dello Spezia.21:21

35' Scatto di Odriozola sulla fascia destra e palla all'indietro verso Piatek. Conclusione da posizione defilata che finisce a lato col destro.21:23

37' Verde prova l'azione personale a destra, poi crossa in mezzo in maniera pericolosa. Ribatte la difesa della Fiorentina sui piedi di Maggiore che, col destro volante, non trova lo specchio della porta.21:24

40' Ultimi minuti di gioco in un primo tempo davvero equilibrato al 'Picco', anche se la Fiorentina sta aumentando i giri del motore in questo finale.21:29

42' GOL! Spezia-FIORENTINA 0-1! Rete di Piatek. Azione travolgente della Fiorentina in velocità che trova la rete del vantaggio a pochi istanti dal termine. Maleh mette in mezzo un pallone delizioso per il tocco dell'attaccante polacco sotto porta.



Guarda la scheda del giocatore Krzysztof Piatek21:32

45' Calcio d'angolo direttamente verso la porta di Verde che scalda le mani a Terracciano. Traiettoria velenosa del fantasista spezzino.21:33

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO: Spezia-Fiorentina 0-1.21:34