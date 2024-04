Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori12:09 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli e Frosinone, gara valida per la Giornata 32 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.12:09

Il Napoli è reduce dalla vittoria (4-2) sul Monza ma in casa sta avendo un rendimento molto altalenante: su 15 partite giocate finora al Maradona in Serie A, sei vittorie, quattro pareggi e ben cinque sconfitte, per un bottino di 22 punti. Gli azzurri occupano l’ottavo posto in classifica (48 punti) e oggi devono assolutamente vincere per proseguire la corsa verso l’Europa.12:09

Il Frosinone non vince da quasi tre mesi: l’ultimo successo dei giallazzurri risale infatti al 21 gennaio scorso, col 3-1 sul Cagliari. Da allora, quattro pareggi (gli ultimi due consecutivi) e ben sei sconfitte. La squadra allenata da Di Francesco non ha però mai vinto in trasferta in questa Serie A: quattro pareggi e 11 sconfitte, col peggior rendimento in trasferta del campionato (4 punti).12:11

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli si schiera con un 4-3-3 formato da: Meret - Rui, Ostigard, Rrahmani, Di Lorenzo - Zielisnki, Lobotka, Anguissa - Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. All. Calzona. A disposizione: Gollini - Idasiak, Mazzocchi, Natan - Cajuste, Traorè, Dendoncker - Lindstrom, Simeone, Raspadori.12:11

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone risponde invece con un 3-4-2-1 in cui figurano: Turati - Lirola, Romagnoli, Okoli - Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri - Soulé, Brescianini - Cheddira. All. Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali - Lusuardi, Marchizza - Gelli, Garritano, Reinier - Cuni, Baez, Ghedjemis, Kaio Jorge, Seck, Kvernadze.12:12

Mister Calzona può praticamente contare sulla squadra al gran completo. Solito 4-3-3 con due cambi nell’undici titolare rispetto alla formazione che aveva iniziato la trasferta di Monza. Politano prende difatti il posto dello squalificato Ngonge, mentre Ostigard rimpiazza l’infortunato Juan Jesus per fare coppia con Rrahmani al centro della difesa.12:12

Mister Di Francesco deve invece fare i conti con una lunga lista di indisponibili (ben sei). L’assenza sicuramente più pesante è quella di Bonifazi, rimpiazzato da Lirola nei tre di difesa, ma anche l’indisponibilità di Harroui non è da sottovalutare. Brescianini in coppia con Soulé nei due giocatori a supporto di Cheddira.12:13

Il Napoli ha vinto ognuna delle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A: tra le formazioni contro cui vanta il 100% di successi nella competizione, solamente contro il Crotone (sei su sei) ha disputato più incontri. Inoltre, quella partenopea è la formazione che ha rifilato più gol ai giallazzurri nel massimo campionato (18).12:13

1' INIZIA Napoli-Frosinone, fischio di Fabbri e si può partire qui al Maradona. Oltre 50.000 gli spettatori presenti, ma non senza “contestazione” della tifoseria organizzata azzurra. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. 12:32

2' Il Napoli parte con un buon possesso palla, con Lobotka marcato a uomo a tuttocampo da Brescianini ma comunque molto abile nel farsi trovare dai compagni. Curve ancora vuote, si riempiranno soltanto al 15' di gioco. 12:34

3' Gran lancio in profondità per Osimhen, Turati esce con coraggio e anticipa l'attaccante azzurro. Per entrambi però problemi fisici: Osimhen a una mano, il portiere del Frosinone alla tibia destra. 12:36

5' Si riparte dopo gli interventi dei rispettivi staff sanitari. Piccolo taglio a un dito della mano per Osimhen, nulla invece di preoccupante per Turati. Napoli sempre in possesso, Frosinone che attua una piccola pressione. 12:37

7' Valeri pericoloso con la serpentina praticamente dalla linea di fondo: conquista un buon calcio d'angolo. Rientra intanto Osimhen, dopo essersi fatto curare dal suo staff sanitario. 12:39

9' Squadre per ora molto attente e un po' contratte, ma del resto la posta in palio è altissima. Il Napoli si gioca tre punti decisivi per la corsa verso una coppa europea nel 2024-25, il Frosinone invece vuole fare punti per restare in A. 12:41

10' Primo squillo di Kvaratskhelia. Il georgiano riceve al limite, si accentra un po' e lascia partire un destro rasoterra che non inquadra però la porta difesa da Turati. Applausi dagli spalti del Maradona. 12:42

12' Ottimo cross di Politano dalla destra, con palla tesa sul secondo palo dove c'è in agguato Kvaratskhelia. Ottima la chiusura aerea di Zortea, il quale recupera bene la posizione e concede soltanto calcio d'angolo. 12:45

14' OCCASIONE OSIMHEN! Grande iniziativa di Kvaratskhelia, che arriva al limite e imbuca perfettamente per il compagno. L'attaccante azzurro si libera bene di Romagnoli in area e poi calcia di destro: conclusione troppo centrale, Turati risponde e si resta sullo 0-0.12:46

15' Napoli che sta schiacciando gli ospiti. Ostigard da due passi spara alto, ma l'azione era ferma per un fuorigioco di Osimhen. Frosinone che deve già resistere agli assalti dei padroni di casa. 12:48