Grazie per aver seguito la diretta scritta di Milan-Sassuolo 3-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:19

90'+6' Triplice fischio al Mapei Stadium, Sassuolo-Milan termina 3-3.16:59

90'+5' Ultimi assalti per il Milan, chiusi da un fallo di frustrazione di Okafor su Defrel.16:58

90'+4' Rimessa laterale in zona offensiva per il Sassuolo tra le proteste di giocatori e panchina ospite. Decisione che fa guadagnare secondi preziosi ai neroverdi.16:57

90'+2' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina, rimane anche a terra Giroud dopo una caduta scomposta.16:55

90'+2' Cross di Pulisic, Erlic anticipa Okafor di testa ma concede calcio d'angolo al Milan.16:55

90'+1' Sassuolo che prova a gestire il possesso per tenere lontane le ondate rossonere.16:54

90' Ennesimo sprint con cross di Pulisic sulla destra, palla troppo alta per tutti che termina in fallo laterale dalla parte opposta.16:53

90' Cinque minuti di recupero.16:53

90' Milan praticamente in dieci, Thiaw ha un evidente problema muscolare ma Pioli ha terminato i cambi.16:52

89' Matheus Henrique spazza l'area del Sassuolo ma si gioca in una sola direzione in questi minuti finali.16:52

88' Theo Hernandez sradica un pallone dai piedi di Pinamonti e va a guadagnarsi una punizione in zona offensiva costringendo Obiang al fallo.16:51

86' OCCASIONE MILAN! Strappo di Pulisic che entra in area dalla destra, palla rimorchio deviata da Obiang e Giroud, fuori tempo dopo il tocco dell'avversario, la manda alta da ottima posizione.16:49

86' Si infiamma il tifo del settore ospiti che prova a spingere ulteriormente la propria squadra. Sassuolo alle corde.16:49

84' GOL! Sassuolo-MILAN 3-3! Rete di Okafor. Sponda aerea di Giroud, Gabbia appoggia di petto per Okafor che batte Consigli da due passi col destro di prima. Inerzia tutta dalla parte dei rossoneri che sono a un passo dal ribaltare una partita che sembrava persa.



Guarda la scheda del giocatore Noah Okafor17:14

83' Palla verticale meravigliosa di Reijnders per Pulisic, il cross rasoterra dell'americano viene deviato in corner da Viti.16:46

82' Sostituzione Milan: Pioli si sbilancia completamente con Noah Okafor al posto di Yacine Adli.16:45

81' Esterno di Jovic per Pulisic che viene però fermato da Viti. Il difensore emiliano rimane a terra coi crampi e chiama l'intevento dei propri sanitari.16:44

80' Continua ad avere tantissima libertà Leao, la difesa del Sassuolo non sembra solidissima in questa fase.16:43

79' Esterno di Reijnders per Leao che però scivola e non riesce ad arrivarci con tanto spazio davanti a sé sulla sinistra.16:42

78' OCCASIONE MILAN! Adli entra in area dal lato corto dell'area di rigore e serve Pulisic, la conclusione immediata dell'americano col destro viene respinta da un altro miracolo di Consigli.16:41

78' Si riprte con uno strappo di Pulisic sulla destra, il suo cross debole è però facile preda della difesa neroverde.16:41

77' Sostituzione Sassuolo: esce anche Daniel Boloca, entra Uros Racic.16:40

77' Sostituzione Sassuolo: fuori Armand Laurienté, dentro Emil Ceide.16:39

74' Secondo cooling break della partita.16:37

74' Laurienté prova a pescare Pinamonti in area, l'ex Inter la tocca di testa ma non c'è nessun compagno in zona pronto a colpire.16:36

72' Florenzi finta il destro a giro, Theo la mette in mezzo col mancino ma sbaglia completamente il dosaggio. Palla che si spegne a fondo campo.16:35

71' Punizione per il Milan a circa venti metri dalla porta di Consigli. Obiang commette ostruzione su Theo Hernandez e regala un'opportunità su calcio da fermo ai rossoneri.16:34

71' Contropiede del Milan, Jovic conduce palla centralmente e apre a destra per Giroud che però non è preciso nello stop e viene chiuso da Ferrari.16:34

69' Pinamonti restituisce la sbracciata, stavolta su Gabbia e viene ammonito da Massa.16:32

69' Thiaw, che aveva già rischiato nel primo tempo, era diffidato e salterà il derby contro l'Inter.16:32

68' Scontro aereo tra Thiaw e Pinamonti, il giocatore neroverde ha la peggio e Massa ammonisce il centrale rossonero.16:31

68' Milan che attacca a caccia del pareggio, Sassuolo costretto a difendersi con quasi tutti i propri effettivi.16:31

65' Sostituzione Milan: fuori Samuel Chukwueze, dentro Christian Pulisic.16:28

65' Azione tutta a un tocco del Sassuolo e tiro finale di Matheus Henrique che finisce ampiamente alla destra della porta di Sportiello.16:28

64' GOL ANNULLATO! Florenzi mette palla nello spazio alle spalle della difesa neroverde, Chukwueze scatta sul filo del fuorigioco e fulmina Consigli con una conclusione bassa e tesa sul secondo palo. Massa prima convalida, poi interviene il VAR per annullare la rete del nigeriano per posizione irregolare.16:31

62' Sostituzione Sassuolo: fuori Kristian Thorstvedt, dentro Matheus Henrique.16:25

62' Florenzi crossa dalla destra, Giroud anticipa tutti sul primo palo ma non trova la porta.16:24

60' Volata di Leao sulla sinistra a bruciare Tressoldi, palla bassa in mezzo per Giroud che ci prova in girata col sinistro ma commette fallo su Ferrari.16:23

59' GOL! Sassuolo-MILAN 3-2! Rete di Jovic. Un classico del calcio: gol sbagliato, gol subito. Consigli respinge centralmente un tiro-cross di Leao dalla sinistra, Jovic insacca a porta vuota.



Guarda la scheda del giocatore Luka Jovic16:43

58' Ripartenza sprecata dal Sassuolo con Laurienté che conduce palla centralmente, ignora un liberissimo Thorstvedt e perde palla toccando debolmente per Defrel sulla destra.16:22

57' Tressoldi ferma sul nascere la sgasata centrale di Leao. Massa lo ammonisce.16:20

56' Triplo cambio di Pioli per cercare di ridare elettricità ai propri giocatori e squadra sbilanciatissima in avanti con Giroud al fianco di Jovic.16:19

55' Sostituzione Milan: fuori Simon Kjaer, dentro Matteo Gabbia.16:18

55' Sostituzione Milan: fuori Ruben Loftus-Cheek, dentro Tijjani Reijnders.16:18

55' Sostituzione Milan: fuori Yunus Musah, dentro Olivier Giroud.16:17

53' GOL! SASSUOLO-Milan 3-1! Rete di Laurienté. Recupero alto di Tressoldi, palla a Defrel che la gira subito in area per Laurienté. Il francese ha tempo e spazio per piazzare il destro alle spalle di Sportiello. L'estremo difensore del Milan può solo sfiorare la palla e raccoglierla dal fondo del sacco.



Guarda la scheda del giocatore Armand Laurienté16:17

53' Thorstvedt prova il destro dal limite ma colpisce Thiaw.16:15

50' Possesso palla glaciale di Boloca che non va in difficoltà sulla pressione di Adli nei pressi della propria area di rigore e guadagna rimessa lateral facendo carambolare la palla sull'avversario.16:13

50' Corner battuto rapidamente dal Sassuolo, Pinamonti va a terra dopo una spinta di Loftus-Cheek. Massa lascia correre e anche per il VAR non ci sono irregolarità.16:12

49' Leggerezza di Kjaer che sbaglia l'appoggio per Chukwueze nella propria metà campo, Obiang recupera e serve Laurienté che entra in area ma vede la propria conclusione deviata in corner.16:12

47' Come già sul finire di primo tempo, c'è un Milan molto aggressivo in campo per cercare di completare la rimonta.16:10

46' Si ricomincia!16:08

45' Sostituzione Sassuolo: fuori Cristian Volpato, dentro Grégoire Defrel.16:08

Ballardini è già stato costretto a giocarsi un cambio con Tressoldi per Toljan nei primi minuti di gara, sono da verificare anche le condizioni di Thorstvedt che ha stretto i denti per non consumare un altro slot. Il tecnico degli emiliani dovrà giocarsi sapientemente i cambi per portare a casa un risultato fondamentale in chiave salvezza. Per Pioli ci sarà sicuramente la tentazione di giocarsi le carte Pulisic e Giroud e aumentare la concretezza in fase offensiva per ribaltare un match iniziato in modo fin troppo negativo.15:58

Inizio shock per il Milan che va sotto di due reti nei primi dieci minuti, Pinamonti prima e Laurienté poi sfruttano al massimo le incertezze di una difesa rossonera parsa un po' troppo passiva, poi inizia un monologo quasi totale del Milan che trova il gol al 20' grazie al numero di Leao, crea tanto in zona offensiva ma sbatte più volte su Consigli e non riesce a pareggiarla.15:54

45'+4' Duplice fischio di Massa, Sassuolo-Milan 2-1 dopo i primi 45 minuti.15:51

45'+2' Strappo di Chukwueze sulla destra, palla a Loftus-Cheek che si porta la palla sul destro ma viene murato. Poi l'azione del Milan si perde con un cross che termina tra le braccia di Consigli.15:49

45'+1' ANCORA THEO! Slalom di Hernandez in area neroverde e sinistro sul primo palo che finisce sull'esterno della rete.15:47

45' DOPPIA OCCASIONE MILAN! Botta dalla distanza di Florenzi, Consigli risponde presente coi pugni, poi si supera anche sul sinistro da dentro l'area di Theo Hernandez.15:47

45' Quattro minuti di recupero.15:46

44' Tunnel di Leao a Boloca e fallo del giocatore neroverde. Punizione per il Milan sulla trequarti offensiva.15:46

43' Stringe i denti Thorstvedt che rientra in campo per evitare a Ballardini di bruciare un altro slot nei primi 45'.15:45

42' Thorstvedt a terra nel cerchio di centrocampo, il norvegese sembra non farcela e si scalda Matheus Henrique.15:44

41' Rinvio completamente sballato di Volpato che finisce nella propria area di rigore dove Consigli è però attento e fa sua la palla in presa alta.15:43

40' Musah con tanto spazio sulla destra, ingresso in area e palla a rimorchio per Loftus-Cheek, anticipato dalla difesa emiliana.15:42

39' Sgroppata di Theo Hernandez che viene però mandato sul destro, appoggio per Chukwueze che spara in curva da ottima posizione col sinistro.15:41

39' Laurienté ubriaca Kjaer poi però sbaglia il cross al centro dalla sinistra.15:40

38' Numero da giocoliere di Leao per saltare Volpato sul lato corto dell'area avversaria, poi è bravo Tressoldi a chiudere sul portoghese.15:40

36' RISCHIO MILAN! Sponda di Ferrari per Pinamonti che non ci arriva, poi Leao è bravo nel fermare Volpato ma rischia la follia con un retropassaggio per Sportiello nell'area ancora affollatissima. Il portiere rossonero la rinvia addosso a Laurientè ma il rimpallo non favorisce il francese.15:39

35' Tressoldi al cross basso dalla destra, palla deviata in corner. Buon momento degli uomini di Ballardini che si stanno proponendo con continuità in attacco.15:37

35' Volpato la mette a giro sul secondo palo, Tressoldi viene anticipato, poi Obiang regala una rimessa al Milan.15:36

34' Pinamonti salta secco Thiaw sull'out di destra, il tedesco lo trattiene da dietro e rischia il giallo. Massa lo richiama solo verbalmente.15:36

33' Nulla di fatto sul calcio piazzato neroverde messo al centro da Laurienté ma i padroni di casa restano in possesso della palla.15:35

32' Viti alza un pallone alle spalle di Florenzi per Laurienté, il numero 42 lo abbatte da dietro rischiando anche il giallo. Punizione per il Sassuolo in zona offensiva.15:33

31' Si riparte con una rimessa dal fondo per il Sassuolo.15:32

28' Cooling-break al Mapei. Qualche attimo di respiro per entrambe le formazioni.15:30

27' Theo Hernandez ha spazio sulla corsia, entra in area ma il suo cross rasoterra è a metà strada tra Jovic e Chukwueze e viene respinto da Viti.15:29

24' Sponda di Pinamonti per Volpato che calcia col mancino dal limite, Sportiello para in due tempi.15:26

24' Partita molto viva a Reggio Emilia con il Milan che finora ha creato molto ma il Sassuolo ha punito le incertezze difensive degli avversari.15:26

20' GOL! Sassuolo-MILAN 2-1! Rete di Leao. Destro-sinistro di Leao per sgusciare in area tra Tressoldi ed Erlic, poi piattone destro a infilare Consigli sul secondo palo. Gol pregiato del portoghese che riapre la gara del Mapei Stadium.



Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão15:23

19' Ferrari viene saltato netto da Loftus-Cheek lungo l'out di destra dell'attacco rossonero. Il centrale neroverde spende un fallo plateale per fermare l'avversario e viene ammonito da Massa.15:21

18' Fuorigioco confermato dal VAR. Si resta sul 2-0 per il Sassuolo.15:19

17' GOL ANNULLATO! Leao pennella dalla sinistra per Chukwueze che batte Consigli di testa ma si alza immediatamente la bandierina dell'assistente.15:20

16' Mancino di Florenzi dal limite dopo un assist orizzontale di Loftus-Cheek, palla fuori di poco sotto lo sguardo attento di Consigli.15:17

13' MIRACOLO DI CONSIGLI! Kjaer indirizza di testa in area piccola, Thiaw interviene sulla traiettoria sempre di testa ma Consigli ci arriva togliendola dall'angolino alto!15:15

13' Chukwueze prova a saltare Viti all'interno dell'area emiliana, il difensore tiene nel confronto diretto e mette palla in corner.15:15

12' Conclusione alle stelle da parte di Chukwueze col sinistro a rientrare dopo un tocco laterale di Loftus-Cheek.15:13

10' GOL! SASSUOLO-Milan 2-0! Rete di Laurienté. Thorstvedt manda Laurienté nello spazio alle spalle di Florenzi che viene bruciato dal francese. Sportiello respinge la prima conclusione dell'avversario ma non può nulla sul tap-in. Doppio vantaggio dei neroverdi.



Guarda la scheda del giocatore Armand Laurienté15:13

9' Sostituzione Sassuolo: problema fisico per Jeremy Toljan, al suo posto entra Ruan Tressoldi.15:11

8' CI PROVA THEO! Musah gestisce palla al limite dell'area avversaria, poi scivola lasciando lì la palla con Theo che ne approfitta per calciare di prima col mancino rasoterra. Palla fuori di un soffio.15:10

8' OCCASIONE SASSUOLO! Laurienté punta Kjaer dopo un controllo maldestro del danese, entra in area e prova il sinistro sul primo palo trovando l'esterno della rete.15:09

7' Jovic perde palla nel tentativo di servire Theo sulla trequarti offensiva, poi lotta e la recupera. 15:09

4' GOL! SASSUOLO-Milan 1-0! Rete di Pinamonti. Difesa rossonera troppo passiva, Volpato la mette al centro per Thorstvedt che proluga di tacco per Pinamonti. L'ex Inter gira di prima intenzione dall'altezza del dischetto col destro e non lascia scampo a Sportiello.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti15:30

3' Imbucata di Chukwueze per Loftus-Cheek alle spalle della difesa neroverde, Consigli però è attento e recupera la palla in uscita bassa anticipando l'avversario.15:05

2' Corner del Milan con Adli, palla tesa al limite per un liberissimo Florenzi ma l'ex Roma non trova la porta col destro al volo.15:05

Subito un lancio lungo nell'area del Sassuolo, Consigli è costretto a uscire per anticipare Musah e spedisce la palla in fallo laterale.15:02

Si comincia!15:02

Viene osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'incidente avvenuto presso la centrale idroelettrica di Suviana.15:00

Squadre in campo, tra pochi secondi il fischio iniziale di Massa.14:59

Gran caldo a Reggio Emilia, un fatto che potrebbe incidere non poco sull'andamento del match.14:52

Turnover non così ampio come pronosticato alla vigilia per Pioli che sceglie però di far rifiatare Giroud, Pulisic, Reijnders e Bennacer e non può schierare Maignan, rimasto a Milano per infortunio. Nel trio alle spalle dell'unica punta Jovic non mancano invece Leao e Loftus-Cheek, con loro chance da titolare per Chukwueze, come già successo contro il Lecce. Non rifiata nemmeno Theo Hernandez, chiamato a presidiare la corsia mancina mentre sulla destra Florenzi parte dal 1' al posto di Calabria. Coppia centrale formata da Kjaer e dal diffidato Thiaw, panchina iniziale per Tomori. Tra i pali c'è Sportiello mentre la cerniera di centrocampo è formata da Musah e Adli.14:52

Ballardini opera tre cambi rispetto al pareggio di Salerno: Viti si prende la fascia sinistra di difesa con Doig relegato in panchina, Obiang prende il posto di Bajrami e Volpato vince il ballotaggio con Defrel sulla destra dell'attacco neroverde. Tra i pali sempre Consigli con Toljan sulla destra e la coppia centrale Erlic-Ferrari davanti a lui. Boloca e Thorstvedt completano il centrocampo mentre in attacco c'è Laurienté insieme al solito Pinamonti.14:47

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: consueto 4-2-3-1 per il Milan. Sportiello - Florenzi, Kjaer, Thiaw, Hernandez - Adli, Musah - Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao - Jovic. A disposizione: Nava, Raveyre, Calabria, Bennacer, Giroud, Pulisic, Reijnders, Okafor, Tomori, Terracciano, Gabbia, Zeroli.14:44

FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: 4-3-3 per i neroverdi. Consigli - Toljan, Erlic, Ferrari, Viti - Boloca, Obiang, Thorstvedt - Volpato, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Matheus Henrique, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Kumbulla, Lipani, Doig, Tressoldi, Defrel.14:41

Dirige il match Massa con Mondin e Vecchi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Prontera mentre in sala VAR ci sono Guida e Chiffi.14:38

Al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia il Milan cerca innanzitutto una reazione positiva alla sconfitta subita nella gara di andata del derby di Europa League, in secondo luogo punta a mantenere viva la speranza di non consegnare lo Scudetto all'Inter nel prossimo derby di campionato oltre che di poterlo contendere ai nerazzurri fino in fondo. Ad attendere i rossoneri c'è però un Sassuolo a caccia di punti fondamentali per la salvezza, le motivazioni per cercare un risultato positivo ci sono dunque da ambo le parti e potrebbe venirne fuori un match intenso e combattuto fino all'ultimo.14:44

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Milan, gara valida per la giornata numero 32 del campionato di Serie A.14:32