Benvenuti alla diretta di Como-Bologna, gara valida per la 4' giornata del campionato di Serie A!13:55

Giornata speciale per il Como di Fabregas, che debutta nel suo stadio davanti al proprio pubblico. I lavori di messa a punto del Sinigaglia sono terminati in tempo per ospitare la prima sfida interna dei biancoazzurri, ancora alla ricerca del primo successo stagionale13:56