Como-Bologna 2-2: Illing Junior salva Italiano, beffa Como, pasticcio del Var

I top e flop di Como-Bologna: Cutrone torna in auge, Nico Paz illumina ma Castro e Iling Junior pareggiano i conti. Disastro Miranda e Casale

Un eurogol al 90′ di Illing Junior salva il Bologna che a Como risale dal 2-0 al 2-2 ma la squadra champagne di Thiago Motta è solo un ricordo. Per più di 75′ giocano solo i lariani che segnano subito con un autogol di Casale, raddoppiano a inizio ripresa con una prodezza di Cutrone e sfiorano a più riprese il tris contro un Bologna irriconoscibile. Poi il guizzo d’orgoglio: prima con il palo di Pobega, poi con Castro che riapre i giochi al 76′ e quindi allo scadere con l’ex Juve che fa respirare Italiano, la cui panchina iniziava già a traballare. E’ successo di tutto al Sinigaglia restaurato, che rivedeva la A a distanza di 21 anni dall’ultima volta, compresa una serie di pasticci arbitrali dal rigore dato e poi convertito in punizione dal limite per il Bologna a fine primo tempo per un mani di Alberto Moreno che però era stato vistosamente spinto alla suspance dopo la rete di Cutrone col Var che s’inceppa e non dà l’ok al gol per oltre sette minuti. Il Como brucia la possibilità di trovare la prima vittoria in Serie A e resta a 2 punti in classifica mentre il Bologna trova il terzo pareggio stagionale e sale a quota 3 punti.

Como-Bologna, la chiave tattica della partita

Cambia tutto il Como che si schiera in campo con il 4-2-3-1, anziché col 4-4-2 visto nelle prime tre gare stagionali. Il Bologna, invece, conferma il 4-3-3 con Dallinga centrale d’attacco supportato da Orsolini a destra e Odgaard sulla sinistra. La squadra di Italiano parte subito male, a causa di una disattenzione difensiva nata da un buco lasciato da Posch sulla fascia destra, e va in svantaggio. Nonostante ciò, sono gli emiliani a costruire il gioco dal basso e ad andare in pressing altissimo sugli avversari mentre il Como preferisce lanciare lungo il pallone per guadagnare profondità.

Nella seconda metà di gioco è la squadra di casa ad asfissiare con il pressing il Bologna ed a cercare più volte di arrivare al raddoppio su contropiede: un triangolo tra Nico Paz e Strefezza lancia Cutrone verso la porta che trova la rete.

Como-Bologna, Juric presente in tribuna

Tra i tanti spettatori di Como-Bologna nella tribuna dello stadio Sinigaglia, c’è da segnalare la presenza di un noto tecnico straniero ex Serie A: è presente il croato Ivan Juric, ex di Genoa, Verona e Torino in Serie A, accompagnato dal suo fidato vice Matteo Paro.

Como-Bologna, VAR offline per 6 minuti dopo gol di Cutrone

Già al 45′ c’era stato un episodio dubbio da moviola quando su calcio piazzato del Bologna, Alberto Moreno del Como colpisce il pallone con le mani: l’arbitro Piccinini vede il tocco e assegna il rigore ma il VAR lo richiama e stabilisce che è punizione dal limite dell’area. Sul gol del 2-0 è tutto fermo per un lungo controllo VAR (durato oltre 6 minuti) caratterizzato da totale mancanza di linea tra arbitro e cabina di revisione.

Como-Bologna: torna la pace da Patrick Cutrone e i comaschi

Torna il sereno tra Cutrone e i tifosi del Como. Il bomber ex Milan due settimane fa esatte aveva sbagliato nei minuti finali il calcio di rigore ad Udine ed è stato riempito di insulti e minacce dai suoi tifosi sui suoi canali social. Quest’oggi, nella gara pareggiata contro il Bologna, si è reso protagonista con un autogol conquistato nei minuti iniziali grazie a un suo tentativo di cross basso verso l’area e con la rete del momentaneo raddoppio.

I top e flop del Como

Cutrone 8. Da un suo tentativo di cross basso guadagna una fortuita autorete avversaria al 5′ di gioco. Al 39′ va vicino al raddoppio con un pallonetto al volo su lancio in profondità di Nico Paz. Trova poi la rete del 2-0 prendendo il tempo su Miranda che gli lascia troppo spazio per calciare.

Da un suo tentativo di cross basso guadagna una fortuita autorete avversaria al 5′ di gioco. Al 39′ va vicino al raddoppio con un pallonetto al volo su lancio in profondità di Nico Paz. Trova poi la rete del 2-0 prendendo il tempo su Miranda che gli lascia troppo spazio per calciare. Nico Paz 6.5. Ottimi i lanci in profondità verso Cutrone. Gioca in posizione di trequartista ma è abile a spaziare su tutto il fronte offensivo. Cerca di calciare spesso verso la porta ogni qual volta che ne intravede la possibilità.

Ottimi i lanci in profondità verso Cutrone. Gioca in posizione di trequartista ma è abile a spaziare su tutto il fronte offensivo. Cerca di calciare spesso verso la porta ogni qual volta che ne intravede la possibilità. Strefezza 6.5. In contropiede è abile a fornire un immediato assist in profondità per Cutrone che segna la rete del 2-0.

In contropiede è abile a fornire un immediato assist in profondità per Cutrone che segna la rete del 2-0. Alberto Moreno 5.5. Al termine del primo tempo colpisce la palla con la mano e rischia di regalare un rigore agli avversari, reclama la spinta e il VAR assegna calcio di punizione dal limite.

I top e flop del Bologna

Castro 8. Entra nel secondo tempo e accorcia le distanze: stoppa un pallone in area e batte Audero. Al 91′ protegge il pallone, si gira e fornisce un assist perfetto per Iling Junior che pareggia nel finale.

Entra nel secondo tempo e accorcia le distanze: stoppa un pallone in area e batte Audero. Al 91′ protegge il pallone, si gira e fornisce un assist perfetto per Iling Junior che pareggia nel finale. Iling Junior 7. Trova il pareggio (2-2) con una rete pazzesca nei minuti finali: sfrutta un assist di Castro e piazza la sfera all’incrocio sul secondo palo.

Trova il pareggio (2-2) con una rete pazzesca nei minuti finali: sfrutta un assist di Castro e piazza la sfera all’incrocio sul secondo palo. Freuler 6. E’ il giocatore che completa il maggior numero di passaggi precisi nel corso della gara.

E’ il giocatore che completa il maggior numero di passaggi precisi nel corso della gara. Casale 5.5. Autogol sfortunato ad inizio partita, al 32′ evita la rete del raddoppio chiudendo magistralmente su Cutrone in area.

Autogol sfortunato ad inizio partita, al 32′ evita la rete del raddoppio chiudendo magistralmente su Cutrone in area. Beukema 5.5. Spesso in ritardo nei recuperi difensivi, al 39′ perde completamente la marcatura su Cutrone che di poco non trova la rete.

Spesso in ritardo nei recuperi difensivi, al 39′ perde completamente la marcatura su Cutrone che di poco non trova la rete. Miranda 5. Pessimo in marcatura su Cutrone sul 2-0: al 53′ si fa bruciare in velocità dall’attaccante avversario, poi gli concede troppo spazio per calciare e segnare.

Pessimo in marcatura su Cutrone sul 2-0: al 53′ si fa bruciare in velocità dall’attaccante avversario, poi gli concede troppo spazio per calciare e segnare. Dallinga 5. In un’ora è praticamente sempre fuori dal gioco, non riceve palloni adeguati ma non fa nulla per conquistare situazioni offensive pericolose.

