Fratelli Inzaghi a confronto. La sfida tra Benevento e Lazio sarà una questione familiare: Filippo da una parte, in casa, Simone dell'altra, in trasferta. Fratelli fino al fischio d'inizio, rivali fino al fischio finale. Perché c'è una partita da vincere.19:56

Il Benevento viene da una prestazione convincente contro il Sassuolo, ma ch'è costata comunque una sconfitta contro i neroverdi di De Zerbi. Per questo motivo i campani ripropongono il classico 4-3-2-1, con Insigne e Caprari a supporto di Lapadula. Ionita torna a centrocampo, insieme a Schiattarella ed Hetemaj. Difesa priva di Caldirola: davanti a Montipò agiscono Letizia e Barba larghi, Tuia e Glik in mezzo.20:04

La Lazio è reduce dallo stop interno con il Verona e il 2-2 col Bruges. Una settimana difficile, che è comunque valsa il pass per gli ottavi di Champions League: prossimo avversario, il Bayern Monaco. Biancocelesti con Escalante per l'infortunato Leiva in mediana, insieme a lui spazio al rientrante Luis Alberto e a Milinkovic-Savic. Sugli esterni Lazzari e Marusic sono scelte obbligate, causa il forfait di Fares. In difesa Luiz Felipe, Hoedt e Radu davanti a Reina. In attacco Correa vince il ballottaggio con Caicedo per affiancare Immobile.20:07