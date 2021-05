LIVE GENOA - ATALANTA 3-4 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori10:33

Un Genoa giá aritmeticamente salvo ospita una Atalanta che invece ha bisogno dei punti per la lotta alla Champions League: con tre punti il miracolo Europa si ripeterebbe per la squadra di Gasperini.10:33

Un sfida che comunque porta bene alla Dea: l'Atalanta ha perso solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (3-1 nel dicembre 2018), conquistando ben sette successi e due pareggi nel parziale.10:36

Sono ufficiali le formazioni del match: GENOA che si schiera con il classico 3-5-2, Marchetti - Onguéné, Radovanovic, Masiello - Ghiglione, Zajc, Melegoni, Rovella, Cassata - Destro, Pjaca.14:37

A disposizione del GENOA: Perin, Ebongue, Portanova, Strootman, Behrami, Zapata, Zappacosta, Caso, Paleari, Shomurodov, Pandev.14:37

La formazione dell'ATALANTA: 3-4-2-1 per Gasperini, che opta per Gollini - Toloi, Romero, Djimsiti - Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens - Miranchuk, Malinovskyi - Zapata.14:39

A disposizione dell'ATALANTA: Caldara, Sportiello, Maehle, Pessina, Rossi, Lammers, Ilicic, Muriel, Ruggeri, Sutalo, Palomino, Pasalic.14:40

Spazio ai giovani e alle seconde linee per Ballardini che schiera Marchetti in porta, centrocampo con Malagoni e Rovella insieme a Zajc. In difesa Onguéné, attacco formato da Destro e Pjaca.14:41

Gasperini opta per Zapata da unica punta con Muriel che parte dalla panchina; in difesa Djimsiti e non Palomino; Miranchuk e Malinovskyi preferiti a Pessina e Pasalic.14:42

Dirige il match l'arbitro Livio Marinelli.14:42

1' INIZIA GENOA - ATALANTA! Primo pallone per i locali.15:02

2' Parte fortissimo l'Atalanta, Genoa schiacciato nella sua metà campo.15:02

2' MELEGONI! Lancio di Rovella per l'inserimento della mezzala, destro potente che Gollini mette in angolo.15:04

3' PALO DI MASIELLO! Sugli sviluppi dell'angolo, destro secco del difensore che colpisce l'esterno del legno della porta di Gollini.15:04

4' Buoni ritmi in questo avvio di partita.15:06

5' Cross basso di Gosens, chiude Rovella che anticipa Miranchuk che si era spostato all'altezza del dischetto.15:07

6' Malinovskyi finta il tiro e scarica su Mirachuk, la punta perde il momento per la conclusione.15:08

7' Toloi recupera e si butta in avanti, aprendo lo spazio per Gosens: il cross dell'esterno é messo in out da Onguéné.15:10

9' GOL! Genoa - ATALANTA 0-1! Rete di Duván Esteban Zapata. Triangolo in area tra il colombiano e Malinovskyi, l'ex Udinese da due passi insacca facilmente contro Marchetti.



Guarda la scheda del giocatore Duván Zapata14:11

10' Atalanta passa in vantaggio con una bella azione tutta a terra in area del Genoa, stop da grande attaccante di Zapata che si aggiusta il pallone tra due avversari e insacca.15:11

12' Continua a spingere l'Atalanta, Genoa tutta chiusa nella propria metà campo.15:13

13' Duván Zapata, ora a quota 56 gol, ha raggiunto Germán Denis come straniero più prolifico con la maglia dell’Atalanta in Serie A.15:15

14' Marchetti sbaglia il passaggio in apertura per il pressing di Zapata, Atalanta che riparte dalla rimessa in zona di attacco.15:16

15' Lancio di Rovella per Destro, Hateboer in chiusura sulla punta del Grifone.15:17

16' De Roon uomo ovunque, prima chiude su Rovella, poi anticipa Cassata.15:18

17' ZAPATA! Djimsiti pesca Freuler in area, cross basso per la punta che vede il suo sinistro chiuso da Radovanovic.15:18

18' Grande stop a in area di Zapata, cross al centro per Djimsiti che non arriva per il colpo di testa vincente.15:19

19' Contropiede per il Genoa, bel dribbling di Pjaca che peró non tira cercando il filtrante per Zajc: blocca tutto Romero.15:20

21' GOSENS! Tacco di Zapata in area per il suo esterno che calcia di potenza da posizione defilata: Marchetti in angolo.15:22

22' Ci prova Hateboer dalla distanza, palla che colpisce in pieno Masiello.15:23

23' Colpo di testa di Destro, blocca Gollini: la punta in evidente fuorigioco.15:24

24' Altro scambio al limite dell'area del Genoa, Radovanovic chiude Zapata.15:29

26' GOL! Genoa - ATALANTA 0-2! Rete di Ruslan Malinovskyi. Zapata salva un pallone sulla linea di fondo superando Radovanovic, crossa al centro per il fantasista che, da due passi, insacca. Prima Marinelli annulla per una segnalazione che la palla fosse uscita, dopo il consulto con il VAR conferma la rete.



Guarda la scheda del giocatore Ruslan Malinovskiy15:30

28' Zapata dimostra tutta la sua forza fisica sgusciando ancora sul fondo e crossando al centro, blocca in questo caso Marchetti.15:31

29' ZAPATA! La punta salta piú in alto di Masiello e colpisce bene di testa, palla alta sopra la traversa.15:32

31' Ruslan Malinovskiy è il primo giocatore dell’Atalanta, dal 2004/05 (da quando il dato è a disposizione), a partecipare a una rete per 10 partite di Serie A di fila – superato Zapata a quota nove nel 2019.15:33

33' Dopo le due prime due occasioni del Genoa, solo Atalanta in campo: Grifone che sta faticando ad uscire dalla propria metà campo.15:35

34' Possesso palla della Dea, ora l'Atalanta non ha fretta, forte delle due reti di vantaggio,15:35

35' Zapata difende un difficile pallone in area e lo crossa di prima intenzione: in ritardo Hateboer sul palo opposto.15:37

36' Romero stende Pjaca al limite dell'area: fallo ingenuo dell'argentino.15:38

37' Rovella mette forte in mezzo, Romero di testa allontana.15:39

38' Cross di Ghiglione, Gollini in presa alta anticipa Destro: si rivede il Genoa.15:39

40' Atalanta che ritorna a gestire i ritmi di gioco, tantissimi i palloni giocati da de Roon.15:41

41' Angolo per l'Atalanta: Malinovskyi forte al centro, allontana la difesa del Genoa.15:42

42' Cross basso di Gosens che taglia tutta l'area piccola, in ritardo Miranchuk.15:45

44' GOL! Genoa - ATALANTA 0-3! Rete di Robin Gosens. Cross di Malinovskyi, torre di Hateboer per l'inserimento dell'esterno opposto: colpo di testa semplice e 0-3 per la Dea.



Guarda la scheda del giocatore Robin Gosens14:46

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI GENOA - ATALANTA! 0-3 per la Dea, in gol Zapata, Malinovskyi e Gosens.15:47

Primo tempo dominato dall'Atlanta che soffre nei primi minuti ma poi esce con forza: apre Zapata su assist di Malinovskyi, il colombiano ripaga il compagno con un bell'assist per il 0-2. Nel finale Gosens trova il terzo gol.15:48

Genoa che sfiora nei primi tre minuti il gol del vantaggio, trovando anche un palo con Masiello, ma poi scompare di fronte alla manovra di una Atalanta travolgente.15:49

Cross di Malinovskyi, torre di Hateboer per l'inserimento dell'esterno opposto: colpo di testa semplice e 0-3 per la Dea.15:50

46' Sostituzione GENOA: esce Francesco Cassata, entra Eldor Shomurodov.16:03

46' Sostituzione GENOA: esce Miha Zajc, entra Goran Pandev.16:03

46' Sostituzione ATALANTA: esce Remo Freuler, entra Matteo Pessina.16:04

46' Sostituzione ATALANTA: esce Duván Zapata, entra Mario Pašalić.16:04

46' Sostituzione GENOA: esce Mattia Destro, entra Giuseppe Caso.16:08

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI GENOA - ATALANTA! Si riparte dal 0-3 della prima frazione.16:02

47' Cambi per entrambe le squadre, Gasperini lascia riposare Freuler e Zapata; Ballardini prova a invertire la rotta con Pjaca tutta fascia e Pandev in attacco. 16:07

48' GOL! GENOA - Atalanta 1-3! Rete di Eldor Shomurodov. Palla persa di Djimsiti, la punta si invola verso la porta di Gollini e batte il portiere con un preciso diagonale.



Guarda la scheda del giocatore Eldor Shomurodov16:08

49' Si addormenta al limite della sua area Djimsiti, ne approfitta Shomurodov che accorcia.16:09

50' Marchetti esce fuori dalla sua area ma rinvia male, palla a Malinovskyi che apre per Pasalic: il centrocampista non trova lo spazio per il tiro con la porta scoperta.16:10

51' GOL! Genoa - ATALANTA 1-4! Rete di Mario Pašalić. Miranchuk in area scarica sul suo centrocampista: finta, palla sul destro e diagonale potente che batte Marchetti.



Guarda la scheda del giocatore Mario Pasalic16:11

53' Atalanta che richiude subito la partita, che reazione della Dea dopo il gol regalato da Djimsiti.16:12

54' Contropiede della Dea, Toloi da centroavanti supera Marchetti con un pallonetto che termina di poco a lato: il difensore fermato in fuorigioco.16:13

56' Genoa che prova comunque ad alzare il baricentro ma fatica contro l'ottimo palleggio della Dea.16:16

57' Sostituzione GENOA: esce Paolo Ghiglione, entra Manolo Portanova.16:16

57' Sostituzione ATALANTA: esce Ruslan Malinovskyi, entra Sam Lammers.16:16

59' Punizione per l'Atalanta: Miranchuk cerca direttamente il tiro in porta, blocca Marchetti.16:21

62' AMMONITO Berat Djimsiti. Discesa in velocità di Caso, il difensore é costretto al fallo per fermare l'avversario. 16:21

63' Punizione per il Genoa: ci prova Melegoni, respinge Hateboer in barriera.16:21

64' Si lotta a centrocampo, partita che si é improvvisamente accesa.16:23

65' Genoa che protesta per un tocco di mano in area: Marinelli dice di aspettare il consulto con il VAR.16:24

66' CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Cross di Onguéné, Gosens tocca con la mano: Marinelli dopo aver visto le immagini del VAR, assegna il penalty!16:26

67' GOL! GENOA - Atalanta 2-4! Rete su Rigore di Goran Pandev. Il macedone calcia di potenza ad incrociare, Gollini spiazzato.



Guarda la scheda del giocatore Goran Pandev16:26

69' Dea ora in difficoltà, Genoa che continua a spingere per il gol che riaprirebbe definitivamente la partita.16:30

71' AMMONITO Rafael Tolói. Intervento duro del centrale su Portanova, punizione da posizione favorevole per il Genoa e giallo al centrale.16:30

72' Rovella prova la punizione a giro, palla alta sopra la traversa.16:31

74' Buon secondo tempo del Genoa, che sta gestendo i ritmi di gioco e costringendo l'Atalanta nella propria metà campo.16:35

76' Sostituzione ATALANTA: esce Robin Gosens, entra José Luis Palomino.16:35

77' Gasperini non cambia e mantiene la difesa a tre, con Djimsiti che va a fare il quinto di centrocampo.16:36

79' Pasalic entra in area alla ricerca di Lammers, chiude Radovanovic.16:38

79' Sostituzione GENOA: esce Filippo Melegon, entrai Steeve-Mike Ebongue.16:38

80' Portanova prova a sorprendere Gollini da centrocampo, pallone facile per il portiere ospite.16:39

82' Scatto di Pasalic che stoppa bene in area e cerca il rimorchio di Djimsiti: attento in chiusura Radovanovic.16:40

83' Ritmi che si sono abbassati, Dea che sta cercando di conservare le energie per la finale di Mercoledì.16:43

84' GOL! GENOA - Atalanta 3-4! Rete di Eldor Shomurodov. Pandev pesca il compagno in area, tocco sotto della punta che supera Gollini in uscita.



Guarda la scheda del giocatore Eldor Shomurodov16:44

85' Azione nata da una palla persa sanguinosa di Pessina a centrocampo ma soprattutto da un ottimo tacco di Portanova che libera Pandev sulla trequarti.16:44

87' Atalanta che ora prova a gestire, Genoa che ci crede e pressa alla ricerca della quarta rete.16:46

88' AMMONITO Nicolò Rovella. Fallo tattico del mediano che trattiene Miranchuk lanciato a rete. 16:48

89' Sostituzione ATALANTA: esce Aleksey Miranchuk, entra Luis Muriel.16:48

90' Quattro i minuti di recupero.16:49

90'+1' Palla persa di Hateboer che poi stende Portanova: altra punizione per il Genoa dal limite dell'area.16:50