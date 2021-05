LIVE SPEZIA - TORINO 4-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Alberto Picco

Città: La Spezia

Capienza: 10336 spettatori10:12

Finale salvezza tra Spezia e Torino, una vittoria vorrebbe dire permanenza nella massima serie, nel caso contrario, e con una vittoria del Benevento contro il Crotone, l'ultima giornata risulterà decisiva. Il pareggio invece farebbe gola solamente ai campani.10:12

Lo Spezia nell'ultimo turno è riuscito a strappare un pareggio a Marassi contro la Sampdoria, nonostante per ben due volte si fosse trovato in vantaggio. Il Torino invece è reduce dalla debacle interna contro il Milan terminata 0-7. In vista di un possibile arrivo a pari punti, la partita di andata tra le due compagini terminò senza reti.10:19

Formazione SPEZIA (4-3-3): (4-3-3): Zoet - Ferrer, Terzi, Ismajli, Marchizza - Maggiore, Ricci, Pobega - Saponara, Nzola, Agudelo. A disposizione: Erlic, Bastoni, Vignali, Dell'Orco, Estevez, Leo Sena, Agoume, Piccoli, Gyasi, Farias, Verde, Provedel.14:44

Formazione TORINO (3-5-2): Sirigu - Izzo, Nkoulou, Bremer - Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi - Sanabria, Belotti. A disposizione: Lyabnco, Rodriguez, Singo, Buongiorno, Baselli, Zaza, Verdi, Bonazzoli, Ujkani, Sava.14:46

Nello Spezia, Italiano opta per Nzola in attacco, dopo i problemi in settimana, ci sono Saponara e Agudelo ai supoi lati, panchina quindi per Gyasi. In regia gioca Ricci mentre dietro in porta c'è Zoet, davanti a lui Ferrer, Terzi, Ismajli e Marchizza.14:48

Nel Torino tornano i titolari quindi davanti a Sirigu ci sono Izzo, Nkoulou e Bremer. Lukic titolare e panchina per Verdi in mezzo al campo, in attacco tornano Belotti e Sanabria.14:50

1' FISCHIO D’INIZIO DI SPEZIA - TORINO. Arbitra Orsato.15:03

3' Partita come era prevedibile bloccata in questo avvio, le squadre si studiano.15:06

4' Errore di Bremer che perde palla una volta servito da Sirigu, Agudelo entra in area e prova a mettere al centro, riesce a recuperare il portiere granata.15:08

9' Torino prova ad impostare partendo dal basso, ma fino ad ora è la squadra di casa a fare la partita.15:11

11' Cross di Rincon dalla trequarti ma Zoet esce sicuro e blocca.15:14

15' Un quarto d'ora di gioco e partita inchiodata sullo 0-0. Non pervenute le conclusioni a rete.15:18

17' Cross sul secondo palo di Saponara, Ansaldi è attento alla traiettoria e chiude a lato.15:23

18' PALO DELLO SPEZIA! Saponara lanciato in profondità, salta Sirigu e calcia a botta sicuro ma impatta sul palo.15:32

19' GOL! SPEZIA - Torino 1-0! Rete di Saponara. Vantaggio dello Spezia grazie ad un intuizione di Agudelo che serve Saponara al limite, il trequartista si mette il pallone sul destro e calcia sul primo palo infilando Sirigu.



20' Spezia più propositivo in questi primi venti minuti, il Torino non riesce a creare.15:24

24' PILLOLA STATISTICA: Due gol nelle ultime quattro presenze per Saponara in Serie A, tanti quanti nelle sue precedenti 40 partite nel torneo.15:30

27' Cartellino giallo per Agudelo, entrata dura su Nkoulou.15:31

31' Superata la mezz'ora di gioco, Spezia meritatamente in vantaggio vista la mole di gioco. Il Torino fa fatica a proporsi in avanti.15:35

32' Cartellino giallo per Vojvoda, fallo a metà campo.15:36

33' Cartellino giallo su Pobega che non concede la distanza ad una punizione del Torino.15:36

37' Squadra di casa che continua a giocare bene da metà campo in su mettendo in difficoltà il Torino.15:41

39' SAPONARA! Recupera palla sulla trequarti, si allunga la palla saltando Nkoulou ma al momento della conclusione si fa recuperare in scivolata da Bremer. Palla in angolo.15:44

40' Calcio di rigore per lo Spezia! Pestone di Vojvoda su Pogeba nessun dubbio per Orsato.15:44

42' GOL! SPEZIA - Torino 2-0! Rete di Nzola. Rigore perfetto di Nzola che apre il piatto e spiazza Sirigu.



44' REAZIONE TORINO! Azione manovrata degli ospiti, palla a Rincon che ci prova al volo dal limite, palla alla destra di Zoet.15:48

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.15:48

45'+2' Fine primo tempo: SPEZIA - TORINO 2-0.15:50

Doppio vantaggio spezzino in questa prima parte di gara. La squadra di casa dopo un avvio equilibrato prende in mano le redini del gioco e si porta in vantaggio con Saponara, nel finale il raddoppio su rigore di Nzola. Torino spento e poco lucido, servirà bel altro nel secondo tempo per rimettere in piedi la gara.15:50

46' Inizia il secondo tempo di SPEZIA - TORINO.16:08

46' Cambio nel Torino, entra Verdi per Vojvoda.16:08

49' Saponara recupera palla e si invola a tutto campo, serve Nzola in area che stoppa si mette la palla sul sinistro ma calcia debolmente. Para Sirigu.16:12

53' Calco di rigore per il Torino! Ferrer colpisce Bremer in area, Orsato indica il dischetto.16:17

55' GOL! Spezia - TORINO 2-1! Rete di Belotti. Il gallo spiazza Zoet e riapre la partita.



55' Sostituzione per il Torino, entra Singo per Izzo.16:20

57' Cartellino Giallo Tomás Eduardo Rincón Hernández15:19

57' Doppio cambio nello Spezia, entra Leo Sena per Ricci.16:20

58' Dentro anche Farias per Agudelo16:24

62' Prova a spingere il Torino dopo il gol, pronto ad entrare Zazza.16:25

63' SAPONARA! Palla in area per il trequartista che stoppa bene ma calcia malissimo.16:26

63' Doppio cambio nel Torino, entra Zaza per Sanabria.16:27

63' Dentro anche Buongiorno per Lukic.16:27

68' Torino tutto in avanti ora, lo Spezia si chiude.16:31

69' Sostituzione nello Spezia, entra Esteves per Pobega.16:31

73' Saponara continua la sua ottima prestazione, ottenendo un calcio di punizione dal limite dell'area.16:37

74' GOL! SPEZIA - Torino 3-1! Rete di Nzola. Punizione Spezia, Marchizza mette un pallone morbido in area, la difesa del Torino rimane ferma e Nzola di piatto la piazza alla destra di Sirigu.



77' Cambio nello Spezia, entra Erlic per Saponara.16:40

77' Sostituzione anche nel Torino, entra Baselli per Rincon.16:40

78' Cartellino giallo per Buongiorno, fallo su Marchizza.16:43

80' Cartellino giallo per Farias per proteste.16:43

83' Orsato al VAR per un check dopo il fallo da rosso di Bremer.16:45

83' Orsato rettifica la sua decisione dopo un consulto al VAR, Cartellino giallo per Bremer.16:47

84' GOL! SPEZIA - Torino 4-1! Rete di Erlic. Farias dalla fascia mette un pallone morbido in area, Erlic stacca di testa e mette la palla sotto la traversa.



