Da Bergamo è tutto, grazie per aver seguito con noi Atalanta-Fiorentina. Alla prossima e buona domenica! 17:28

La Fiorentina segna, l'Atalanta risponde. 5 gol nei primi 45 minuti: apre la partita la Fiorentina con Martinez Quarta, a cui risponde Retegui. Poco dopo Kean segna il secondo gol di fila in Serie A, ma sul finale del primo tempo ribalta il match la squadra di Gasperini, prima con De Ketelaere poi con Lookman. Più tranquillo il secondo tempo, decisivo in più occasioni de Gea. 17:29

90'+4' Fine partita! Termina Atalanta-Fiorentina 3-2. Decidono le reti di Martinez Quarta (F), Kean (F), Retegui (A), De Ketelaere (A), Lookman (A). 16:55

90' Quattro minuti di recupero. 16:51

82' Ammonito Davide Zappacosta.16:44

81' Fuori Luca Ranieri per Marin Pongračić.16:44

77' Ancora De Gea! Lookman da dentro l'area tenta il tiro con il destro che viene parato di piede dal portiere spagnolo!16:44

76' Che azione di Lookman! Ancora una volta il portiere della Fiorentina nega il gol all'Atalanta. Il nigeriano salta l'uomo sulla fascia sinistra poi prova la conclusione respinta da De Gea. 16:42

75' DE GEA! Parata in tuffo dell'ex Manchester United su una conclusione di De Ketelaere. de Gea tiene in piedi la Fiorentina. De Ketelaere si invola sulla sinistra dell'area e prova il mancino basso e forte: l'ex Man United para in tuffo e lascia aperto il match. 16:40

74' Entra Riccardo Sottil per Edoardo Bove.16:34

74' Altri cambi per la Fiorentina: Danilo Cataldi esce per Yacine Zinedine Adli.16:32

73' Ritmi più bassi in questo secondo tempo. 16:32

70' Altro cambio per l'Atalanta: Matteo Ruggeri lascia il campo a Davide Zappacosta.16:28

70' Sostituzione Mateo Retegui Mario Pašalić16:28

67' Ammonito Michael Amir Junior Richardson per una trattenuta su Brescianini.16:29

62' Fuori anche Rolando Mandragora per Michael Amir Junior Richardson.16:28

62' Doppio cambio per la Fiorentina: Andrea Colpani esce per Nanitamo Jonathan Ikoné.16:28

50' Tiro a giro di Kean che termina a lato. 16:08

49' Ancora Atalanta! Ancora Lookman pericoloso che arriva in area dopo un bello scambio con Retegui. Il suo tiro termina a lato di poco! 16:10

48' CHE BRIVIDO! Leggerezza della Fiorentina che sottovaluta Bellanova: il giocatore parte da metà campo, si allunga il pallone e riesce ad arrivare dalle parti di De Gea saltando 4 giocatori. Uscita dell'ex Manchester United che lascia la porta vuota, la palla termina a lato di pochissimo! 16:07

46' Subito un cambio per l'Atalanta: fuori Isak Malcolm Kwaku Hien per Marco Brescianini.16:05

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Atalanta-Fiorentina. 16:05

PILLOLA STATISTICA: Moise Kean ha trovato la rete per due incontri di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2022 (con la maglia della Juventus, contro Hellas Verona e Lazio in quel caso).16:00

8 tiri totali della Fiorentina contro i 4 dell'Atalanta: velocità, tentativi e tanti duelli nei primi 45 minuti che hanno infiammato il Gewiss Stadium. Le due lunghe rose a disposizione consentiranno ancora cambi importanti a entrambi gli allenatori che possono dunque contare su forze nuove. 15:57

Al Gewiss Stadium è un ribaltone continuo: dopo 15 minuti segna Mandragora al volo, al suo gol risponde Retegui. Poco dopo Moise Kean porta in vantaggio la Fiorentina ma sul finale prima De Ketelaere e poco dopo Lookman ribaltano il risultato portandolo sul 3-2. 15:53

45'+1' GOOOOOOL! CHE PARTITA! ATALANTA-Fiorentina 3-2! Che azione di Ademola Lookman! Punta e salta l'avversario entrando in area, il suo tiro rasoterra poi termina nell'angolino.



45'+1' Fine primo tempo! Atalanta-Fiorentina 3-2! Alle reti viola di Kean e e Martinez Quarta, rispondono quelle di Retegui, De Ketelaere e Lookman!15:49

45' GOOOOOL! ATALANTA-Fiorentina 2-2! Che partita! DE KETELAERE di testa! Il belga sfrutta il calcio di punizione battuto da Ederson anticipando tutti gli avversari.



45' L'arbitro consente un minuto di recupero. 15:57

44' Cartellino Giallo per Rolando Mandragora. Punizione per l'Atalanta. 16:02

36' PALO DI KEAN! Riesce ad accentrarsi l'ex Juve saltando Hien: il suo tiro però colpisce il legno. 16:01

35' PILLOLA STATISTICA: Mateo Retegui è diventato il terzo giocatore nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) a realizzare almeno quattro reti nelle sue prime quattro gare con l’Atalanta in Serie A dopo Franck Kessie nel 2016 e Filippo Inzaghi nel 1996. E' anche il giocatore che ha realizzato più reti di testa (tre) nei cinque maggiori campionati europei in corso.15:39

32' GOOOL! Atalanta-FIORENTINA 1-2! Ancora lui, Moise Bioty Kean! Non si ferma più l'ex Juve: due gol in Conference, uno con la nazionale italiana e uno nell'ultimo match contro il Monza. Questa volta l'attaccante sfrutta una palla di testa di Gosens e con il piatto la mette nell'angolino dove Carnesecchi non può arrivare.



27' Ammonito Isak Malcolm Kwaku Hien.15:34

21' GOOOOL! ATALANTA-Fiorentina 1-1! Pareggia la Dea con Mateo Retegui! Conclusione di testa dell'attaccante su assist di Lookman: ottimo rientro del nigeriano che sulla fascia sinistra salta l'uomo e crossa per il compagno.



18' Calcio di punizione battuto in area, allontana Kean. 15:19

17' Ammonito Edoardo Bove per il fallo ai danni di Ederson. 15:18

16' Fallo di Bove ai danni di Ederson. In ritardo il centrocampista ex Roma. Calcio di punizione per i viola. 15:18

15' GOL! Atalanta-FIORENTINA 0-1! Rete di Lucas Martínez Quarta. Azione nata da corner, ribattuta del numero 4 viola che sorprende Carnesecchi.



9' Prova a verticalizzare Kean alla ricerca di Colpani: palla troppo forte che finisce dalle parti di Carnesecchi. Buon inizio della squadra di Palladino. 15:20

8' MANDRAGORA! Primo tiro della Fiorentina di Rolando Mandragora. Conclusione al volo del numero 8 viola, respinge in tuffo Carnesecchi. 15:10

7' Partita tranquilla dopo i primi 7 minuti di gioco. Squadre che studiano a vicenda l'avversario. 15:08

2' Fallo di Kean su Hien. Fiorentina che prova a lavorare per attaccare lo spazio. 15:03

1' Si parte! Comincia Atalanta-Fiorentina. Dirige il match l'arbitro Juan Luca Sacchi.15:01

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (3-5-1-1): de Gea - Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi - Dodò, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens - Colpani - Kean. All. Palladino.14:39

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri - De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.14:39

Solo tre punti anche per la Fiorentina che, a differenza dell’Atalanta, è alla ricerca della prima vittoria in questo avvio di campionato. Tre pareggi consecutivi contro Parma, Venezia e Monza e nel mezzo l’importante qualificazione in Conference League.14:38

Solo una vittoria e due sconfitte consecutive per l’Atalanta. “Sarà un bel confronto contro una squadra ambiziosa” ha detto l’allenatore Gian Piero Gasperini alla vigilia del match. Nella nuova cornice del Gewiss Stadium la Dea proverà a strappare tre punti importanti per agganciare la parte alta della classifica.14:38