Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:08

90'+4' Fine partita: CAGLIARI - NAPOLI 0-4.20:01

90'+3' GOL! Cagliari - NAPOLI 0-4! Rete di Buongiorno. Corner di Neres, Buongiorno prende il tempo a Luperto e di testa insacca.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Buongiorno20:01

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.19:58

85' Prova a chiudere in avanti il Cagliari in questi ultimi minuti. Il Napoli non lasci varchi.19:51

81' Nel Napoli entra Neres per Politano.19:48

78' Nel Cagliari entra Pavoletti per Piccoli.19:45

77' Dentro anche Makoumbou per Marin.20:06

75' Cartellino giallo per Mina, sbracciata a Simeone.19:43

74' Dentro anche Simeone per Lukaku.19:42

74' Gilmour per Lobotka.19:42

74' Tre cambi nel Napoli, esordio per McTominay che prende il posto di Kvaratskhelia.19:41

73' I gol del Napoli hanno praticamente spento tutte le speranze del Cagliari che ora sembra sfiduciato.19:40

70' GOL! Cagliari - NAPOLI 0-3! Rete di Lukaku. Errore difensivo di Scuffet che passa la palla a Kvaratskhelia, il georgiano alza la testa e serve al centro Lukaku che di piatto manda la palla in rete.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku19:39

66' GOL! Cagliari - NAPOLI 0-2! Rete di Kvaratskhelia. Lancio di Lukaku per Kvaratskhelia, il georgiano controlla arriva al limite e di punta trafigge Scuffet.



Guarda la scheda del giocatore Khvicha Kvaratskhelia19:35

64' Primo cambio nel Napoli, finisce la partita di Spinazzola, al suop osto entra Olivera.19:31

59' Due cambi nel Cagliari, entra Kingstone per Azzi.19:53

57' Cartellino giallo per Lukaku dopo l'ennesimo duello con Mina.19:27

56' TRAVERSA DEL CAGLIARI! Conclusione di Marin dalla distanza, la palla scende al momento giusto ma Meret la sfiora e salva la propria porta.19:24

54' Colpo di testa di Mina da calcio d'angolo, blocca sicuro Meret.19:21

52' Il Napoli prova ad alzare il ritmo ora e con continui scambi prova a mettere alle strette la difesa del Napoli.19:20

47' SFIORA IL GOL IL CAGLIARI! Spizzata di testa di Luperto e altro miracolo di Meret, la palla finisce a Luvumbo ma sotto porta spara alto.19:18

46' Inizia il secondo tempo di CAGLIARI - NAPOLI.19:18

46' Sostituzione nel Cagliari, entra Adopo per Deiola.19:18

Vantaggio Napoli targato Di Lorenzo, dice questo il primo tempo della partita di Cagliari, dove sono gli ospiti a gestire la palla, ma i padroni di casa si rendono pericolosi in più occasioni con Piccoli e nel finale con Gaetano. Partita interrotta per diversi minuti per degli scontri tra le tifoserie.18:56

45'+8' Fine primo tempo: CAGLIARI - NAPOLI 0-1.18:56

45'+8' GAETANO! Contropiede veloce del Cagliari con Luvumbo che lancia Gaetano, il trequartista prova il tiro ad incrociare ma viene deviato in angolo.18:55

45'+4' Prova a chiudere in avanti il Cagliari, si difende bene la difesa del Napoli.18:50

45' Ci saranno 8 minuti di recupero.18:47

42' Cartellino giallo per Lobotka, contrasto duro su Piccoli.18:44

41' MERET! Grande parata del portiere del Napoli che si stende su un colpo di testa ravvicinato di Piccoli.18:43

39' Calcio d'angolo per il Napoli, Kvara crossa in area, Rrahmani non la colpisce bene di testa e la palla si spegne a lato.18:40

35' Prova ad alzare l'intensità il Cagliari. Punizione da posizione defilata, Marin calcia male. Alto.18:37

32' Si riprende solo ora dopo l'interruzione.18:33

30' Continuano a piovere fumogeni tra le due tifoserie, ancora non si riprende a giocare.18:31

26' Partita momentaneamente interrotta per un lancio di oggetti tra le due tifoserie.18:28

24' LUKAKU! Anguissa sfonda le linee a metà campo, uno due con Kvara e pallone servito a Lukaku, Luperto riesce a salvare la propria porta con un ottimo intervento.18:27

20' RISPONDE SUBITO IL CAGLIARI! Ci prova Azzi con una gran botta dal limite, Meret si stende e smanaccia in angolo.18:23

18' GOL! Cagliari - NAPOLI 0-1! Rete di Di Lorenzo. La sblocca il capitano del Napoli che viene servito al limite da Lukaku e prova a calciare angolato, la palla viene deviata da Mina e spiazza Scuffet.



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Di Lorenzo18:20

18' Lukaku continua a fare da boa per i compagni, ma Mina gli sta rendendo la vita difficile.18:18

13' Tiene palla in Napoli sulla trequarti, il Cagliari prova a ripartire con palloni in profondità.18:15

9' Buon ritmo su entrambi i lati in questi primi minuti di gara18:09

6' Parte Piccoli in velocità e riesce ad entrare in area e a calciare in diagonale, La Penna ferma tutto per fuorigioco.18:07

3' Problema rientrato per il georgiano che prova subito una triangolazione con Lukaku.18:04

2' Subito a terra Kvaratskhelia per un intervento duro di Zappa. Il giocatore è ancora a terra dolorante.18:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI CAGLIARI - NAPOLI. Arbitra La Penna.18:01

Nel Cagliari parte titolare l'ex Gaetano, al suo fianco sulla trequarti gioca Luvumbo in appoggio alla pun ta Piccoli. In difesa davant ia Scuffet ci sono Zappa, Mina e Luperto. Nel Napoli esordio dal primo minuto per Lukaku, alle sue spalle Kvaratskhelia e Politano che vince il ballottaggio con Neres. Esterni ci sono Mazzocchi e Spinazzola. Gli altri nuovi arrivati Gilmour e McTominay partono dalla panchina.17:09

Formazione NAPOLI (3-4-2-1): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno - Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola - Politano, Kvaratskhelia - Lukaku. A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Neres, McTominay, Marin, Olivera, Simeone, Zerbin, Ngonge, Raspadori, Folorunsho.17:06

Formazione CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet - Zappa, Mina, Luperto - Azzi, Marin, Deiola, Augello - Luvumbo, Gaetano - Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Adopo, Lapadula, Viola, Zortea, Jankto, Wieteska, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Kingstone, Felici.17:04

Negli ultimi due precedenti in Sardegna la partita è terminata in pareggio per 1-1, ma i partenopei con i tre punti si porterebbero momentaneamente in vetta alla classifica.17:00