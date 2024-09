Benvenuti alla diretta scritta di Torino-Lecce, gara valida per il turno numero 4 del Campionato di Serie A Enilive.14:09

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Olimpico Grande Torino, è tempo di Torino-Lecce!Dopo due settimane di pausa per gli impegni di Nations League, il calendario prosegue e mette a confronto Toro e Giallorossi. La formazione granata vanta un dirompente inizio di stagione, con due vittorie ed un pareggio contro il Milan nelle prime tre giornate di A, che permettono ai piemontesi di stabilirsi ai vertici della classifica con 7 punti; per i salentini, due sconfitte contro due big come Atalanta ed Inter e una vittoria ai danni del Cagliari.14:09