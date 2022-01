Distanziate di un solo punto in classifica a favore degli emiliani, Sassuolo e Verona arrivano alla sfida del Mapei Stadium con un occhio alle posizione europee. Una vittoria infatti le avvicinerebbe al sesto e settimo posto.11:43

Guardando ai numeri, il Sassuolo ha vinto cinque degli ultimi sei confronti di Serie A contro il Verona. All'andata, prima giornata di campionato, vinsero gli emiliani per 3-2.11:45

Dionisi nel Sassuolo conferma il 4-2-3-1, rientrano dal primo minuto Frattesi e Scamacca. Muldur agirà insieme a Kyriakopoulos e Raspadori nel tridente alle spalle di Scamacca. Squalificato Berardi. Nel Verona recuperati tutti i calciatori. Rispetto alla gara contro la Salernitana ci sono alcuni cambi, in mezzo al campo Tameze per Ilic, squalificato. Torna Barak che vince il ballottaggio con Lasagna, in avanti la coppia formata da Caprari e Simeone.11:53