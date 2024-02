Il Torino di Ivan Juric non perde dal 29 dicembre contro la Fiorentina, da lì 5 risultati utii consecutivi di cui due vittorie e tre pareggi. Per risalire all'ultima sconfitta in casa all'Olimpico in campionato si deve guardare addirittura al 21 ottobre, match contro l'Inter. Granata attualmente in 10ª posizione a meno due punti dal Napoli.18:16