Dall'Olimpico di Torino è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Torino-Lecce. Arrivederci e alla prossima di Serie A!20:56

Torino che torna in campo già giovedì 22 per il recupero della 21ª giornata di Serie A contro la Lazio, poi andrà all'Olimpico nel posticipo di lunedì sera contro la Roma. Il Lecce invece ospiterà l'Inter domenica alle 18:00.20:56

Continua la striscia di risultati negativi fuori casa del Lecce, questa è la sesta sconfitta consecutiva in trasferta della stagione, con appena un gol realizzato. La squadra di D'Aversa ora è in 13ª posizione con il Frosinone sotto di un solo punto e con una partita in meno. Il Torino invece supera il Napoli portandosi in 9ª posizione a quota 36, un punto in meno di Lazio e Fiorentina.20:56

Dopo un primo tempo sotto ritmo e con poche azioni pericolose - eccezione per l'errore di Milinkovic sfruttato da Piccoli ma prontamente salvato da Masina - torna in campo alla ripresa un Torino più agguerrito che sblocca il match con gol da fuori area di Bellanova. Il Lecce rimane in 10 per il doppio giallo di Pongračić, Zapata poco dopo raddoppia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 2 a 0 per il Torino che continua la striscia di risultati consecutivi: i granata non perdono dal 29 dicembre contro la Fiorentina. 20:57

90'+4' Finisce qui! Torino-Lecce 2-0! Decidono le reti di Bellanova e Zapata.20:54

90'+1' Annullato il gol di David Okereke: la palla era uscita prima del cross.20:51

90' Segnalati 4 minuti di recupero.20:51

88' Lascia il campo anche Duván Esteban Zapata per David Okereke.20:48

88' Fuori Ivan Ilić per Gvidas Gineitis.20:47

86' Guizzo di Gallo che dopo aver recuperato palla si accentra e tenta la conclusione a giro: ci arriva Milinkovic.20:45

85' Strappo di Ilic a centrocampo, perde palla il centrocampista granata che permette la ripartenza agli avversari.20:45

81' Assist Mërgim Vojvoda.20:40

81' ZAPATAAAAAA!!! TORINO-Lecce 2-0! Anticipa tutti di corsa l'attaccante granata che soprende Falcone sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Duván Zapata20:40

79' Fuori anche Patrick Chinazaekpere Dorgu per Antonino Gallo.20:39

79' Roberto Piccoli esce per Nikola Krstović.20:39

78' Rimasto a terra Bellanova dopo lo scontro con Dorgu.20:38

78' Fallo e cartellino giallo di Dorgu che salterà il prossimo turno.20:37

77' Cross teso di Almqvist in area, in ritardo Sansone che non ci arrva. Ci crede il Lecce che continua a pressare gli avversari.20:37

76' Cambio anche per il Torino: Valentino Lazaro lascia il campo per Mërgim Vojvoda.20:35

74' D'Aversa toglie Rémi Oudin per Ahmed Touba.20:33

73' Tentativo di contropiede del Lecce, esausto Piccoli che viene accerchiato dagli avversari perdendo palla.20:33

72' CHE PARATA DI FALCONE! Colpo di testa di Sanabria, il portiere del Lecce in tuffo toglie la palla dalla rete! Che parata!20:32

70' Secondo giallo per Marin Pongračić, Lecce in 10!20:29

68' Cerca di reagire il Lecce: disattenzione del Torino, Kaba tutto solo tenta il tiro che finisce nell'esterno della rete.20:28

62' Esce anche Nikola Vlašić per Karol Linetty.20:21

62' Cambio anche per il Torino: Pietro Pellegri lascia il campo per Antonio Sanabria.20:21

62' Fuori anche Alexis Blin per Mohamed Kaba.20:21

61' Primo cambio per il Lecce: fuori Hamza Rafia per Nicola Domenico Sansone.20:21

60' Schema del Lecce, Oudin non mira la porta ma calcia in area, Zapata anticipa tutti di testa e spazza la palla.20:20

59' Contatto vicinissimo all'area di rigore tra Rafia e Masina: calcio di punizione dal limite per il Lecce.20:19

58' Tentativo di Ramadani da fuori area, Milinkovic blocca in due tempi.20:18

51' Masina, davanti alla porta, non arriva alla deviazione vincente per mandare la palla in rete. 20:13

50' Tentativo di Piccoli, facile per Milinkovic. 20:11

50' Ammonito Alexis Blin.20:11

50' GOOOOOLLL!! BELLANOVA! Primo gol in campionato per l'esterno. Carica il destro e la mette nell'angolino da posizione defilata. Grande azione dell'ex Inter.



Guarda la scheda del giocatore Raoul Bellanova20:11

48' Ancora la formazione granata attenta: Djidji e Lovato chiusono il tentativo di Almqvist.20:10

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Torino-Lecce. 20:05

Nel primo tempo si è visto poco Pellegri che potrebbe lasciare il campo: per cambiare il ritmo della partita Juric infatti può ancora giocarsi la carta Sanabria, partito in panchina. Anche D'Aversa ha a disposizione Krstovic che potrebbe subentrare a partita in corso. 19:58

Poche occasioni nel primo tempo tra Torino e Lecce, complici anche gli ottimi interventi difensivi: Baschirotto anticipa sempre Zapata e compagni, dall'altra parte sono attenti Masina e Lovato che concedono poco alla formazione di D'Aversa. Proprio l'ex l'Udinese salva i granata: Piccoli ne approfitta di un errore di Milinkovic ma è attento Masina che manda in calcio d'angolo. Due ammoniti, uno per parte.19:54

45' Fine primo tempo! 0-0 tra Torino e Lecce dopo i primi 45 minuti.19:48

44' Calcio di punizione battuto forte sul primo palo, intercetta Ilic che manda fuori.19:48

44' Non ci sarà il recupero tra Torino e Lecce.19:47

44' Ammonito Lévy Koffi Djidji. Calcio di punizione da posizione interessante per il Lecce.19:47

42' Conclusione di Vlasic dalla distanza: il tiro finisce di poco a lato.19:46

41' Cartellino giallo a Marin Pongračić, in ritardo su Lazaro.19:44

39' Ancora un guizzo di Zapata da un cross di Lazaro. Chiude e anticipa di petto ancora una volta Federico Baschirotto.19:42

37' Palla profonda alla ricerca di Dorgu, conclusione troppo lunga, si riparte da Milinkovic.19:40

29' Tentativo di Zapata da posizione defilata: para Falcone. 19:37

29' Ci mette il fisico Zapata che corre all'indietro per recuperare palla a Piccoli tra gli applausi dei tifosi.19:32

28' Cross teso dentro l'area di rigore di Ilic, nessuno dei comapgni di arriva.19:31

24' Prova a inventare Vlasic, il suo cross diretto a Zapata viene anticipato dalla difesa avversaria. 19:28

19' Cross di Gendrey alla ricerca di Piccoli: la palla è troppo lunga e termina sul fondo. 19:23

18' Conclusione con il mancino di Bellanova murata da Baschirotto. 19:21

13' OCCASIONE LECCE! Salva Masina! Errore di Milinkovic che non trattiene la palla, ne approfitta Piccoli indirizzandola verso la porta. Salva tutto l'ex Udinese che manda in calcio d'angolo. 19:22

11' Tentativo di testa di Bellanova sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'esterno non angola bene, la palla termina a lato.19:14

10' Prova a reagire ora il Lecce: schema da calcio d'angolo debole, facile per Milinkovic-Savic. 19:12

6' Calcio di punizione battuto da Ilic, Baschirotto anticipa Zapata di testa.19:09

4' Ancora in zona d'attacco il Torino.19:06

2' Grande giocata di Bellanova che si invola verso la porta anticipando gli avversari. L'ex Inter e Cagliari sbaglia il tocco finale davanti alla porta sbagliando il tempo per la conclusione.19:06

1' Primo scontro tra Bellanova e Dorgu, accelerata del terzino sulla fascia.19:04

1' Calcio d'inizio! Comincia Torino-Lecce. Dirige il match l'arbitro Ayroldi.19:03

Un minuto di silenzio per le vittime del tragico incidente avvenuto nel cantiere a Firenze. 19:01

D'Aversa ritrova Gendrey dopo la squalifica: il difensore comporrà la linea a 4 con Pongracic, Baschirotto e Dorgu, preferito a Gallo. In attacco out Banda, gioca Oudin con Piccoli e Almqvist. Parte dalla panchina anche Krstovic. 18:24

Nel tandem d'attacco parte dalla panchina Sanabria, al fianco di Zapata ci sarà Pellegri. Sulle fasce i soliti Bellanova e Lazaro che comporranno il centrocampo con Vlasic, Ricci e Ilic. In difesa sono out Rodriguez e Buongiorno - oltre al lungodegente Schuurs. Con Djidji ci saranno gli ultimi acquisti di gennaio Lovato e Masina. Squalificato Tameze.18:22

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu - Blin, Ramadani, Rafia - Almqvist, Piccoli, Oudin. Allenatore: D’Aversa.18:19

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic - Djidji, Lovato, Masina - Bellanova, Vlasic, Ricci, Ilic, Lazaro - Pellegri, Zapata. Allenatore: Juric.18:19

A qualche posizione in meno dal Torino classifica c'è il Lecce, avversaria dei granata nella 25ª giornata. La squadra di D'Aversa arriva dal pesante 4 a 0 contro il Bologna e la vittoria in rimonta contro la Fiorentina è l'unico risultato positivo in mezzo a 4 sconfitte. Il Lecce tra l'altro ha perso le ultime cinque trasferte di campionato, segnando una sola volta.18:18

Il Torino di Ivan Juric non perde dal 29 dicembre contro la Fiorentina, da lì 5 risultati utii consecutivi di cui due vittorie e tre pareggi. Per risalire all'ultima sconfitta in casa all'Olimpico in campionato si deve guardare addirittura al 21 ottobre, match contro l'Inter. Granata attualmente in 10ª posizione a meno due punti dal Napoli.18:16

Buonasera e benvenuti alla diretta di Torino-Lecce, gara che apre la 25ª giornata di Serie A.17:17