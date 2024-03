Grazie per aver seguito la diretta di Udinese-Torino e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:09

Al Torino basta un gol per tempo per avere la meglio sull'Udinese. I granata partono forte colpendo un palo con Vlasic all'8' e due minuti più tardi trovano il vantaggio con un bel colpo di testa di Zapata su cross perfetto di Vojvoda. L'Udinese crea poco e rischia anche di subire lo 0-2 prima dell'intervallo, ma Okoye salva su Okereke. Nella ripresa, però, alla squadra di Juric bastano otto minuti per trovare il gol del raddoppio: Gineitis ruba palla a Pereyra e serve Zapata, che allarga per Vlasic, il quale salta Giannetti rientrando sul sinistro e batte Okoye calciando sul secondo palo. Il portiere dell'Udinese evita anche il terzo gol parando un altro colpo di testa di Zapata, mentre la reazione bianconera si limita a una conclusione sul fondo di Thauvin all'82'.17:09

Tre punti importanti per il Torino, che supera momentaneamente la Lazio (impegnata stasera a Frosinone), portandosi a tre punti dal settimo posto occupato dal Napoli (domani in campo a San Siro contro l'Inter). Decima sconfitta (quinta in casa) del campionato dell'Udinese, che non dà continuità alla vittoria di Roma e resta a quota 27 punti, in piena lotta salvezza, in attesa dei risultati delle contendenti.17:05

90'+6' FISCHIO FINALE: UDINESE-TORINO 0-2. I granata tornano a vincere con i gol di Zapata e Vlasic.16:52

90'+4' Azione personale di Success, che vince il corpo a corpo con Lovato, arriva al limite dell'area e calcia a incrociare, senza trovare la porta.16:51

90'+3' Ebosele crossa sul secondo palo, ma alza troppo la parabola, che finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic.16:50

90' Segnalati cinque minuti di recupero.16:47

87' AMMONITO Saba Sazonov per un intervento su Success.16:43

86' Forcing finale dell'Udinese, ma il Torino si difende con ordine.16:43

83' Quarta sostituzione per il Torino. Raoul Bellanova lascia spazio a Valentino Lazaro.16:40

83' Terza sostituzione per il Torino. Finisce la partita di Alessandro Buongiorno, al suo posto Saba Sazonov.16:39

82' CI PROVA THAUVIN! Il francese si libera al limite dell'area e calcia sul primo palo, soltanto sfiorato.16:39

80' Conclusione alta di Ebosele, accolta anche da qualche fischio del Bluenergy Stadium.16:37

77' Success affianca Lucca in attacco, con Thauvin alle loro spalle.16:35

76' Quinta sostituzione per l'Udinese. Esce Roberto Pereyra, entra Isaac Success.16:32

75' Pronto un altro cambio nell'Udinese.16:32

72' OKOYE SALVA SU ZAPATA! Bellanova crossa in area per il colombiano, che prende il tempo a Bijol e gira di testa, ma viene fermato dall'intervento del portiere bianconero.16:29

70' Gioco molto spezzettato in questo frangente.16:26

67' Seconda sostituzione per il Torino. Fuori David Okereke, dentro Antonio Sanabria.16:24

65' Prima sostituzione per il Torino. Non ne ha più Mërgim Vojvoda, minuti per Matteo Lovato.16:24

63' Si riprende a giocare con Vojvoda regolarmente in campo.16:21

62' Problemi per Vojvoda, che resta a terra.16:19

59' Quarta sostituzione per l'Udinese. Kingsley Ehizibue lascia spazio a Festy Ebosele.16:16

58' Terza sostituzione per l'Udinese. Finisce la partita di Hassane Kamara, al suo posto Jordan Zemura.22:15

57' AMMONITO Lautaro Giannetti per un intervento in ritardo su Vlasic.16:14

56' Secondo colpo duro da incassare per l'Udinese, ora anche contestata da parte del proprio pubblico.16:13

53' GOL! Udinese-TORINO 0-2! Rete di Nikola Vlašić! Gineitis ruba palla a Pereyra sulla trequarti e serve Zapata, che allarga per il croato, il quale rientra sul sinistro saltando Giannetti e batte Okoye calciando sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Nikola Vlasic16:10

52' AMMONITO Alessandro Buongiorno per un fallo su Lucca.16:09

49' Intensità alta anche in questo avvio di ripresa.16:06

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Udinese-Torino.16:02

46' Seconda sostituzione per l'Udinese. Esce João Ferreira, entra Thomas Kristensen.16:01

Cioffi ha già operato un cambio, inserendo Ehizibue per Payero e spostando Pereyra a centrocampo. Difficile, invece, ipotizzare che Juric possa mettere mano alla formazione già a inizio ripresa.17:11

Primo tempo intenso e godibile al Bluenergy Stadium, dove è il Torino a partire meglio, colpendo un palo con Vlasic all'8'. Due minuti più tardi i granata trovano il vantaggio con Zapata, che di testa batte Okoye su assist di Vojvoda. L'Udinese reagisce con una conclusione sul fondo di Kamara, ma la squadra di Juric sfiora in due occasioni il raddoppio, ma entrambe le volte Okoye respinge le conclusioni pericolose di Okereke.15:59

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: UDINESE-TORINO 0-1. Granata avanti con il gol di Zapata.15:47

45' Concesso un minuto di recupero.15:47

45' AMMONITO Kingsley Ehizibue per un fallo su Gineitis.15:47

45' CI PROVA ANCORA OKEREKE! L'ex Cremonese rientra sul destro e calcia dall'interno dell'area, trovando nuovamente la risposta di Okoye.15:46

43' AMMONITO Walace per un intervento in ritardo su Okereke.15:44

42' Si riprende ora a giocare con Vojvoda regolarmente in campo.15:42

40' Problema fisico per Vojvoda, rimasto a terra dolorante.15:41

38' Thauvin crossa sul secondo palo per Lucca, che prova a coordinarsi in rovesciata, ma non trova l'impatto con il pallone.15:39

35' Ritmo alto in questa fase. L'Udinese spinge alla ricerca del pareggio.15:36

32' Pereyra si piazza nel ruolo di mezzala destra, con Ehizibue sulla fascia.15:32

31' Prima sostituzione per l'Udinese. Fuori Martín Payero, dentro Kingsley Ehizibue.15:32

29' OKOYE SALVA L'UDINESE! Uno-due tra Rodriguez e Okereke, con l'ex Cremonese che viene lanciato nello spazio, vince il duello con Ferreira e calcia con l'interno sul secondo palo, ma viene fermato dal grande intervento del portiere bianconero.15:30

28' PILLOLA STATISTICA: Nessun giocatore è andato in doppia cifra di reti in più stagioni differenti in Serie A rispetto al Duván Zapata dal torneo 2016/17 ad oggi (sette, alla pari di Ciro Immobile).15:28

25' CI PROVA KAMARA! Il numero 12 dell'Udinese ruba palla a Bellanova, entra in area e calcia a incrociare sul secondo palo, sfiorandolo.15:26

22' Giropalla difensivo del Torino, che prova a far stancare l'Udinese.15:23

19' Vojvoda verticalizza per Zapata, che resiste alla pressione di Bijol, si gira e calcia sull'esterno della rete, trovando anche la deviazione del difensore dell'Udinese.15:20

16' Bellanova scappa a destra e cerca il cross basso sul secondo palo per Okereke, intercettato dall'ottimo intervento in recupero di Ferreira.15:16

13' Reazione dell'Udinese, che prova a gestire il pallone alla ricerca di spazi.15:14

10' GOL! Udinese-TORINO 0-1! Rete di Duván Zapata! Splendido cross sul secondo palo di Vojvoda per il colombiano, che prende alle spalle Bijol e sorprende Okoye con un bel colpo di testa in controtempo sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Duván Zapata15:12

8' PALO DI VLASIC! Vojvoda serve al limite dell'area il croato, che controlla e calcia rasoterra sul primo palo, colpendo il legno.15:09

7' Cross di Rodriguez per l'inserimento di Bellanova, che non trova l'impatto con il pallone.15:08

4' OCCASIONE PER OKEREKE! Zapata imbuca di prima per l'ex Cremonese che accelera, entra in area e prova a colpire potente, ma Giannetti riesce a intervenire deviando la conclusione in corner.15:05

3' Ottima chiusura di Pereyra, che ribatte in corner una conclusione di Duvan Zapata.15:04

CALCIO D'INIZIO! Comincia Udinese-Torino.15:01

Quasi tutto pronto al Bluenergy Stadium di Udine. Tra pochi minuti l'arbitro Andrea Colombo darà il via al match.14:57

Assenze pesanti in difesa per Juric (squalificato e sostituito in panchina da Matteo Paro), che deve rinunciare anche a Djidji, oltre a Tameze e Schuurs. Il tecnico croato preferisce Vojvoda a Lovato, con Rodriguez che dovrebbe partire sulla fascia sinistra. Gineitis vince il ballottaggio con Linetty per sostituire Ilic a centrocampo, mentre la vera novità è in attacco, dove Sanabria parte dalla panchina per lasciare spazio a Okereke, alla prima da titolare in Serie A con il Torino.14:56

Senza lo squalificato Perez e il lungodegente Ebosse, Cioffi sceglie di schierare Ferreira sul centrodestra della difesa a tre e ritrova Bijol, che torna titolare dopo oltre tre mesi, con Giannetti spostato sul centrosinistra. Pereyra viene ancora schierato sulla fascia destra, con Kamara preferito a Zemura sull'altra fascia. Nuovamente in panchina Samardzic.14:53

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Torino si schiera in campo con il 3-4-1-2: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlašić; Zapata, Okereke. A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Kabic, Lazaro, Linetty, Savva, Bianay Balcot.14:50

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Udinese si schiera in campo con il 3-5-2: Okoye; Ferreira, Bijol, Giannetti; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Success, Tikvic, Ehizibue, Brenner, Samardzic, Kabasele, Kristensen, Zemura.14:49

Anche il Torino ha bisogno dei tre punti, per provare a sperare ancora in un posto nelle prossime coppe europee, con il settimo posto occupato dal Napoli al momento distante sei punti. La squadra di Ivan Juric ha collezionato una sola vittoria nelle ultime sette partite, a fronte di quattro pareggi e due sconfitte. In trasferta, infine, i granata hanno collezionato sei delle otto sconfitte finora rimediate in campionato.14:48

L'Udinese vuole la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo nell'ultimo match esterno contro la Lazio. Ottenendo i tre punti oggi, la squadra di Gabriele Cioffi porterebbe momentaneamente a sei i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il ruolino di marcia dei bianconeri al Bluenergy Stadium, però, non è confortante: una sola vittoria, nove pareggi e quattro sconfitte.14:44

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Torino, gara valida per la 29^ giornata di Serie A.14:39