LIVE SASSUOLO - PARMA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Le assenze sono tantissime, da una parte e dall'altra. De Zerbi sposta Ayhan in mediana per sopperire alle assenze di Obiang, Locatelli e Bourabia. Fuori anche Boga, parte dalla panchina Djuricic che fa spazio a Maxime Lopez. D'Aversa, alla ricerca di una vittoria che manca da troppo tempo, non è però assistito dalla fortuna. In difesa i giocatori sono contati, con il 2003 Dierckx a fare coppia con Iacoponi al centro. Davanti c'è Cornelius con ai lati Gervinho e Kucka.14:45