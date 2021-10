Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match di Serie A.17:00

Avrà certamente qualcosa da recriminare, Sinisa Mihajlovic, visto il vantaggio numerico non sfruttato dai suoi e il gol subito, condito da qualche dubbio di regolarità. Sull'altro fronte, invece, Gotti può sorridere perchè la sua squadra non ha mai mollato, offrendo segnali incoraggianti sotto tutti gli aspetti. Tali segnali andranno confermati nel difficile match di domenica prossima contro l'Atalanta. Non più facile, il prossimo avversario del Bologna, che troverà invece il Milan al Dall'Ara.16:59

Dopo un primo tempo non memorabile, il match si accende nella ripresa. Sfruttando la superiorità numerica, Barrow lo sblocca per il Bologna, ma l'Udinese non molla e agguanta il pari a dieci minuti dalla fine. Da segnalare le otto ammonizioni e l'espulsione di Pereyra (primo rosso per lui in Serie A).16:55

90'+5' FINE PARTITA: UDINESE-BOLOGNA 1-1. Reti di Barrow e Beto.16:51

90'+4' AMMONITO SORIANO, per un tackle da dietro ai danni di Samir.16:50

90'+3' Il Bologna prova un forcing finale per riprendersi i tre punti.16:49

90'+1' Vignato si aggiusta la palla con il sinistro e la calcia con il destro dal limite dell'area. Altro intervento di Silvestri.16:48

90'+1' Saranno quattro i minuti di recupero.16:47

89' AMMONITO HICKEY, per una trattenuta ai danni di Molina.16:46

86' Sostituzione UDINESE: esce Gerard Deulofeu; entra Lázaro Brandon Soppy.16:45

85' AMMONITO DOMINGUEZ, per aver calciato via un pallone.21:19

84' AMMONITO SOUMARO, anch'egli per proteste.16:44

83' AMMONITO SKORUPSKI. Il portiere polacco non vuole accettare la decisione di Abisso.16:43

83' Numerose proteste dei giocatori del Bologna per un presunto blocco di Becao, che avrebbe impedito a Skorupski di saltare sul pallone crossato da Pussetto.16:43

83' Cartellino Giallo Gerard Deulofeu Lázaro15:54

82' GOL! UDINESE-Bologna 1-1! Rete di Beto. Il centravanti portoghese salta su un pallone a campanile di Pussetto e mette dentro da pochi passi. Abisso convalida il gol dopo un check con il VAR.17:02

82' Assist Ignacio Pussetto15:40

81' Skov Olsen entra in area palla al piede, ma si allunga la sfera e la perde.16:37

79' Continua il duello Barrow-Silvestri: altro tiro dell'autore del gol. Il portiere risponde presente.16:36

77' OCCASIONE BOLOGNA! Barrow raccoglie un appoggio di Arnautovic e batte verso la porta. Silvestri è bravo a cavarsela e a respingere, nonostante una deviazione di Molina.16:34

74' PILLOLA STATISTICA: Musa Barrow, con tre gol e due assist, ha partecipato attivamente a cinque degli ultimi sei gol del Bologna in Serie A.16:33

72' Sostituzione BOLOGNA: dura un quarto d'ora la partita di Kingsley; entra Emanuel Vignato.16:31

72' Kingsley rimane a terra per un problema alla caviglia. Non sembra un infortunio banale. Il nigeriano sarà probabilmente costretto a lasciare il campo.16:29

68' Sostituzione UDINESE: doppio cambio per Gotti, che toglie anche Stryger Larsen e si gioca la carta Molina per provare a riacciuffare il risultato.21:19

68' Sostituzione UDINESE: esce Udogie; entra Ignacio Pussetto.21:19

68' Sostituzione BOLOGNA: fuori anche Theate; entra Skov Olsen.16:27

68' Sostituzione BOLOGNA: esce Binks; tocca a Gary Medel.16:26

67' GOL! Udinese-BOLOGNA 0-1! Rete di Barrow. Dominguez disegna un perfetto assist per Barrow con un lancio dalla trequarti. Il numero 99 si presenta davanti a Silvestri e, di prima intenzione, lo trafigge sul palo più vicino.



Guarda la scheda del giocatore Musa Barrow16:25

64' OCCASIONE BOLOGNA! Soumaro piomba su un macchinoso disimpegno di Makengo e batte subito a rete. L'uscita bassa di Silvestri salva la porta friulana.16:22

62' Deulofeu cerca di sgusciare in area, ma lo chiudono in tre.16:18

59' Conclusione di Kinglsey dalla lunga distanza. Silvestri blocca in due tempi con una lieve incertezza.16:16

57' OCCSIONE UDINESE! Deulofeu pesca Stryger Larsen in area. Il colpo di testa del danese costringe Silvestri a un grande intervento.16:15

56' Sostituzione BOLOGNA: fuori Svanberg; dentro Kingsley.16:14

56' OCCASIONE BOLOGNA! Splendida giocata di tacco di Svanberg che invita Barrow al tiro dal limite. Il destro del gambiano esce di qualche centimetro.16:13

55' Il secondo tempo sembra essere iniziato in maniera più frizzante rispetto alla prima frazione. Per ora, l'Udinese non fa notare la propria inferiorità numerica.16:12

53' Ci prova ancora Soriano con un altro tiro da fuori area. Silvestri respinge senza grossi patemi.16:09

51' DEULOFEU! Spunto personale del catalano che lascia sul posto Hickey e, da posizione defilata, esplode un destro potente direttamente sul palo.16:08

49' AMMONITO SVANBERG, per un pestone ai danni di Becao.16:06

46' Inizio secondo tempo di UDINESE-BOLOGNA. Nessun cambio nelle due formazioni.16:03

L'impasse della gara sarà verosimilmente superato nel secondo tempo a causa dell'inferiorità numerica dell'Udinese (ingenuità di Pereyra). Gotti dovrà studiare quindi i giusti accorgimenti per non passare 45' alle corde.15:52

Nessun gol alla Dacia Arena di Udine nel confronto tra bianconeri e Bologna. Il match non ha offerto contenuti spettacolari. Il Bologna è riuscito a sporcare i guantoni di Silvestri, mentre, sull'altro fronte, l'Udinese non ha effettuato nemmeno un tiro in porta.15:50

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: UDINESE-BOLOGNA 0-015:47

45' Calcio di punizione per i felsinei dai venti metri: il tentativo di Barrow si stampa sulla barriera.15:45

43' Problemi per Theate: il giovane difensore belga è visibilmente dolorante al ginocchio. Per ora, rimane in campo, ma le sue condizioni andranno verificate nel corso dell'imminente intervallo.15:44

41' Invenzione di Arnautovic per Soriano, che riceve la palla solo davanti a Silvestri, ma temporeggia troppo e si fa anticipare al momento della conclusione.15:42

40' Sventagliata di Barrow per Arnautovic, che non riesce ad agganciare la sfera.15:41

38' ROSSO A PEREYRA! Il "Tucu" trattiene per la maglia Theate e si vede sventolare il secondo giallo da Abisso. Udinese in dieci uomini.15:39

36' Lo staff medico fa il suo ingresso in campo per valutare le condizioni di Silvestri. Non pare nulla di serio. Potrà proseguire, l'ex estremo difensore del Verona.15:37

35' De Silvestri prova a pescare Arnautovic, anticipato dalla tempestiva uscita di Silvestri. Il portiere dell'Udinese si scontra poi con Samir e rimane a terra.15:35

32' Deulofeu prova a mettersi in proprio, ma si infrange contro il muro rossoblù.15:33

29' OCCASIONE BOLOGNA! Destro di Soriano dal limite, respinto da Silvestri. Svanberg si avventa sulla palla per il tap-in ma calcia a lato.15:31

24' Barrow cerca l'imbucata per Soriano, ma Samir fa buona guardia sul numero 21 del Bologna e tocca in corner con la punta del piede. Poi, di nuovo nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d'angolo.15:26

23' AMMONITO PEREYRA, che finisce per primo sul taccuino di Abisso.15:28

20' Ora è l'Udinese a farsi vedere nella metà campo avversaria, ma gli spazi rimangono intasati.15:21

16' Svanberg va al tiro, trovando il corpo di un avversario. Prova a insistere il Bologna, costringendo l'Udinese ad abbassarsi.15:17

14' Destro di Barrow dal limite. Silvestri si distende e concede un altro angolo.15:15

13' Soumaro stacca di testa sul cross dalla bandierina, ma non crea problemi a De Silvestri.15:13

12' Arnautovic cerca il tiro dal limite. Chiude Samir. Poi Soriano guadagna un calcio d'angolo.15:13

10' Vista la mancanza di spazi, entrambe le squadre stanno provando ad affidarsi ai lanci lunghi per i rispettivi centravanti.15:11

8' Lungo giro palla del Bologna. L'Udinese chiude tutti i varchi15:08

5' Gioco piuttosto spezzettato in queste prime battute. Si gioca soprattutto nella fascia mediana del campo.15:06

4' Deulofeu guadagna il primo corner del match, senza esito.15:04

3' Udinese in divisa classica bianconera. Bologna in maglia gialla e calzoncini blu. Bella giornata di sole, oggi, a Udine.15:03

1' Inizio primo tempo di UDINESE-BOLOGNA. L'arbitro è il signor Rosario Abisso di Palermo. Palla mossa dal Bologna.15:01

Solo un cambio, invece, per Mihajlovic rispetto alla squadra che ha battuto la Lazio. In difesa, rimane fuori Medel e gioca Binks, vista anche l'indisponibilità di Bonifazi. Confermati Soriano e Barrow alle spalle di Arnautovic, che ha smaltito in tempo un fastidio al flessore della coscia destra.14:56

Gotti non opera nessun cambio rispetto all'ultimo 11 schierato in campionato, quello del 3-3 contro la Sampdoria. Beto viene quindi confermato in attacco, con Deulofeu, recuperato da un problema alla caviglia, a supportarlo. Molina, di rientro dal Sud America, parte dalla panchina. Davanti a Silvestri, ci sono Becao, Nuytinck e Samir.14:51

Sulla panchina bolognese siederanno Bardi, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Kingsley, Medel, Santander, Van Hooijdonk, Corbo, Dijks e Vignato14:45

Per Mihajlovic, spazio a un 3-4-2-1: Skorupski - Soumaoro, Binks, Theate - De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey - Soriano, Barrow - Arnautovic.14:44

In panchina siederanno Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Molina, Pussetto, Samardzic, Forestieri, De Maio e Soppy.14:42

Gotti conferma il 3-5-2: Silvestri - Becao, Nuytinck, Samir - Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie - Beto, Deulofeu.14:41

Anche le recenti statistiche non sembrano sorridere alla squadra felsinea: l'ultimo successo del Bologna contro l'Udinese in Serie A risale infatti a settembre 2018. In generale, i friulani hanno perso solo una delle ultime 12 sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna.14:38

Il Bologna spera di riprendere il proprio cammino dal punto in cui l'aveva interrotto. Ripetere l'exploit contro la Lazio non sarà tuttavia semplice, visto che, questo pomeriggio, ci sarà di fronte un avversario che deve invertire un trend negativo (un punto nelle ultime quattro partite in Serie A).14:34

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato riparte anche per Udinese e Bologna, che si stanno per sfidare alla Dacia Arena di Udine.14:17