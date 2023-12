Al Dall'Ara si sfidano due squadre in piena corsa per l'Europa, quale tra Champions, Europa o Conference League lo scopriremo solo al termine del campionato dato che, oltre alle squadre di Thiago Motta e Mourinho, la lotta per i posti al sole è serratissima oltre che estesa ad una manciata di altre compagini. Gli emiliani cavalcano una striscia di cinque vittorie consecutive tra le mura amiche, oltre che di otto risultati utili consecutivi dopo la sconfitta patita col Milan alla seconda di campionato, i capitolini non sono invece stati sin qui impeccabili lontano dall'Olimpico ma nelle ultime due hanno ottenuto quattro punti.17:49