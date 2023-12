Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bologna-Roma 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:06

Per il Bologna ora c'è l'impegno di Coppa Italia, mercoledì a San Siro contro l'Inter, poi un altro scontro decisivo per l'Europa contro l'Atalanta, sabato 23 al Dall'Ara. Scontro diretto anche per la Roma nel prossimo turno col Napoli all'Olimpico.20:10

Thiago Motta batte dunque Mourinho e, come detto, sale al quarto posto in classifica a quota 28, cosa mai riuscita al Bologna dopo 16 giornate nell'era dei tre punti a vittoria. La Roma rimane a quota 25, superata da Napoli e Fiorentina e a +2 sull'Atalanta, impegnata domani sera con la Salernitana.20:03

Il Bologna si aggiudica con merito lo scontro diretto con la Roma e assapora l'ebbrezza del quarto posto solitario in classifica. Dopo la rete di Moro sul finire di primo tempo, arriva il raddoppio all'alba del secondo con l'autorete di Kristensen. La Roma prova a bucare Ravaglia in un paio di occasioni ma le respinte difensive degli emiliani e lo stesso estremo difensore, monumentale su Belotti, spengono qualsiasi velleità di rimonta giallorossa. Nel finale, dopo un fuorigioco di Azmoun che salva Lucumì dal rosso diretto, si accende la spia della benzina per gli uomini di Mourinho che non riescono più a riaprire la gara.20:10

90'+4' Triplice fischio al Dall'Ara. Bologna-Roma termina 2-0.19:55

90'+4' Fuorigioco di Ndoye a pochi secondi dal termine.19:55

90'+3' Bologna in totale controllo del risultato, le due squadre viaggiano a velocità nettamente diverse in questo finale di gara.19:54

90'+1' Azmoun a terra nella metà campo giallorossa dopo la pressione di Lucumì. Ultime chances per gli uomini di Mourinho che sembrano aver però esaurito le energie.19:52

90' Quattro minuti di recupero.19:51

89' Zirkzee manda in porta Ndoye in verticale, lo svizzero non centra la porta ma si alza la bandierina dell'assistente per segnalare il fuorigioco dello svizzero.19:51

88' Sostituzione Bologna: esce Saelemaekers, entra Kacper Urbanski.19:49

88' Sostituzione Bologna: esce Ferguson, entra Fabbian.19:48

88' Nulla di fatto sul piazzato messo in mezzo da Saelemaekers.19:48

87' Calcione di Azmoun su Ndoye, oggi tra i migliori in campo. Punizione per il Bologna sulla trequarti offensiva.19:47

86' Dalla sala VAR non arrivano modifiche alle decisioni prese in campo, chiamata perfetta del guardalinee che salva Lucumì dall'espulsione.19:47

86' Lucumì atterra Azmoun al limite dell'area rossoblu, Guida estrae il rosso ma l'assistente segnala il fuorigioco dell'attaccante iraniano.19:46

84' Zirkzee, ora in condizioni fisiche che sembrano buone, prova ad aggirare Cristante con una sorta di elastico in area di rigore ma perde palla malamente.19:45

83' Ferguson col destro da dentro l'area, palla tra le braccia di Rui Patricio.19:43

82' Sostituzione Roma: fuori anche Mancini che cede il posto a Celik.19:43

82' Ndoye a terra in area giallorossa dopo un contatto con Pellegrini, Guida lascia correre tra le proteste del pubblico di casa.19:42

81' Sostituzione Roma: fuori Pellegrini, dentro Niccolò Pisilli.19:43

81' BELOTTI! Il Gallo scatta sul filo del fuorigioco e prova a battere Ravaglia col destro potente e basso. L'estremo difensore del Bologna dice di no respingendo alla grande col piede destro.19:41

80' Bologna pericoloso in area avversaria con Posch che, di esterno, premia la corsa di Ndoye. Lo svizzero mette in mezzo rasoterra ma la difesa della Roma si salva.19:40

78' Zirkzee guadagna una rimessa laterale offensiva che fa respirare i suoi ma si tocca ancora la caviglia sinistra. L'olandese non sembra al meglio in questo finale di gara.19:38

77' Kristensen frana addosso al neo-entrato Lykogiannis, Guida non fischia fallo ma ferma il gioco per verificare le condizioni fisiche del greco.19:37

75' Sostituzione Bologna: dentro anche Lykogiannis per Kristiansen.19:36

75' Sostituzione Bologna: fuori Nikola Moro, dentro Michel Aebischer.19:35

74' Ndoye controlla in area di rigore e cerca Zirkzee senza trovarlo in area. C'era però fuorigioco dello svizzero e il gioco riprende con una punizione per la Roma.19:34

72' Ammonito Bove dopo un intervento scorretto su Ferguson.19:33

72' OCCASIONE ROMA! Kristensen crossa dalla destra, El Shaarawy svetta su Posch e indirizza la palla sul secondo palo ma Calafiori riesce a respingere! Roma vicinissima al gol per la seconda volta nello spazio di pochi minuti.19:32

70' PELLEGRINI! Il capitano giallorosso si ritrova la palla sul piatto destro e cerca l'angolino basso, Lucumì si immola nella respinta e salva la propria porta!19:30

70' Azmoun viene anticipato da Lucumì, altro calcio d'angolo per la Roma.19:30

69' Punizione per la Roma sulla trequarti offensiva, la difesa del Bologna respinge, poi Zirkzee chiede troppo alla propria tecnica e perde palla vicino alla bandierina e concede un corner agli ospiti.19:29

66' Guida ammonisce anche Freuler.19:28

66' Giallo per Paredes dopo l'episodio precedente.19:28

66' Scintille in campo dopo un intervento scomposto di Mancini su Zirkzee. Guida fatica tantissimo a tenere la situazione sotto controllo.19:27

66' Slalom di Kristensen in area rossoblu, fermato al momento del tiro dall'intervento in scivolata di Calafiori.19:26

65' Scelta singolare di Mourinho che torna sui propri passi facendo uscire Renato Sanches che era entrato a inizio secondo tempo.19:25

64' Sostituzione Roma: Mourinho toglie a sorpresa Renato Sanches per inserire Edoardo Bove.19:25

64' Sostituzione Roma: fuori Diego Llorente, dentro Sardar Azmoun.19:24

63' Si riprende con entrambi i giocatori che stringono i denti.19:23

61' Ennesima azione pericolosa del Bologna sulla fascia destra, Ferguson manda Ndoye al cross, Zirkzee calcia di prima col destro ma colpisce in pieno Mancini. Entrambi rimangono a terra infortunati, senza contatto, e il gioco si ferma.19:21

58' Sostituzione Bologna: Motta toglie Beukema, già ammonito, e inserisce Lucumí.19:19

56' Pressing a tutto campo degli uomini di Thiago Motta che provano a spegnere sul nascere qualsiasi iniziativa dei giallorossi.19:18

53' Proteste giallorosse per un contatto in area tra Beukema e Belotti, Guida lascia correre e dalla sala VAR non ci sono interventi.19:17

52' Roma alle corde e Bologna che gioca sul velluto dopo il raddoppio.19:15

49' GOL! BOLOGNA-Roma 2-0! Autorete di Kristensen. Ferguson ha spazio sulla destra e crossa teso in area piccola, Ndoye la tocca col tacco, la palla carambola su Kristensen e finisce in porta. Raddoppio del Bologna!



48' Cambi di possesso continui in questo avvio di secondo tempo.19:11

46' Errore di Freuler in disimpegno, lo svizzero sbaglia l'apertura a destra spedendo la palla in fallo laterale senza alcuna pressione giallorossa.19:08

46' Si ricomincia!19:07

45' Sostituzione Roma: fuori Spinazzola, dentro Renato Sanches.19:06

Mourinho dovrà necessariamente modificare il proprio scacchiere per cercare di recuperare il risultato ma le opzioni a disposizione sono ridotte all'osso. Thiago Motta ha invece a disposizione più possibilità ma i suoi hanno ben figurato finora e andare a toccare un meccanismo funzionante potrebbe essere un rischio.18:57

Dopo una mezz'ora abbondante avara di emozioni, il Bologna la sblocca con un'azione corale perfetta, chiusa dal piatto destro di Moro che non lascia scampo a Rui Patricio. La Roma si è fatta vedere solo con un colpo di testa di Belotti, deviato in corner da Ravaglia prima del vantaggio rossoblu. Gara sin qui molto spigolosa con ben cinque ammoniti e molti richiami verbali di Guida che sta faticando oltremodo per tenere a bada gli animi in campo. Per ora l'allievo Motta sta superando il maestro Mourinho.18:54

45'+1' Fine primo tempo al Dall'Ara. Bologna in vantaggio sulla Roma per 1-0.18:48

45' Pestone di Ferguson ai danni di Paredes nel cerchio di centrocampo. Guida ammonisce lo scozzese del Bologna.18:47

45' Un minuto di recupero.18:47

45' Calafiori a terra, colpito al volto involontariamente da Belotti. L'ex giallorosso si rialza però prontamente e Guida fa ripartire il gioco scodellando la sfera a favore dei padroni di casa.18:46

44' Ennesima azione sull'asse Zirkzee-Ndoye con l'olandese che pesca il compagno in area ma lo svizzero non trova la porta col destro di prima intenzione.18:46

42' Ancora Zirkzee al tiro, stavolta col destro dalla distanza. Palla masticata che finisce a fondo campo senza impensierire Rui Patricio.18:44

42' Numero di Zirkzee che libera il destro da dentro l'area ma trova la deviazione della difesa giallorossa.18:43

40' Altra incursione di Ndoye sulla destra e cross rasoterra in area piccola dove Zirkzee viene anticipato all'ultimo.18:42

39' Risponde subito la Roma con Belotti che calcia nello specchio da posizione defilata, Ravaglia para di spalla ma Guida ferma tutto per fuorigioco del Gallo.18:41

37' GOL! BOLOGNA-Roma 1-0! Rete di Moro. Secondo gol in Serie A per Moro che chiude con un piattone destro dal cuore dell'area un'azione perfetta del Bologna: verticalizzazione di Freuler per Ndoye, cross basso a rimorchio e sigillo del croato.



37' Guida sta facendo enorme fatica a sedare gli animi in campo. La posta in palio è alta e i giocatori ne risentono.18:41

36' Ammonito Pellegrini per proteste.18:38

36' Proteste giallorosse per un vantaggio concesso da Guida che non si è concretizzato.18:37

34' Palla persa da Moro sulla propria trequarti, Belotti non ne approfitta poi Calafiori è bravo a risolvere la situazione guadagnando un fallo.18:36

33' Cartellino giallo per Beukema dopo una trattenuta piuttosto plateale ai danni di El Shaarawy.18:35

32' Ndoye sbuca alle spalle di Cristante sul lato corto dell'area giallorossa e prova un tiro-cross rasoterra che si spegne però sull'esterno della rete.18:34

31' OCCASIONE ROMA! Kristensen crossa dalla destra, Belotti stacca indisturbato e Ravaglia toglie la palla dall'angolino distendendosi in tuffo alla propria sinistra. Primo sussulto del match al Dall'Ara.18:33

30' Recupero difensivo di Zirkzee che insegue El Shaarawy e gli strappa la palla poco dopo l'ingresso in area di rigore.18:32

28' Belotti e Pellegrini si ostacolano in area bolognese, palla a fondo campo e rimessa per i padroni di casa.18:30

27' Llorente vede Ravaglia fuori dai pali e prova a beffarlo calciando direttamente in porta da metà campo. Il portiere rossoblu recupera la propria posizione e alza la palla sopra la traversa.18:29

26' Zirkzee a terra dopo un contrasto con Mancini, Guida lascia proseguire poi Moro atterra Paredes. Punizione per la Roma.18:28

24' Ndoye entra in area dalla destra e crossa a rimorchio rasoterra, la palla deviata attraversa tutto lo specchio della porta ma non ci sono rossoblu nei paraggi per il tocco decisivo.18:26

23' Altro fallo su Ferguson, stavolta lo commette Cristante. I giocatori di Mourinho stanno riservando un trattamento particolare allo scozzese per cercare di limitarlo.18:25

20' Intervento duro di Paredes su Ferguson nel cerchio di centrocampo sotto gli occhi di Guida. L'arbitro fischia fallo per il Bologna ma non prende altri provvedimenti nei confronti dell'argentino.18:22

19' Zirkzee cerca direttamente la porta ma centra in pieno la barriera giallorossa.18:20

18' Belotti si sacrifica in zona difensiva ma interviene fallosamente su Moro. Punizione in posizione centrale a circa trenta metri dalla porta di Rui Patricio per il Bologna.18:20

16' Break di Spinazzola sulla sinistra e cross in mezzo, palla troppo lunga per tutti, Kristiansen la prolunga in fallo laterale dalla parte opposta.18:17

12' Ndoye va via sulla destra e prova il servizio rasoterra per Zirzkee in area, la palla dello svizzero è troppo sul portiere e Rui Patricio la fa sua in presa a terra.18:13

11' Prova a reagire la Roma che mette finalmente il naso in modo stabile nel campo avversario, la squadra di Motta si chiude però bene.18:13

9' Llorente ammonito per proteste.18:27

9' Saelemaekers viene ammonito per simulazione.18:17

8' Saelemaekers sguscia via a Kristensen sulla sinistra, entra in area e cade a terra. Guida lascia correre.18:10

6' Zirkzee doma un pallone al limite dell'area avversaria ma non riesce a trovare lo spazio per il tiro, poi perde palla sulla pressione della difesa avversaria ma il Bologna resta in possesso della sfera.18:08

5' Altro scontro al limite dell'area romanista, stavolta è Pellegrini a finire giù dopo la spinta di Calafiori, stavolta Guida assegna un calcio di punizione ai giallorossi.18:07

4' Saelemaekers alla battuta in mezzo, la difesa giallorossa respinge, poi Zirkzee non arriva su un filtrante di Beukema e la palla finisce a fondo campo.18:06

3' Proteste del pubblico di casa dopo un fallo di Pellgrini su Moro al limite dell'area giallorossa. Guida richiama verbalmente Mancini che aveva invece protestato per un intervento precedene su Paredes, non ravvisato dall'arbitro.18:05

2' Subito Bologna in possesso palla prolungato con la Roma che non ha praticamente toccato palla nelle prime battute del match.18:03

Si comincia!18:02

Squadre in campo, si attende solo il fischio d'inizio.18:00

Senza Lukaku squalificato e Dybala infortunato, Mourinho si affida in avanti a Belotti, in gol contro lo Sheriff in Europa League, e El Shaarawy. Rispetto alla sfida di coppa, tornano Rui Patricio tra i pali, Ndicka e Mancini, con Llorente, in difesa. Cristante torna a centrocampo dove ci saranno anche Paredes e Pellgrini in mezzo. Le fasce sono affidate a Kristensen e Spinazzola. Panchina per Renato Sanches.18:00

Novità tra i pali nel Bologna con Ravaglia titolare al posto di Skorupski, davanti a lui ci sono Posch e Kristiansen, oltre alla coppia centrale formata dall'ex giallorosso Calafiori e Beukema. Cerniera di centrocampo con Freuler e Moro subito dietro al trio Ndoye-Ferguson-Saelemaekers, chiamato a inventare alle spalle di Zirkzee.17:57

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: 3-5-2 per la Roma. Rui Patricio - Mancini, Llorente, Ndicka - Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola - El Shaarawy, Belotti. A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Azmoun, Celik, Renato Sanches, Bove, Pagano, Pisilli, Cherubini, Joao Costa. 17:56

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: 4-2-3-1 per i rossoblu. Ravaglia - Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen - Freuler, Moro - Ndoye, Ferguson, Saelemaekers - Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski.17:54

Dirige il match Guida con Meli e Alassio ad assisterlo, il quarto uomo è Sozza. In sala VAR ci sono Chiffi e Longo.17:51

Al Dall'Ara si sfidano due squadre in piena corsa per l'Europa, quale tra Champions, Europa o Conference League lo scopriremo solo al termine del campionato dato che, oltre alle squadre di Thiago Motta e Mourinho, la lotta per i posti al sole è serratissima oltre che estesa ad una manciata di altre compagini. Gli emiliani cavalcano una striscia di cinque vittorie consecutive tra le mura amiche, oltre che di otto risultati utili consecutivi dopo la sconfitta patita col Milan alla seconda di campionato, i capitolini non sono invece stati sin qui impeccabili lontano dall'Olimpico ma nelle ultime due hanno ottenuto quattro punti.17:49

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Roma, gara valida per il 16esimo turno del campionato di Serie A.17:43