Grazie per aver seguito la diretta di Milan-Monza 3-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Tim 2023-24.14:33

Nella giornata 17 della Serie A Tim 2023-24, il Milan farà visita alla Salernitana in una sfida prevista per venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 20:45. Il Monza ritroverà invece il pubblico amico del Brianteo, ospitando (sempre venerdì 22 dicembre alle ore 20:45) la Fiorentina. 14:32

Milan che si rialza dopo il k.o. di Bergamo e incamera la terza vittoria nelle ultime quattro di campionato, salendo così a 32 punti, accorciando sulla Juve e contestualmente mantenendo cinque lunghezze di margine sulla quarta in classifica (il Napoli a 27). Monza al secondo stop nelle ultime tre giornate, ma oggi sarebbe stato davvero difficile per qualsiasi avversaria contro questo Milan. 14:31

90'+4' FINISCE QUI. Milan-Monza 3-0. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Aureliano. Vittoria numero 10 in campionato per i rossoneri di Pioli. 14:29

90'+2' AMMONITO GAGLIARDINI. Intervento in ritardo a fermare il contropiede di Theo Hernandez. Cartellino giallo inevitabile per questo fallo tattico. 21:01

90'+2' Cross di Izzo dalla sinistra, a cercare Maric. Fa buonissima guardia Maignan, il quale esce con un'ottima presa alta e vanifica così l'azione del Monza. 14:26

90' Tiro-cross di V. Carboni dalla destra, ma la conclusione del giovane esterno del Monza è da dimenticare. Saranno quattro intanto i minuti di recupero in questo secondo tempo di Milan-Monza. 14:24

88' Angolo dalla destra di Ciurria, Maignan sbaglia completamente l'uscita e resta a mezza via. Maric però si divora l'occasione, trovando il colpo di testa ma spedendo a lato e senza nemmeno aver impresso poi tanta forza al pallone. 14:22

86' V. Carboni scatenato sulla destra per poi servire orizzontalmente Ciurria. Quest'ultimo controlla bene e, dal limite, cerca un sinistro potente ma non inquadra la porta. Si dispera Adriano Galliani in tribuna per l'occasione sprecata. 14:21

85' Che chiusura di Akpa Akpro! Contropiede tre contro due del Milan, con Chukwueze non perfetto nel lanciare Theo Hernandez, ma la chiusura in area in scivolata del numero 8 sul terzino francese è da applausi. 14:20

83' Canta incessantemente San Siro, ormai pronto a festeggiare una grande vittoria del Milan. Con questo successo, i rossoneri accorcerebbero a meno cinque sulla Juventus: 37 punti dei bianconeri, contro i 32 del Diavolo. 14:18

81' VAR al lavoro per un tocco di Tomori in area su Maric. Viene però confermata la decisione presa sul campo dal direttore di gara, il signor Aureliano: nessun rigore per il Monza, si prosegue. 14:16

81' CAMBIO MILAN. Che sfortuna per i rossoneri. Infortunato anche Okafor dopo Pobega, c'è così spazio per Chukwueze.14:14

80' SOSTITUZIONE MONZA. A. Carboni viene rilevato da Izzo per questi ultimi 10 minuti più recupero. 14:14

78' A terra Okafor. Altro potenziale problema muscolare per i rossoneri, dato che il neoentrato si tocca sensibilmente la coscia sinistra. Intanto Pioli prepara altri cambi. 14:13

76' GOL! MILAN-Monza 3-0! Rete di Noah Okafor. Azione corale capolavoro dei rossoneri. Avvia tutto Reijnders, il quale mette in mezzo per Giroud. Il numero 9 sa di avere alle spalle un compagno e allora s'inventa un tocco delizioso in girata per spalancare la porta a Okafor. Quest'ultimo, dall'altezza del dischetto, infila Di Gregorio col destro nell'angolino basso.



75' Sugli sviluppi di un corner di Dany Mota, Gagliardini spizza sul primo palo ma il suo colpo di testa è troppo su Maignan per poter favorire l'intervento di un compagno. Il portiere francese blocca senza problemi. 14:09

73' SEMPRE DI GREGORIO! Lampo improvviso di Okafor, il quale scappa sulla fascia sinistra, si accentra in area e ci prova col destro a giro. L'estremo difensore del Monza respinge con un altro ottimo intervento, confermandosi portiere fenomenale in questa stagione. 14:08

72' Diavolo che ha ripreso il controllo del gioco in questo momento, anche se Giroud sta faticando un po' nell'agire da punto di riferimento lì davanti. Ritmi molto blandi in questa fase.14:06

69' Milan adesso molto basso e che lascia completamente l'iniziativa agli avversari. Akpa Akpro tenta il destro dalla lunga distanza, Maignan si distende a terra e blocca con semplicità. 14:04

68' DENTRO BENNACER. Un triplo cambio, quello deciso da mister Pioli. Esce pure Loftus-Cheek per lasciare spazio al compagno. 14:02

68' ALTRA SOSTITUZIONE ROSSONERA. Kjaer, al rientro dopo quasi due mesi, lascia spazio a Bartesaghi. Scala Theo Hernandez nei tre di difesa, con Tomori adesso al centro. 14:01

67' CAMBIO MILAN. Leao viene richiamato in panchina per fare spazio a Okafor. 14:01

67' Dany Mota mette in mezzo un cross interessante, che attraversa tutta l'area e arriva sul secondo palo. Ciurria si avventa sul pallone, ma in modo scoordinato e senza trovare lo specchio. Ghiotta occasione per il club brianzolo. 14:00

66' Prova a crescere il Monza, che adesso attua un giro palla prolungato in cui V. Carboni e Ciurria sono sicuramente i punti di riferimento per creare potenziali occasioni pericolose. 13:59

64' ALTRA SOSTITUZIONE MONZA. Anche Pessina richiamato in panchina, al suo posto c'è Akpa Akpro. 13:57

63' CAMBIO MONZA. Colpani lascia spazio a V. Carboni. Prova davvero opaca per il numero 28 biancorosso. 13:57

62' Ribaltamento di fronte e Milan vicino al 3-0. Theo Hernandez mette in mezzo per Giroud, il quale anticipa un avversario e prova la girata volante col mancino. Palla alta di un soffio sopra la traversa della porta difesa da Di Gregorio. 13:56

61' MAIGNAN STREPITOSO. Azione prolungata del Monza, con Pessina che riceve in area e prova la girata. Tiro sporco, palla che arriva però a Colpani all'altezza del dischetto. Il Flaco tenta il sinistro a giro, ma Maignan è sontuoso con una grande parata di lettura. 13:55

60' Prova a crescere il Monza, con Colpani però davvero troppo in ombra in questo lunch-match. Ciurria entrato invece benissimo in partita. 13:54

57' Ci prova Ciurria! Il numero 84 del Monza riceve sulla trequarti, si accentra e scaglia un mancino potentissimo, non trovando però lo specchio della porta difesa da Maignan. 13:51

56' Tomori si sgancia e arriva sulla trequarti, servendo Leao largo a sinistra. Il numero 10 rossonero si accentra, entra in area e mette in mezzo un cross morbido a mezz'altezza su cui però nessun compagno si avventa. 13:50

55' AMMONITO A. CARBONI. Il numero 44 del Monza trattiene per la maglia un Pulisic lanciato in ripartenza.13:49

55' ALTRA SOSTITUZIONE MONZA. Esce anche Colombo, ora spazio per Maric. 13:48

54' CAMBIO MONZA. Kyriakopoulos lascia il posto a Ciurria. Quest'ultimo agirà sulla fascia destra, con Pereira a invertire la sua posizione rispetto al primo tempo. 13:53

53' Angolo di Florenzi dalla sinistra, Tomori si inserisce e svetta di testa ma a deviare è Simic, alle sue spalle. Colpo di testa quasi fortuito, ma palla vicinissima al palo alla sinistra di Di Gregorio. 13:47

52' Adesso è il Milan a fare possesso palla prolungato e giocare comunque in verticale, rendendosi spesso pericoloso nei pressi dell'area avversaria. Rossoneri che vogliono rimpinguare il proprio tabellino e regalare una grande domenica ai presenti a San Siro. 13:46

49' Eccolo qua il contropiede del Diavolo. Theo Hernandez scappa via e, dal limite, centralmente cerca Pulisic. Il tocco involontario di Giroud, sulla traiettoria del pallone, smorza il passaggio e toglie tempi di gioco per consentire a Pulisic di calciare subito con visuale aperta. Il Monza si salva. 13:44

48' Possesso prolungato del Monza, che sembra aver cominciato con un buon piglio offensivo questa difesa. Milan che ovviamente può gestire il vantaggio e ha tutto l'interesse a fare male agli avversari in contropiede. 13:42

46' COMINCIA LA RIPRESA. Milan-Monza 2-0. Si riparte al Meazza, manovrano gli ospiti. Nessun cambio per entrambe le formazioni. 13:39

Mister Pioli sarà sicuramente soddisfatto di quanto visto nella prima metà di gara, nonostante l'infortunio muscolare di Pobega. Attenzione però a Pulisic, che ha palesato problemi alla caviglia destra proprio sul finale di primo tempo. Dall'altro lato, Palladino potrebbe invece cambiare qualcosa a livello tattico, poiché il suo Monza resta ottimamente propositivo ma soffre troppo quando hanno palla gli avversari. 13:23

Prima metà di gara con quattro grandi protagonisti. Reijnders per il gol-capolavoro che ha aperto le marcature; Leao per il dominio nel gioco palla al piede, con sfuriate continue sulla sinistra; Simic per un esordio da sogno (con gol) a soli 18 anni d'età; e infine Di Gregorio, monumentale in almeno tre occasioni. Se il Monza non è sotto almeno 0-4 lo deve soprattutto al suo portiere.13:21

45'+2' FINE 1° TEMPO. Milan-Monza 2-0. Diavolo in doppio vantaggio grazie ai gol di Reijnders e Simic, biancorossi che però non hanno mai smesso di giocare.13:20

45' Saranno due i minuti di recupero in questo primo tempo di Milan-Monza. Rossoneri avanti 2-0 con enorme merito. 13:17

44' TRAVERSA DI PULISIC. Sfuriata di Loftus-Cheek, il quale arriva sulla trequarti e apre per il compagno. Lo statunitense entra in area e, da posizione defilata sulla destra, rientra col mancino per un tiro a giro che si stampa sotto l'incrocio ma non entra. Conclusione sublime. 13:17

41' GOL! MILAN-Monza 2-0! Rete di Jan-Carlo Simic. Esordio da sogno per il classe 2005. Leao riceve in area, si sfila su Pessina e, praticamente dal fondo, mette in mezzo un cross rasoterra su cui si avventa in spaccata il numero 82. Esultanza sfrenata del gruppo rossonero e abbraccio con Pioli per Simic.



40' DI GREGORIO MONUMENTALE. Strappo di Leao, che si mangia letteralmente la fascia sinistra, si accentra e allarga per Florenzi. Il numero 42 entra in area, prende la mira e, da posizione defilata, prova un potente destro a incrociare su cui Di Gregorio vola a mano aperta per deviare in angolo. Parata strepitosa.13:13

38' A terra Florenzi. Colpo involontario di Gagliardini sul volto del numero 42 rossonero. Aureliano ferma il gioco e si sincera delle condizioni di Florenzi. Possesso che resta comunque nella disponibilità del Monza.13:11

36' Colpani ci prova direttamente sulla punizione nata dal fallo di Reijnders, ma non trova lo specchio della porta difesa da Maignan. Buona idea col mancino a giro, eppurre poca forza e palla comunque alta.13:09

35' AMMONITO REIJNDERS. Intervento con piede a martello su Gagliardini, il quale resta a terra molto dolorante. Rischioso l'intervento del centrocampista orange, giallo per imprudenza. 13:07

34' Monza che ora prova a chiudere il Milan nella sua trequarti con azioni insistite. Molto attivo Dany Mota, bene il palleggio della squadra allenata da Palladino e in crescita netta Colpani.13:07

32' Sugli sviluppi del corner, i rossoneri si perdono l'inserimento di A. Carboni. Indisturbato, il difensore del Monza può staccare di testa, ma non riesce a imprimere forza e orientare bene palla, così Maignan ringrazia e risponde con un'agevole presa. 13:05

31' Salva tutto Kjaer. Sfuriata del Monza, con D'Ambrosio che scappa sulla linea di fondo, entra in area e cerca la deviazione di un compagno. L'intervento in spacca del difensore danese è però perfetto e sbroglia la situazione, concedendo solo calcio d'angolo. 13:04

28' VOLA DI GREGORIO. Contropiede del Milan avviato da Florenzi, il quale poi viene servito in orizzontale da Leao e, dal limite, carica un destro che finirebbe all'incrocio. Finirebbe, se non fosse per il grande intervento dell'estremo difensore del Monza. 13:01

26' Theo Hernandez prova la ripartenza, ma viene contrastato da Pereira e finisce a terra praticamente nei pressi del centrocampo. Per il direttore di gara, il signor Aureliano, è tutto regolare, tra lo stupore del terzino francese. 12:59

24' CAMBIO MILAN. Pobega out per infortunio, ecco l'esordio in Serie A del diciottenne Simic. Avanza a centrocampo Florenzi ovviamente.12:57

22' A terra Pobega, problema muscolare per il centrocampista rossonero. Pronto il cambio, con Pobega che si porta le mani al volto per il dispiacere. Pronto Simic, il classe 2005 del settore giovanile.12:55

21' Sta crescendo molto il Monza, specie nella qualità del possesso palla. I biancorossi di Palladino non rinunciano a giocare e ora sembrano aver compreso meglio tatticamente il modulo odierno del Milan.12:54

20' Occasione Loftus-Cheek. Reijnders spezza il contropiede avversario con una grande scivolata su Colpani, rilanciando poi l'azione rossonera. Capovolgimento di fronte, palla che arriva a Loftus-Cheek il quale ci prova dal limite col mancino. Palla deviata sopra la traversa, sarà calcio d'angolo per il Milan.12:53

18' Kjaer di nuovo sontuoso: il danese ferma Dany Mota con un grande intervento e spezza così un tentativo di contropiede del Monza. Titolare dopo 52 giorni d'assenza, Kjaer sembra davvero in splendida forma.12:51

16' Colombo sull'esterno della rete. Buona trama offensiva del Monza, con Dany Mota che entra in area dalla sinistra, salta Tomori col doppio passo e trova Colombo nell'area piccola. L'ex di giornata è bravo a girarsi in un fazzoletto, ma non trova lo specchio col mancino. 12:49

13' Monza che sembra soffrire molto lo schieramento tattico, così fluido, ideato da mister Pioli. I biancorossi faticano soprattutto a prendere le misure ai tre di centrocampo del Milan, oltre a pagare poca qualità quando il Diavolo decide di pressare alto. 12:47

11' Giro-palla degli ospiti, con Pereira che cerca il cross dall'out di destra. Traiettoria strana, ma Maignan fa tre passi all'indietro e va in presa alta con la solita sicurezza. Biancorossi che non rinunciano comunque a essere propositivi nella metà campo avversaria. 12:45

10' Leao spreca tutto. Contropiede 2 contro 3 del Milan, dopo il buon lavoro di sponda fatto da Giroud. Il numero 10 rossonero arriva al limite, salta un avversario e poi cerca il sinistro da posizione defilata, ma palla calciata altissimo sopra la traversa del Monza. 12:43

8' DI GREGORIO SALVA SU THEO. Combinazione del terzino francese con Leao, il quale scappa via sulla sinistra e poi rimette in mezzo basso proprio per il compagno. Theo Hernandez non riesce però ad angolare il sinistro da due passi, permettendo al portiere biancorosso di negargli la gioia del gol. 12:42

7' Lo stesso Kjaer resta poi a terra un attimo dopo aver murato il tiro di Colombo. Il danese sembra poter continuare dopo un cenno di assenso con panchina e direttore di gara. 12:40

5' KJAER DECISIVO. Sfuriata del Monza, con palla che arriva in area dopo una carambola sul tiro di Kyriakopoulos. Colombo si avventa sulla sfera col mancino all'altezza del dischetto, ma l'intervento difensivo del danese gli nega di poter impensierire Maignan. Grande intervento di Kjaer. 12:39

3' GOL! MILAN-Monza 1-0! Rete di Tijjani Reinjders. Gol capolavoro del numero 14 rossonero. Riceve palla sulla trequarti, si butta nello spazio con intelligenza e poi destro-sinistro a saltare tre avversari prima del tocco di punta con cui batte Di Gregorio tera le gambe. Perla assoluta questa rete.



3' SQUILLO DI GIROUD. Pulisic si scatena sulla destra e mette in mezzo un cross delizioso, su cui si avventa di testa il solito Giroud. Palla alta di un soffio, Milan vicino al vantaggio.12:36

2' Subito possesso palla prolungato per il Milan, con uno schieramento tattico che sarebbe un 4-3-3 ma le posizioni di diversi giocatori sono davvero tanto fluide. Ad esempio, Theo Hernandez e Leao si scambiano molto posizione interna ed esterna sulla sinistra. 12:35

1' INIZIA Milan-Monza. Fischio del direttore di gara, il signor Aureliano, e allora si parte qui al Meazza. Meteo sereno, temperatura di 4°. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. Consueta divisa casalinga per il Diavolo, completo invece quasi total-white, con piccoli inserti (e numeri) rossi per gli ospiti. 12:33

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Meazza. A dirigere questo Milan-Monza sarà Gianluca Aureliano (sezione di Bologna), coadiuvato da Mattia Scarpa (Reggio Emilia) e Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1). IV Ufficiale Giovanni Ayroldi (Molfetta), VAR Daniele Paterna (Teramo) e AVAR Paolo Mazzoleni (Bergamo).11:59

Il Milan ha vinto entrambe le sfide finora giocate in Serie A contro il Monza. I biancorossi sono però rimasti imbattuti in quattro dei cinque impegni domenicali giocati alle ore 12:30, con due vittorie e due pareggi nell’intervallo: l’ultimo k.o. nel lunch match risale al 22 ottobre scorso contro la Roma (0-1).11:58

Qualche novità invece per il Monza di Palladino rispetto alla vittoria (1-0) col Genoa nel precedente turno. Nei tre di difesa Caldirola ritrova la titolarità per agire insieme ad A. Carboni e D'Ambrosio. Pereira ritorna nei quattro di centrocampo, venendo infatti preferito a Ciurria. A supporto del confermato Colombo, agiranno invece Colpani e Dany Mota, quest'ultimo oggi preferito a V. Carboni.12:07

Rispetto alla trasferta persa contro l’Atalanta, mister Pioli deve ovviare alla squalifica di Calabria (al suo posto Florenzi), ma può rilanciare Kjaer al centro della difesa a quattro. Nel tridente offensivo ritorna Leao, chiamato ad agire con Pulisic ai lati di Giroud, mentre nei tre di centrocampo la novità è rappresentata da Pobega, il quale prende sostanzialmente il posto di Musah.11:58

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza risponde invece con un 3-4-2-1 formato da: Di Gregorio - A. Carboni, Caldirola, D’Ambrosio - Pereira, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos - Dany Mota, Colpani - Colombo. All. Palladino. A disposizione: Gori, Sorrentino - Bettella, Birindelli, F. Carboni, Cittadini, Donati - Akpa Akpro, Bondo, Machin, V. Carboni, Ciurria, Maric, Vignato.12:05

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Maignan - Hernandez, Kjaer, Tomori, Florenzi - Pobega, Reijnders, Loftus-Cheek - Leao, Pulisic, Giroud. All. Pioli. A disposizione: Mirante, Nava - Bartesaghi, Jiménez, Nsiala-Makengo, Simic - Adli, Bennacer, Krunic, Romero - Chukwueze, Jovic, Okafor.12:11

Il Monza è provvisoriamente al nono posto con 21 punti, nonché reduce dalla vittoria contro il Genoa (1-0). Fuori casa i brianzoli hanno già raccolto due vittorie e due pareggi in sette sfide complessive, oltre a vantare una striscia aperta di due risultati utili consecutivi: 3-1 a Verona e 1-1 a Cagliari.11:57

Il Milan occupa attualmente il terzo posto in classifica con 29 punti, ma ha la possibilità di accorciare a meno cinque dalla Juventus, frenata venerdì scorso dal Genoa (1-1). Rossoneri reduci dal k.o. di Bergamo nel precedente turno e finora con zero pareggi casalinghi, a fronte invece di cinque vittorie – ultime due consecutive – e due sconfitte (contro Juve e Udinese).11:56

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Milan e Monza, gara valida per la Giornata 16 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”.11:56