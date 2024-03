Grazie per aver seguito la diretta di Hellas Verona-Milan 1-3 valida per la 29a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:07

Il Milan consolida dunque il secondo posto, portandosi a +3 dalla Juventus. L'Hellas Verona rimane quindicesimo a +2 dalla zona retrocessione.17:07

Il match si apre al 44esimo, con Theo Hernandez che si accentra dalla linea di fondo di sinistra, prova lo scarico al centro ma la palla termina nuovamente sui piedi del terzino francese, che salta Montipò con uno scavetto. Al 50esimo arriva la rete del raddoppio, con Okafor che scippa palla a Dawidowicz, entra in area e conclude verso la porta con il mancino, con Montipò che respinge centralmente dove arriva Pulisic che deve solo metterla in rete. Al 64esimo l'Hellas accorcia le distanze con un grandissimo gol da parte di Noslin, il quale colpisce da fuori area di controbalzo, mettendo la palla in rete, a fil di palo mancino. Quando il Verona sembra credere di poter pareggiare la partita, arriva la rete di Chukwueze che, al 79esimo, raccoglie una respinta di testa verso il limite dell'area da parte di Coppola, colpendo al volo con il mancino: la palla si insacca verso sinistra.17:05

Un buon Hellas Verona non è sufficiente a respingere un ottimo Milan, con i rossoneri che vincono al Bentegodi con il risultato di 1-3.17:01

90'+6' Finisce qui! Hellas Verona-Milan 1-3.16:58

90'+5' Tentativo di Duda! Cross dalla sinistra con la palla che rimbalza un paio di volte in area, con Duda che prova a colpirla con l'esterno mancino, mettendo però la palla di molto sopra la traversa.16:57

90'+4' Vinagre arriva alla conclusione in zona trequarti, ma la palla esce rispetto al palo di destra, con Maignan ben posizionato.16:55

90'+3' Falcata centrale di Theo Hernandez, il quale serve Leao alla sua sinistra all'interno dell'area: l'esterno portoghese prova a rientrare ma termina a terra dopo un contatto con Vinagre, con l'arbitro che lo invita a rialzarsi.16:55

90'+1' Maignan salva su Świderski! L'attaccante polacco conclude in diagonale, trovando una respinta da "portiere di hockey", con la gamba sinistra, da parte dell'estremo difensore rossonero.16:54

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.16:52

90' Calabria riceve in zona trequarti, poi serve Chukwueze al limite dell'area: l'esterno nigeriano si gira e calcia con il mancino, con la palla che esce rispetto al palo di destra.16:51

87' Il centrocampista del Milan entra in maniera veemente ai danni di Suslov e viene ammonito dall'arbitro.16:50

87' 3o ammonito Milan: cartellino giallo per Tijjani Reijnders.16:49

85' Che botta di Noslin! L'attaccante dell'Hellas Verona continua a cercare la porta difesa da Maignan, questa volta lo fa con un destro dalla zona trequarti che termina largo alla destra del palo.16:48

84' 5a sostituzione Milan: esce Fikayo Tomori, entra Simon Kjær.16:48

84' Corner battuto corto da Bennacer verso Reijnders, il quale si accentra allungandosi il pallone: arriva dunque Calabria che dal limite chiude l'azione con un tiro mancino, bloccato centralmente da Montipò.16:46

83' Leao prova a saltare Magnani in area con un dribbling, ma l'esperto difensore dell'Hellas riesce a reggere fisicamente, mettendo poi in calcio d'angolo.16:45

81' Dopo la grandissima rete di Noslin, arriva un'altra splendida marcatura, questa volta effettuata da Chukwueze. Il Milan riesce dunque ad allungare su un Hellas che stava impensierendo la squadra di Pioli.16:43

79' GOL! Hellas Verona-MILAN 1-3! Rete di Chukwueze! Corner di Bennacer allontanato di testa da Coppola: la palla arriva al limite dell'area dove l'esterno del Milan colpisce al volo con il mancino, battendo Montipò verso il palo di sinistra.



78' Ora è l'Hellas a cercare di costruire alla ricerca della rete del pareggio, con il Milan che ha inserito Giroud per tenere il pallone e far viaggiare i gli esterni in velocità.16:40

76' 5a sostituzione Hellas Verona: esce Juan Cabal, entra Rúben Vinagre.16:38

74' 4a sostituzione Milan: esce Noah Okafor, entra Samuel Chukwueze.16:36

73' Recupero palla avanzato da parte del Milan con Theo Hernandez che avanza in zona trequarti, poi serve un filtrante con l'esterno mancino verso Leao, ma quest'ultimo non intuisce le intenzioni del compagno e la palla termina sul fondo.16:35

70' Cosa si è mangiato Leao! Giroud fa da boa, proteggendo il pallone in zona trequarti ed imbucando per Leao: il portoghese entra in area in velocità ma, a tu per tu con Montipò, calcia incredibilmente a lato verso destra.16:32

69' Suslov di potenza! Nuovamente palla all'interno dell'area rossonera, con la palla che viene messa fuori dove Suslov stoppa e calcia di potenza con il mancino, mandando alto sopra la traversa.16:31

67' Il Milan prova a ripartire in contropiede ma Suslov tocca il pallone fermando Calabria; Duda avanza dunque in zona trequarti e calcia dalla distanza, ma la palla termina alta.16:29

66' 3a sostituzione Milan: esce Ruben Loftus-Cheek, entra Yunus Musah.16:28

66' 2a sostituzione Milan: esce Christian Pulišić, entra Olivier Giroud.16:28

64' GOL! HELLAS VERONA-Milan 1-2! Rete di Noslin! Bennacer respinge di testa un cross dalla destra, con Pulisic che stoppa male con il petto, favorendo l'arrivo di Noslin, il quale colpisce di controbalzo dal limite dell'area, mettendo la palla in rete a fil di palo verso sinistra, con Maignan che non può opporsi.



63' Leao dimostra nuovamente le sue doti atletiche, entrando in area con un allungo che buca la difesa veronese, ma questa volta prova un assist troppo generoso verso il secondo palo dove non interviene nessun compagno.16:25

62' Prova Świderski! Noslin vince un duello con Calabria, poi serve in area Świderski. L'attaccante polacco si gira e calcia con il mancino verso la porta, con Maignan che blocca in tuffo.16:24

58' Noslin di testa! Cross dalla destra da parte di Centonze verso il secondo palo dove Noslin salta più alto di Bennacer, colpendo però alto sopra la traversa.16:20

57' 4a sostituzione Hellas Verona: esce Paweł Dawidowicz, entra Giangiacomo Magnani.16:19

57' 3a sostituzione Hellas Verona: esce Michael Folorunsho, entra Karol Świderski.16:19

57' 2a sostituzione Hellas Verona: esce Darko Lazović, entra Stefan Mitrović.16:18

56' Problema ad una caviglia per Dawidowicz, il quale è costretto alla sostituzione.16:18

55' Lancio da "quarterback" da parte di Maignan per lo scatto centrale di Theo Hernandez, il quale però è sfortuanto in un rimpallo con Folorunsho, perdendo il possesso del pallone16:17

53' Pulisic punta Cabal sulla destra, poi prova un cross teso al centro: la palla attraversa l'area di rigore e si perde sul fronte opposto.16:15

50' GOL! Hellas Verona-MILAN 0-2! Rete di Pulisic! Errore in fase di impostazione da parte di Dawidowicz, che perde palla sulla pressione di Okafor. L'attaccante svizzero entra in area e conclude con il mancino ad incrociare trovando la risposta di Montipò; il pallone arriva però nella disponibilità di Pulisic che deve solo appoggiarla in rete.



49' La punizione battuta da Duda viene respinta di testa da Theo, con Dani Silva che prova poi a rimetterla dentro l'area, ma è impreciso e spedisce sul fondo.16:11

48' Noslin viene steso da Gabbia in zona trequarti e guadagna un calcio di punizione.16:09

46' Via alla ripresa. Possesso per l'Hellas Verona.16:07

46' 1a sostituzione Milan: esce Pierre Kalulu, entra Matteo Gabbia.16:08

46' 1a sostituzione Hellas Verona: esce Suat Serdar, entra Daniel Silva.16:07

Hellas che in questo primo tempo ha provato ad aspettare il Milan, nel tentativo di colpire in contropiede. I rossoneri, però, hanno continuato ad attaccare e sono andati più volte vicino al gol. Anche due traverse, colpite da Okafor (dopo una deviazione di Montipò) e da Pulisic.15:53

Primo tempo che vive di fiammate, ma si accende soprattutto nel finale: al 44esimo Theo Hernandez raggiunge il fondo mancino, si accentra e prova a metterla dentro. La palla viene rimpallata ma torna nella disponibilità del francese, che colpisce di prima intenzione con il mancino, battendo Montipò.15:50

45'+2' Finisce qui il primo tempo. Milan in vantaggio per 1-0.15:49

45' Segnalati 2 minuti di recupero.15:48

45' Il terzino del Milan viene ammonito per una esultanza ritenuta provocatoria dall'arbitro Mariani. Era diffidato e salterà la prossima sfida con la Fiorentina.15:57

45' 2o ammonito Milan: cartellino giallo per Théo Hernández.15:55

44' GOL! Hellas Verona-MILAN 0-1! Rete di Théo Hernández! Falcata sulla corsia mancina del terzino rossonero, il quale si accentra dalla linea di fondo; prova poi un cross che viene rimpallato ma con la palla che torna tra i suoi piedi: Theo tocca con il mancino e mette in porta, con Montipò che non può nulla.



41' Tenativo di Reijnders! Okafor prova a concludere ma viene murato. L'attaccante svizzero arriva comunque primo sulla seconda palla, servendo a scarico per il centrocampista olandese, il quale calcia di prima intenzione, mettendo però ampiamente sopra la traversa.15:43

39' Okafor non punisce! Grande contropiede rossonero con Theo Hernandez che avanza centralmente, poi arriva nei pressi dell'area e allarga verso sinistra dove arriva Okafor, il quale spara alto con il destro.15:45

37' Okafor mette a lato! Azione calibrata da parte del Milan, con Pulisic che riceve sulla trequarti sinistra, stoppando il pallone a rientrare sul sinistro, servendo poi Okafor che aveva tagliato in area: l'attaccante svizzero prova a concludere con il destro, ma la palla finisce fuori rispetto al palo di destra.15:39

34' Leao va via con una velocità impressionante sulla sinistra, saltando Centonze ed entrando in area, ma il suo cross viene respinto da Coppola in calcio d'angolo.15:35

32' Loftus-Cheek va via con una serprentina a Cabal, con il difensore che lo stende: l'arbitro Mariani decide però di non ammonirlo, limitandosi ad un richiamo.15:34

31' Noslin arriva in anticipo su un pallone sulla corsia di destra e viene steso da un intervento in netto ritardo da parte di Tomori. Primo ammonito anche per i rossoneri.15:32

30' 1o ammonito Milan: cartellino giallo per Fikayo Tomori.15:31

27' Noslin in diagonale! L'attaccante dell'Hellas punta Tomori entrando in area dalla destra, poi se la sposta e calcia ad incrociare, ma la palla esce di poco rispetto al palo di sinistra.15:28

24' Nuovo tentativo di Pulisic! Il numero 11 del Milan riceve al limite dell'area sul centro-destra, rientra sul mancino e calcia a giro alla ricerca del palo distante: la palla termina di poco sul fondo.15:25

23' Traversa di Pulisic! Palla diagonale di Theo con Loftus-Cheek che effettua un velo che premia il trequartista americano, il quale entra in area e conclude con il destro, colpendo in pieno la traversa.15:25

22' Duda prova a servire in profondità Centonze, ma il terzino dell'Hellas non aveva intuito le intenzioni del compagno e la palla termina sul fondo.15:23

21' Ripartenza Hellas con Lazovic che vede due compagni tagliare in area, dunque serve un filtrante basso: Maignan esce e la fa sua in due tempi.15:22

20' Che parata di Okafor! Sul corner di Pulisic, Kalulu spizza di testa verso il secondo palo dove Okafor gira di prima intenzione con il destro: la palla è indirizzata sotto la traversa, ma Montipò ci mette la mano e salva il risultato.15:21

19' Pulisic si isola nell'uno contro uno sulla destra, poi crossa ma trova la deviazione di Cabal. Milan di nuovo alla bandierina.15:20

17' Noslin riceve al limite dell'area, spostato sulla sinistra, poi prova a rientrare sul destro a calciare verso l'angolo lontano: tiro abbastanza prevedibile per Maignan che la fa sua.15:19

16' Primo spunto offensivo dei padroni di casa ma il cross dalla corsia di destra da parte di Centonze viene respinto dalle maglie bianche del Milan.15:18

15' Serie di scambi del Milan nei pressi dell'area avversaria, con la palla scaricata a Bennacer, il quale prova uno scavetto a sorprendere la difesa: la palla si perde sul fondo.15:16

13' Fatica ad uscire l'Hellas, con il Milan che, una volta persa palla, pressa subito le maglie giallo-blu portando numerosi uomini in zona palla.15:15

11' Loftus-Cheek guadagna il fondo di destra, poi effettua un cross basso dove però non c'è nessun compagno. Sulla corsia opposta la recupera Leao, ma il suo contro-cross viene respinto dalla difesa di casa.15:13

8' La punizione questa volta viene battuta da Bennacer, ma il suo cross viene ribadito in corner da Duda.15:09

7' Intervento in netto ritardo di Serdar ai danni di Theo Hernandez, con il francese che rimane a terra, dolorante alla caviglia. Arriva il primo cartellino del match.15:08

6' 1o ammonito Hellas Verona: cartellino giallo per Suat Serdar.15:08

4' Tomori non impatta! Calcio di punizione battuto da Theo Hernandez, il quale serve Tomori con uno scavetto dentro l'area piccola: il difensore inglese sfiora appena il pallone, graziando gli avversari.15:06

3' Scappa Leao sulla sinistra, poi salta con un tunnel Coppola, con quest'ultimo che lo travolge. Punizione Milan in posizione avanzata sulla sinistra.15:05

2' Palla di Leao a cercare Okafor, il quale colpisce involontariamente con la mano dopo aver stoppato il pallone. Mariani assegna calcio di punizione all'Hellas.15:03

Inizia la sfida. Primo possesso per il Milan.15:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Gli assistenti saranno Preti e Cecconi. In sala VAR ci sarà Mazzoleni, affiancato da Marini nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Massimi.14:35

Pioli effettua un paio di sostituzioni rispetto alle ultime uscite. Tra i pali ci sarà Maignan, con Kalulu e Tomori a coprire la zona centrale e con Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali. In zona mediana torna la coppia Bennacer-Reijnders, con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a muoversi alle spalle di Okafor.14:35

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan scende in campo con un 4-2-3-1: Maignan – Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez – Bennacer, Reijnders – Pulisic, Loftus-Cheek, Leao – Okafor.14:35

Baroni conferma tra i pali Montipò, con Coppola, Dawidowicz, Coppola e Cabal a comporre il quartetto difensivo. In mediana ci saranno Duda e Serdar, mentre in zona trequarti agiranno Suslov, Folorunsho e Lazovic. Davanti Noslin sarà l’unica punta.14:34

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Hellas si dispone con un 4-2-3-1: Montipò – Centonze, Dawidowicz, Coppola, Cabal – Duda, Serdar – Suslov, Folorunsho, Lazovic – Noslin.14:33

Il match di andata, giocato lo scorso 23 settembre, ha visto i rossoneri imporsi con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Leao. Nonostante la vittoria rossonera, la partita si giocò in totale equilibrio e fu decisa proprio dal gol ad inizio match del portoghese.14:32

Il Milan ha scavalcato la Juventus durante la scorsa giornata grazie allo stop dei bianconeri e all’1-0, siglato da Pulisic, contro l’Empoli. Nel corso della settimana, i rossoneri hanno anche passato il turno battendo 3-1 lo Slavia Praga, accedendo ai quarti di finale di Europa League, dove ci sarà un “derby italiano” con la Roma.14:31

L’Hellas arriva da due vittorie consecutive, realizzate entrambe per 1-0 contro Sassuolo e Lecce (entrambe rivali nella lotta alla salvezza). Nonostante le numerose cessioni di gennaio, il club veronese sta continuando a produrre risultati, con la speranza di giocare nuovamente nel massimo campionato la prossima stagione.14:31

Al Bentegodi di Verona, l’Hellas di Baroni ospita il Milan di Pioli, con i padroni di casa alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza e con i rossoneri che provano ad allungare sulla Juventus, mantenendo secondo posto in classifica.14:31

