Manca poco all'inizio di Fiorentina-Napoli. Scontro per l'ottava posizione in classifica, squadre divise da due punti.19:55

Le scelte di Italiano: Nzola al centro dell'attacco, Nico Gonzalez e Kouamé ai suoi lati, Beltran trequartista. Arthur e Bonaventura in mediana. Dodò a destra, Belotti e Ikoné in panchina.20:04

Le scelte di Calzona: out Osimhen, in avanti spazio a Simeone. Lobotka in cabina di regia. Indisponibile Di Lorenzo, Mazzocchi terzino destro. Ostigard e Rrahmani i centrali di difesa.20:06