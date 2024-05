Grazie per avere seguito con noi la diretta di Fiorentina-Napoli, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:49

90'+6' Fine partita! FIORENTINA-NAPOLI 2-2 (8' Rrahmani, 40' Biraghi, 42' Nzola, 57' Kvaratskhelia).22:44

90'+4' OCCASIONE NAPOLI! Raspadori in area, servito da Anguissa, si gira e calcia verso la porta: pallone fuori ma non di molto.22:42

90'+3' Ngonge mette al centro, Terracciano in uscita allontana con i pugni.22:41

90' L'arbitro Marchetti concede cinque minuti di recupero.22:38

87' Sostituzione FIORENTINA: entra Maxime Lopez esce Arthur.22:35

86' Sostituzione NAPOLI: entra Lindstrom esce Kvaratskhelia.22:34

84' Ammonito MANDRAGORA per gioco scorretto su Kvaratskhelia.22:32

83' Diagonale in area di Belotti, intercetta Ostigard, poi Meret in tuffo respinge un cross da destra di Dodò.22:33

80' L'arbitro assegna un rigore alla Fiorentina dopo un contrasto in area tra Belotti e Lobotka: interviene il Var, penalty revocato.22:29

78' Sostituzione FIORENTINA: entra Parisi esce Biraghi.22:26

78' Sostituzione FIORENTINA: entra Mandragora esce Beltran.22:26

77' OCCASIONE NAPOLI! Raspadori dalla bandierina, svetta Rrahmani, pallone di poco alto.22:25

76' Sostituzione NAPOLI: entra Raspadori esce Simeone.22:24

76' Sostituzione NAPOLI: entra Ngonge esce Politano.22:24

75' Politano rientra sul sinistro e chiama all'intervento Terracciano, il portiere viola non si fa sorprendere sul primo palo.22:24

75' Punizione battuta da Nico Gonzalez, Meret in controllo alza il pallone oltre il montante.22:22

72' Bonaventura in area non doma la sfera dopo un passaggio di Beltran non semplice da gestire.22:25

70' Ammonito CAJUSTE per gioco scorretto su Dodò.22:17

67' Sostituzione FIORENTINA: entra Belotti esce Nzola.22:15

67' Sostituzione FIORENTINA: entra Ikoné esce Kouamé.22:14

66' Dodò arriva sul fondo, Kvaratskhelia non gli concede spazio per il cross.22:14

63' PALO NAPOLI! Cross rasoterra di Mazzocchi, velo di Kvaratskhelia, Politano con il mancino calcia verso la porta: pallone sul legno.22:11

62' Riprende il gioco dopo circa tre minuti di stop per le cure a Ostigard.22:10

59' Ostigard resta a terra dopo un contrasto con Nzola, staff medico in campo e gioco fermo.22:07

57' GOL! Fiorentina-NAPOLI 2-2! Rete di Kvaratskhelia. Magia di Kvaratskhelia, fantastico calcio di punizione: pallone a scavalcare la barriera, nulla da fare per Terracciano.



Guarda la scheda del giocatore Khvicha Kvaratskhelia22:06

54' Politano non arpiona il pallone, sfuma l'azione del Napoli.22:12

51' Napoli pericoloso: colpo di testa fuori misura di Cajuste dopo una respinta in uscita di Terracciano.22:12

48' OCCASIONE FIORENTINA! Nico Gonzalez impegna Meret con un tiro non potente ma angolato.22:04

47' Kouamé in area non riesce a controllare la sfera, spazza Olivera.21:55

46' Inizio secondo tempo di FIORENTINA-NAPOLI!21:54

Possesso palla nettamente a favore della Fiorentina nel corso della prima frazione di gioco: 66,2%.21:38

Fiorentina avanti all'intervallo, 2-1 in rimonta dei viola. Rrahmani di testa dopo otto minuti sblocca il risultato. Biraghi al 40' con un fantastico calcio di punizione sigla il pareggio. Nzola al 42' punisce il Napoli.21:37

45'+2' Fine primo tempo: FIORENTINA-NAPOLI 2-1! In gol Rrahmani, Biraghi e Nzola.21:35

45'+1' Traversone di Biraghi, colpo di testa impreciso di Nico Gonzalez.21:33

44' Kvaratskhelia in area perde l'attimo per andare al tiro, nulla di fatto per il Napoli.21:31

42' GOL! FIORENTINA-Napoli 2-1! Rete di Nzola. Nzola intercetta un retropassaggio di Politano, entra in area e batte Meret con un tiro angolato.



Guarda la scheda del giocatore M'Bala Nzola21:33

41' Ammonito KVARATSKHELIA per gioco scorretto su Dodò.21:29

40' GOL! FIORENTINA-Napoli 1-1! Rete di Biraghi. Prodezza di Biraghi, splendida esecuzione da calcio di punizione: traversa-rete!



Guarda la scheda del giocatore Cristiano Biraghi21:31

38' Lobotka tocca il pallone con il braccio, punizione per la Fiorentina da posizione invitante.21:26

35' Tentativo di Kouamé da fuori area, pallone alto di molto.21:23

35' Cross rasoterra di Kvaratskhelia, Milenkovic anticipa Simeone.21:22

32' Meret in uscita dai pali si scontra con Ostigard e perde la palla, ma non paga dazio.21:20

31' Kouamé parte da sinistra e converge, Cajuste lo ferma in modo irregolare.21:18

28' Fraseggio della Fiorentina, il Napoli attende nella propria metà campo.21:16

25' Nico Gonzalez ci prova al volo dal limite, tiro respinto dal corpo di Lobotka.21:13

24' Dodò avvia l'azione, Beltran conclude da posizione defilata: Meret fa buona guardia sul primo palo.21:12

21' Possesso prolungato della Fiorentina, il Napoli non concede varchi.21:08

18' Reazione della Fiorentina, Kouamé guadagna un calcio d'angolo.21:06

15' Un altro tiro da fuori area di Kvaratskhelia, pallone distante dal palo.21:02

14' Kvaratskhelia in evidenza: conclusione a giro dal limite dell'area, pallone largo.21:01

13' Il Napoli resta in attacco, Kvaratskhelia in area di piatto sinistro non trova la porta.21:00

12' Cajuste da centro area, dopo una sponda di Kvaratskhelia, non impatta bene il pallone.21:00

10' Guizzo sulla destra di Nico Gonzalez, poi Beltran in area crossa troppo sul portiere.20:58

8' GOL! Fiorentina-NAPOLI 0-1! Rete di Rrahmani. Corner di Politano, colpo di testa vincente di Rrahmani.



Guarda la scheda del giocatore Amir Rrahmani20:56

6' Pressing alto di Kvaratskhelia, Terracciano costretto al rilancio frettoloso.20:53

4' Punizione dalla trequarti per la Fiorentina, fallo di Anguissa su Beltran.20:51

2' Traversone di Nico Gonzalez, Meret fa sua la sfera.20:49

1' Inizio primo tempo di FIORENTINA-NAPOLI! Dirige la sfida l'arbitro Marchetti.20:47

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 14 trasferte contro la Fiorentina in Serie A.20:07

Le scelte di Calzona: out Osimhen, in avanti spazio a Simeone. Lobotka in cabina di regia. Indisponibile Di Lorenzo, Mazzocchi terzino destro. Ostigard e Rrahmani i centrali di difesa.20:06

Le scelte di Italiano: Nzola al centro dell'attacco, Nico Gonzalez e Kouamé ai suoi lati, Beltran trequartista. Arthur e Bonaventura in mediana. Dodò a destra, Belotti e Ikoné in panchina.20:04

Panchina NAPOLI: Contini, Idasiak, Juan Jesus, Natan, Dendoncker, Lindstrom, Traoré, Ngonge, Raspadori.19:58

Panchina FIORENTINA: Christensen, Comuzzo, Parisi, Duncan, Mandragora, Ikoné, Belotti, Infantino, Castrovilli, Martinelli, Kayode, Maxime Lopez, Ranieri, Barak, Faraoni.20:02

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Mazzocchi, Ostigard, Rrahmani, Olivera - Anguissa, Lobotka, Cajuste - Politano, Simeone, Kvaratskhelia.19:57

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi - Arthur, Bonaventura - Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé - Nzola.20:00

Manca poco all'inizio di Fiorentina-Napoli. Scontro per l'ottava posizione in classifica, squadre divise da due punti.19:55

Benvenuti alla diretta della partita della 37^ giornata di Serie A, si affrontano Fiorentina e Napoli.19:53