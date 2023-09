Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:45

Primi tre punti per i giallorossi che si portano a 4 lunghezze, nel prossimo turno trasferta in casa del Torino. L'Empoli rimane a 0 in tutto, punti e gol fatti e domenica prossima partita casalinga, non proprio semplice, contro l'Inter.22:44

La Roma dilaga contro l'Empoli e trova la prima vittoria in campionato. Doppietta di Dybala, Renato Sanches, Cristante, Mancini e anche la prima gioia di Lukaku, oltre ad un autorete di Grassi. Empoli non pervenuto e ancora senza reti in campionato, ci prova solo Baldanzi che con un guizzo colpisce un palo nella ripresa.22:39

90'+3' Fine partita: ROMA - EMPOLI 7-0.22:39

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.22:36

86' GOL! ROMA - Empoli 7-0! Rete di Mancini. Calcio d'angolo Roma, tacco di Cristante in area, Mancini si fa trovare al posto giusto e insacca di testa.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Mancini22:32

84' Sostituzione Nicolò Cambiaghi Stiven Shpendi22:31

84' Entra anche El Shaarawy per Spinazzola.22:29

84' Sostituzione nella Roma. entra Azmoun per Lukaku.22:29

82' GOL! ROMA - Empoli 6-0! Rete di Lukaku. Ripartenza giallorossa con Belotti che pesca Lukaku tra le linee, il belga di destro batte Berisha.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku22:28

79' GOL! ROMA - Empoli 5-0! Rete di Cristante. Spinazzola lavora un pallone sulla sinistra, palla al limite e Belotti che controlla e serve Cristante, conclusione di potenza sotto la traversa e palla in rete.



Guarda la scheda del giocatore Bryan Cristante22:26

75' Nella Roma dentro Pagano per Paredes.22:21

72' Ritmi bassi ora, la Roma continua a tenere palla.22:17

67' BALDANZI! Conclusione dalla distanza di Baldanzi, palla sul palo alla sinistra di Rui Patricio.22:13

66' Cambiaghi crossa in area, sbuca Caputo di testa, blocca Rui Patricio.22:11

64' Sostituzione nella Roma, entra Belotti per Dybala.22:09

60' Dentro Baldanzi per Cancellieri.22:05

60' Doppio cambio nell'Empoli, entra Caputo per Destro.22:05

59' TRAVERSA DI DYBALA! Punizione dal limite calciata da Dybala con il sinistro, la palla impatta sulla traversa.22:04

58' Cartellino giallo per Maleh, trattenuta ai danni di Mancini.22:03

57' Ogni volta che la Roma si propone in avanti, l'Empoli sembra in grande affanno.22:03

55' GOL! ROMA - Empoli 4-0! Rete di Dybala. Azione in solitaria di Dybala che servito al limite, manda a terra Luperto e davanti a Berisha apre il piatto e la piazza alla destra del portiere.



Guarda la scheda del giocatore Paulo Dybala22:01

50' Ritmi bassi in questo avvio di ripresa.21:55

46' Inizia il secondo tempo di ROMA - EMPOLI.21:53

46' Nella Roma, Bove prende il posto di Renato Sanches.21:52

46' Dentro Bastoni per Fazzini.21:52

46' Sostituzione nella'Empoli, entra Ismajli per Walukiewicz.21:52

Finisce il primo tempo con un monologo della Roma. Vantaggio immediato su rigore con Dybala, il raddoppio viene siglato da Renato Sanches con un ottimo colpo di testa, superata la mezz'ora arriva la terza rete dopo una sfortunata deviazione di Grassi.21:34

45'+3' Fine primo tempo: ROMA - EMPOLI 3-0.21:34

45'+1' Destro di Bereszynski dalla distanza, smanaccia in angolo Rui Patricio.21:33

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.21:31

42' Percussione di Cancellieri e pallone crossato in area, attenta la difesa della Roma.21:28

39' Cartellino giallo anche per Renato Sanches che risponde nervosamente a Cancellieri.21:26

39' Cartellino giallo per Cancellieri, fallo su Ndicka21:25

38' Cartellino giallo per Dybala, pestone a Bereszynski.21:25

35' GOL! ROMA - Empoli 3-0! Autogol di Grassi. Lukaku controlla e protegge un pallone al limite dell'area, palla a Cristante che prova la conclusione ma impatta su Bereszynski e Grassi, sfortunata deviazione di quest'ultimo che devia nella propria porta.



Guarda la scheda del giocatore Alberto Grassi21:23

34' Ci prova Grassi dal limite dell'area, controllo e conclusione di prima. Palla alta sopra la traversa.21:20

30' Mezz'ora di gioco, Roma in controllo della gara, Empoli poco lucido.21:16

28' Calcio d'angolo per l'Empoli, Fazzini crossa in area ma la difesa della Roma è attenta.21:14

24' Controlla il campo la Roma, l'Empoli non riesce a prendere le misure.21:10

19' PALO DI PAREDES! Direttamente da calcio d'angolo conclusione a giro, la palla colpisce il legno.21:05

18' Dybala stoppa e prova dalla destra a mettere un pallone sul secondo palo, non ci arriva Renato Sanches.21:04

14' Conclusione rasoterra di Lukaku da fuori area. Blocca Berisha.21:00

13' L'Empoli prova a riorganizzarsi ma fa fatica ad accendere le punte.21:00

8' GOL! ROMA - Empoli 2-0! Rete di Renato Sanches. Kristensen crossa morbido in area, Renato Sanches tutto solo schiaccia di testa e manda in rete.



Guarda la scheda del giocatore Renato Sanches20:55

6' Preme la Roma, l'Empoli si difende.20:52

2' GOL! ROMA - Empoli 1-0! Rete di Dybala. Rigore calciato a mezza altezza alla destra di Berisha, che intuisce ma non ci arriva.



Guarda la scheda del giocatore Paulo Dybala20:49

1' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Cross in area di Kristensen, tocca con il braccio Walukiewicz. Rigore.20:49

1' FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - EMPOLI. Arbitra Sacchi.20:46

Esordio nella Roma per il tandem d'attacco formato da Lukaku e Dybala. In mezzo al campo, ecco dal primo minuto gli altri nuovi arrivati Renato Sanches e Paredes. Sulle fasce spazio e Kristensen e Spinazzola. Smallling neanche in panchina. Molto cambi nell'Empoli, dove Destro parte dall'inizio,, panchina per Caputo. In avanti con lui ci sono Cambiaghi e Cancellieri. Partono fuori Baldanzi e il neo arrivato Bastoni.20:18

Formazione EMPOLI (4-3-3): Berisha - Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella - Fazzini, Grassi, Maleh - Cancellieri, Destro, Cambiaghi. A disposizione: Ismajli, Gyasi, Ranocchia, Caputo, Guarino, Cacace, Stubljar, Marin, Perisan, Bastoni, Shpendi, Baldanzi, Ebuehi, Kovalenko.20:10

Formazione ROMA (3-5-2): Rui Patricio - Mancini, Llorente, Ndicka - Kristensen, Cristante, Paredes, Renato Sanches, Spinazzola - Dybala, Lukaku. A disposizione: Belotti, Bove, Svilar, Pisilli, Zalewski, Boer, Pagano, Karsdorp, Azmoun, El Shaarawy, Celik.20:05

Come detto avvio complesso anche a causa degli infortuni per la Roma. Dopo il pareggio nella prima giornata con la Salernitana, due sconfitte contro Verona e Milan. L'Empoli è ancora a zero punti e zero gol. Sconfitte maturate con Verona, Monza, e Juventus.18:52

Roma ed Empoli, fanalini di cosa in campionato, un punto i giallorossi e zero i toscani, vanno alla ricerca della prima vittoria per lasciare il fondo della classifica. Nella Roma curiosità per l'esordio dal primo minuto del tandem Lukaku, Dybala.18:50