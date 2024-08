Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima gara di Serie A!20:37

90'+5' TRIPLICE FISCHIO! Trionfo Verona al Bentegodi!20:31

90'+4' GOL! VERONA-Napoli 3-0! Gol di Mosquera! Magia di Suslov sulla destra, appoggio per Lazovic che conclude verso la porta trovando la deviazione sottoporta di Mosquera! Gioco, partita, incontro al Bentegodi!



90'+1' Ammonito anche Belahyane nel Verona20:26

90' Cinque minuti di recupero20:24

89' Primo ammonito nel Napoli, giallo per Raspadori20:23

87' CHEDDIRA! Tiro dal limite respinto da Montipò!20:21

83' VERONA A UN PASSO DAL 3-0! Sgroppata di Tchatchoua e cross per Mosquera che di prima chiama alla gran risposta Meret!20:15

81' Napoli a trazione decisamente offensiva adesso20:14

79' Entra anche l'ex gialloblù Ngonge, fuori Juan Jesus20:14

79' Nel Napoli entra Cheddira al posto di Simeone20:13

77' Si scaldano gli animi adesso, ammonito Duda20:11

75' GOL! VERONA-Napoli 2-0! Gol di Mosquera! Raddoppio gialloblù con l'uomo appena entrato che, dopo un'azione caparbia e rabbiosa di Duda, si presenta davanti a Meret e firma il 2-0! Bentegodi in visibilio!



74' Entra anche Harroui al posto di Livramento20:07

73' Nel Verona Mosquera prenda il posto di Tengstedt20:07

72' Si riprende a giocare20:06

70' Cooling break anche in questo secondo tempo20:04

69' Inserimento in area di Di Lorenzo, il suo cross basso viene respinto in corner dai piedi di Montipò20:04

65' Sempre Anguissa il più pericoloso per gli azzurri: il suo tiro in equilibrio precario viene bloccato a terra da Montipò19:59

63' Duro colpo subito da Suslov che resta a terra, in campo sanitari dell'Hellas19:57

61' TRAVERSA NAPOLI! Angussa si coordina dal limite e centra il montante!19:54

58' Finisce anche la partita di Frese, dentro Magnani19:52

58' Cambio nel Verona: fuori Kastanos e dentro Suslov19:52

56' Verticalizzazione di Lobotka per Politano, uscita sicura Montipò protetto da Dawidowicz19:50

54' Ancora in avanti il Verona, Tchatchoua dal limite cerca un diagonale che però termina lontano dallo specchio19:48

51' Corre ai ripari Conte, fuori Spinazzola e dentro Olivera19:45

50' GOL! VERONA-Napoli 1-0! Gol di Livramento! Ottima ripartenza dei gialloblù, Lazovic da sinistra mette in mezzo un pallone al bacio che Livramento deve solo spingere in fondo al sacco!



48' KASTANOS! Si sistema il pallone sul sinistro e lascia partire un tiro a giro dal limite dell'area! Meret immobile e palla fuori di pochissimo!19:42

46' SI RIPRENDE A GIOCARE! Nessun cambio all'intervallo!19:40

A tra poco per i secondi 45 minuti dell'incontro, per ora resiste la parità tra Verona e Napoli!19:24

Poche emozioni nel primo tempo del Bentegodi, è il Napoli a creare le uniche palle gol nel finale con Anguissa e soprattutto con Lobotka e Kvaratskhelia. Il fuoriclasse georgiano nel finale ha dovuto lasciare in campo a causa di un infortunio, ulteriore problema per Antonio Conte. Nell'Hellas invece è uscito, sempre per un problema fisico, il centrocampista Serdar19:24

45'+7' FINE PRIMO TEMPO! Reti inviolate al Bentegodi!19:22

45'+4' TEGOLA NAPOLI: infortunio per Kvaratskhelia, al suo posto entra Raspadori19:20

45'+2' Rrahmani impatta di testa da corner, palla alta19:19

45'+1' OCCASIONE NAPOLI! Errore del Verona con Kvaratskhelia che scappa indisturbato verso la porta di Montipò, decisivo il recupero di Tchatchoua!19:17

45' Vengono concessi cinque minuti di recupero19:18

43' LOBOTKA! La più grande occasione del primo tempo, appoggio a centro area di Politano per lo slovacco che di prima intenzione manda alto un rigore in movimento!19:13

38' Juan Jesus prova a correggere in rete con un'acrobazia un corner di Politano, palla lontano dalla porta di Montipò19:09

36' RISCHIA IL PASTICCIO MONTIPO'! Nel tentativo di rinviare serve Anguissa il quale, dalla lunga distanza, prova a centrare lo specchio di prima intenzione mancando il bersaglio!19:06

33' ANGUISSA! Cross di Di Lorenzo dalla destra, colpo di testa del centrocampista azzurro che sorvola di poco la traversa!19:04

30' Ammonito anche Tchatchoua nel Verona19:02

30' Buona combinazione sulla sinistra tra Lazovic e Frese, il cross di quest'ultimo però è impreciso e si perde in fallo laterale19:00

29' Riprende il gioco con una punizione a centrocampo per il Verona18:59

27' Cooling break, le squadre si fermano per dissetarsi18:57

24' Poche emozioni in questa prima metà di prima frazione18:54

21' Alla fine non ce la fa Serdar, al suo posto Belahyane18:52

20' Arriva il primo giallo dell'incontro, ammonito Coppola18:52

19' Politano! Prova il mancino a incrociare dal limite, palla fuori non di molto18:50

18' Spreca un invitante calcio di punizione il Verona cercando uno schema troppo elaborato. Riparte dal fondo il Napoli18:49

16' Rientra in campo il centrocampista gialloblù, sembra niente di grave per lui18:47

15' Si è fermato Serdar nel Verona, staff medico gialloblù in campo18:46

14' Ritmi blandi in questa fase, il Napoli prova a fare la partita con il Verona che si chiude e cerca di far male in ripartenza18:44

10' Lo stesso Kvaratskhelia va alla conclusione dopo una sponda di Di Lorenzo gestita da Anguissa, nessun problema per Montipò18:41

9' Fallo di Serdar in ripiegamento su Kvaratskhelia, altra opportunità da palla inattiva per il Napoli18:39

6' Tanta intensità in questi primi minuti, l'arbitro Marchetti è già dovuto intervenire più volte per interrompere il gioco18:36

3' Mette il pallone in mezzo Politano, allontana la difesa gialloblù18:33

2' Calcio di punizione dalla trequarti per il Napoli, parte in attacco la squadra di Antonio Conte18:32

SI PARTE! È iniziato il campionato di Verona e Napoli!18:30

Squadre in campo al Bentegodi, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!18:26

Le scelte di Conte: era Buongiorno il grande dubbio della vigilia per lo schieramento del Napoli. L'ex capitano del Torino non ce la fa e al suo posto gioca Juan Jesus con Di Lorenzo e Rrahmani. Anguissà e Lobotka formano il centrocampo, Mazzocchi e Spinazzola spingeranno sulla fasce. Davanti Kvaratskhelia e Politano a supporto dell'unica punta Simeone, preferito a Raspadori17:55

Le scelte di Zanetti: tante novità rispetto all'undici visto dal 1' contro il Cesena: sulla corsia di sinistra esordio per Frese, che recupera dai guai fisici e prende il posto di Okou. Al centro tocca a Dawidowicz fare coppia con Magnani, confermato Tchatchoua a destra. In mediana la collaudata coppia formata da Duda e Serdar, mentre sono davanti le maggiori sorprese: fuori Suslov e Harroui, spazio a Livramento a destra con Kastanos trequartista a supporto dell'unica punta Tengstedt. Panchina quindi per Mosquera, mentre Lazovic attaccherà sulla corsia mancina17:52

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: gli azzurri rispondono con un 3-4-2-1: Meret - Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus - Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola - Politano, Kvaratskhelia - Simeone17:48

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i padroni di casa si schierano con un 4-2-3-1: Montipò - Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese - Serdar, Duda - Livramento, Kastanos, Lazovic - Tengstedt17:47

La direzione di gara è affidata a Matteo Marchetti di Ostia Lido, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Di Iorio e dal quarto ufficiale Zufferli. Al Var agiranno Marini e Doveri17:05

Tante novità anche nel Verona, a partire dall'allenatore. I gialloblù, dopo la miracolosa salvezza della scorsa stagione con Baroni, hanno affidato la panchina a Paolo Zanetti, che alla prima ufficiale qui al Bentegodi ha steccato subendo l'eliminazione in Coppa Italia ad opera del Cesena. Il pubblico veronese si aspetta una reazione già da questo primo complicato impegno del nuovo campionato.17:03

È un Napoli in piena fase di ricostruzione quello che si presenta a Verona per la prima apparizione stagionale. Antonio Conte alla vigilia ha messo in guardia l'ambiente circa gli obiettivi di questa annata, alla luce di un mercato che per il momento è in fase di stallo a causa della mancata cessione di Osimhen16:58

Inizia dal Bentegodi la stagione del nuovo Napoli targato Antonio Conte, dallo stesso stadio da cui era partita la cavalcata che due anni fa portò agli azzurri alla conquista di uno storico Scudetto. In quell'occasione i partenopei, guidati da Spalletti, rimontarono due volte gli uomini di Cioffi vincendo alla fine per 5-2.16:56