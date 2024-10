Al Meazza si affrontano due squadre che hanno finora avuto un andamento altalenante in campionato. I padroni di casa, dopo un avvio col freno a mano tirato, hanno toccato il punto massimo con la vittoria nel derby ma, dopo la vittoria interna sul Lecce, hanno perso a Firenze rimettendo in discussione quanto fatto di buono per provare a raddrizzare il proprio cammino. L'Udinese invece, dopo aver toccato anche la vetta della classifica, ha perso con Roma e Inter prima di battere di misura il Lecce e tornare a quota 13 punti come Juve e Lazio, proprio davanti ai rossoneri. C'è dunque grande attesa per la gara di oggi che potrebbe significare molto per entrambe le squadre. Fischio d'inizio alle ore 18.17:39