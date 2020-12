90'+4' FINITA! Fiorentina-Verona 1-1, triplice fischio di Fourneau.16:57

90'+2' Non succede nulla, si attende il fischio finale.16:56

90' Quattro minuti di recupero.16:53

89' Ancora Ruegg, molto attivo, cambia gioco per Dimarco: tentativo dalla distanza, sinistro sul fondo.16:51

88' Ruegg spizza per Yeboah, Pezzella d'esperienza, Dragowski blocca.16:50

86' ULTIMO CAMBIO FIORENTINA. Prandelli si gioca il tutto per tutto: Cutrone al posto di Castrovilli.16:49

84' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Scampoli per Borja Valero, fuori Ribery.16:48

84' OCCASIONE FIORENTINA! Punizione di Biraghi, torre di Pezzella, Milenkovic schiaccia di testa, fuori di un nulla.16:46

82' Ilic nel corridoio per Colley, Dragowski arriva prima.16:44

80' Azione personale di Ruegg, rasoterra debole, facile preda di Dragowski.16:42

79' Batti e ribatti al limite dell'area gialloblu, il sinistro di Amrabat viene involontariamente neutralizzato da Vlahovic.16:43

78' ULTIMO CAMBIO VERONA. Esordio in Serie A per il 2002 Yeboah, esce Zaccagni.16:41

76' Pol Lirola centra dalla destra, Veloso si rifugia in angolo.16:39

75' Fourneau ammonisce anche Prandelli per proteste.16:39

74' Ruegg fugge sulla destra, Milenkovic sovrasta Colley.16:37

73' Ripartenza di Zaccagni, passaggio corto per Ruegg, Igor intercetta.16:35

72' Vlahovic porta scompiglio in area gialloblu, Ceccherini copre su Callejon.16:34

71' SOSTITUZIONE VERONA. Finisce la gara di Lazovic, spezzone per Ruegg.16:33

70' SOSTITUZIONE VERONA. Tameze lascia il campo a favore di Ilic.16:33

69' AMMONITO Igor, trattenuta su Colley.16:31

67' OCCASIONE VERONA! Colley in verticale per Lazovic, Dragowski in uscita bassa gli chiude lo specchio.16:30

65' Entrano i sanitari per Igor, giornata intensa per il ghiaccio spray.16:29

64' Lanci lunghi imprecisi e giocatori a terra, la gara stenta a migliorare.16:27

62' Dawidowicz si scontra con Colley, Fourneau assegna la punizione al Verona.16:25

60' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Prandelli richiama Bonaventura e passa al tridente, è il momento di Callejon.16:23

59' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Prandelli cambia entrambe le fasce: Pol Lirola per Venuti.16:22

59' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Biraghi prende il posto di Barreca.16:22

59' Bonaventura di tacco per Vlahovic, destro in orbita di Amrabat.16:21

57' Gioco nuovamente fermo, nulla di grave per Vlahovic.16:20

55' Punizione di Dimarco, Magnani colpisce di coscia, a lato.16:18

53' Lancio per Vlahovic, Magnani è in vantaggio.16:16

52' Barreca a terra, gioco fermo per qualche istante.16:15

50' SOSTITUZIONE VERONA. Esce Gunter, entra Magnani.16:15

49' Gunter chiude su Vlahovic, Venuti di sinistro spara in curva.16:11

47' Sugli sviluppi del corner, svirgolata di Amrabat, Ceccherini spazza.16:09

46' Cross deviato di Barreca, Silvestri non riesce ad evitare l'angolo.16:08

46' COMINCIA LA RIPRESA. Fiorentina-Verona 1-1, manovra dei gialloblu.16:08

46' SOSTITUZIONE VERONA. Uno spento Salcedo rimane negli spogliatoi, Juric inserisce Colley.16:08

Entrambi gli allenatori hanno bisogno di alzare ritmi e qualità per poter innescare maggiormente i giocatori offensivi.16:00

Brutta prima frazione, annotabile solo per due rigori (siglati da Veloso e Vlahovic) e da una direzione di gara discutibile da parte di Fourneau: gioco spezzettato, tante perdite di tempo (sei minuti di VAR solo per il primo penalty) e un recupero irrisorio.15:56

45'+4' FINE PRIMO TEMPO. Fiorentina-Verona 1-1, Fourneau protagonista.15:52

45'+2' Ribery scambia con Vlahovic, triplicato, non passa.15:49

45' Quattro minuti di recupero.15:48

43' Punizione di Dimarco, Tameze non arriva alla deviazione di testa.15:45

41' Punizione di Barreca, Silvestri agguanta in presa alta.15:43

39' Castrovilli punta l'area, Tameze lo ferma, Silvestri raccoglie la sfera.15:42

38' Ribery allarga per Barreca, cross contrato in angolo da Faraoni.15:40

36' Gioco spezzettato, molto nervosismo mal gestito dalla direzione arbitrale.15:39

34' AMMONITO Ceccherini, braccio alto su Vlahovic.15:36

33' Altra manata in faccia di Bonaventura su Ceccherini, Fourneau lo grazia.15:35

32' Fourneau ammonisce Juric per proteste.15:34

31' Ribery cerca il taglio in area di Bonaventura, suggerimento troppo profondo.15:33

29' Tiro cross di Zaccagni, Igor allontana di testa.15:31

27' AMMONITO Dimarco, pestone su Venuti.15:29

24' Castrovilli scende sulla fascia, Tameze concede il primo angolo della gara.15:26

23' Ritmi calati, le due squadre si affrontano sulla mediana.15:25

21' PILLOLA STATISTICA: Per la prima volta in carriera Dusan Vlahovic ha trovato il gol in due match consecutivi di Serie A (in entrambi i casi su rigore).15:24

19' GOL! FIORENTINA-Verona 1-1! Rigore di Vlahovic. Spiazzato anche Silvestri, Vlahovic freddo dal dischetto.



Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic15:22

18' RIGORE FIORENTINA! Vlahovic cade in area su pressione di Gunter, Fourneau assegna un altro penalty.15:22

17' Pallonata in faccia per Tameze, gioco fermo.15:19

15' I viola faticano ad alzare il baricentro, pressing alto dei gialloblu.15:18

13' AMMONITO Bonaventura, braccio largo su Ceccherini.15:15

11' Vlahovic prolunga per Ribery, Ceccherini protegge l'uscita di Silvestri.15:13

10' PILLOLA STATISTICA: Miguel Veloso ha realizzato due gol su rigore nelle ultime cinque partite di campionato, dopo che non aveva segnato alcun gol dagli 11 metri in tutte le sue precedenti 152 partite in Serie A.15:23

9' OCCASIONE FIORENTINA! Barreca centra dalla sinistra, Vlahovic di testa sfiora l'incrocio.15:11

8' GOL! Fiorentina-VERONA 0-1! Rigore di Veloso. Dragowski spiazzato, Veloso perfetto dagli 11 metri.



Guarda la scheda del giocatore Miguel Veloso15:10

6' Fourneau dopo aver rivisto le immagini al VAR, conferma la propria decisione.15:09

4' Fourneau sta ancora attendendo il check del VAR.15:06

2' RIGORE VERONA! Salcedo in area, Barreca ingenuo lo travolge, Fourneau indica il dischetto.15:04

1' INIZIA Fiorentina-Verona, palla ai viola.15:02

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Fourneau.14:49

Out Di Carmine, squalificato Barak, Juric scala in avanti Salcedo, Lazovic e Faraoni inserendo Gunter in difesa; Tameze torna titolare a centrocampo con Veloso.14:14

Prandelli apporta solo un paio di modifiche rispetto alla gara contro il Sassuolo: Igor al posto di Caceres in difesa, Barreca sull'out di sinistra. Continuità in attacco per Ribery-Vlahovic, spazio in mediana all'ex Amrabat.14:11

3-4-2-1 per il Verona: Silvestri - Dawidowicz, Gunter, Ceccherini - Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco - Lazovic, Zaccagni - Salcedo. A disp.: Pandur, Berardi, Lovato, Yeboah, Ilic, Udogie, Magnani, Cetin, Ruegg, Bertini, Colley, Danzi.16:42

Ecco le formazioni. Fiorentina con il 3-5-2: Dragowski - Milenkovic, Pezzella, Igor - Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca - Ribery, Vlahovic. A disp.: Terracciano, Quarta, Caceres, Biraghi, Pol Lirola, Pulgar, Borja Valero, Callejon, Montiel, Saponara, Kouame, Cutrone.14:27

Prandelli affronta il suo passato: i viola, capaci di raccogliere solo tre punti nelle ultime sette gare, sfidano i gialloblu, imbattuti fuori casa da quattro partite di campionato.14:06

Al Franchi tutto pronto per Fiorentina-Verona, tredicesima giornata di Serie A.13:59