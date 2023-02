Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arechi

Città: Salerno

Capienza: 37894 spettatori14:24

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Salernitana-Lazio, gara valida per la 23a giornata di Serie A.14:24

Allo Stadio Arechi di Salerno si affrontano la Salernitana del neo allenatore Paolo Sousa, subentrato a Davide Nicola, e la Lazio di Maurizio Sarri.14:24

La Salernitana vive un momento delicatissimo, che ha spinto il presidente Iervolino a dover esonerare definitivamente il tecnico Davide Nicola, per far spazio a Paolo Sousa. Il tecnico portoghese, ex-Fiorentina, avrà il delicato compito di rialzare la formazione granata dalle zone pericolose della classifica, con quest’ultima che attualmente riporta un 16esimo posto con soli 4 punti in più sulla terz’ultima.14:25

La Lazio vive ben altre situazioni, con la classifica attuale che vede la squadra di Sarri al sesto posto a sole due lunghezze dalla zona Champions League. L’ultimo mese però non è stato dei più felici, con l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia rimediata con la Juventus e i soli due punti conquistati in tre match giocati in campionato. Nota positiva, però, è la vittoria in settimana in Conference League contro il Cluj per 1-0, grazie al ritorno al gol di Ciro Immobile.14:25

Il match odierno sarà l’ottavo confronto diretto tra Salernitana e Lazio in Serie A: nelle prime cinque sfide non si è registrato alcun pareggio (quattro vittorie dei biancazzurri e tre per i campani). Vedremo oggi anche il confronto tra gli allenatori: Sousa e Sarri si affrontano infatti per la sesta volta, con il tecnico Toscano che non hai mai perso e nei cinque precedenti ha conquistato tre vittorie e due pareggi.14:25

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana scende in campo con un 3-4-2-1: Sepe – Bronn, Daniliuc, Pirola – Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric – Bonazzoli, Vilhena - Piatek.14:33

Paolo Sousa dispone i suoi con un 3-4-2-1, con Sepe tra i pali, Bronn, Daniliuc e Pirola a formare il trio difensivo. A centrocampo la zona centrale sarà presidiata da Coulibaly e Crnigoj, con Bradaric e Candreva sulle fasce. Davanti Bonazzoli e Vilhena alle spalle di Piatek. Indisponibile, invece, Dia.14:33

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si dispone con un 4-3-3: Provedel – Marusic, Patric, Casale, Hysaj – Vecino, Cataldi, Luis Alberto – Felipe Anderson, Immobile, Pedro.14:33

Sarri costretto a cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite per l’infortunio di Romagnoli e la squalifica di Zaccagni. In porta confermato Provedel, con Marusic, Patric, Casale e Hysaj a formare la linea a quattro. A centrocampo il trio Vecino, Cataldi e Luis Alberto. Davanti Ciro Immobile accompagnato fa Felipe Anderson e Pedro. Panchina per Milinkovic-Savic.14:34