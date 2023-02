OCCASIONE JUVENTUS! Sugli sviluppi di un corner ben calciato da Paredes, Danilo prende l'ascensore e manca lo specchio della porta per questione di pochi centimetri.18:27

Locatelli tenta il tiro a giro sull'incrocio, Nikolau ribatte di testa spedendo la palla in corner.18:26

Lo scarico in verticale di Danilo è troppo lungo per Rabiot e finisce sul fondo.18:23

Ampadu contiene bene Vlahovic e si rifugia in rimessa laterale.18:22

Dragowski si accascia per terra dopo un rinvio lungo e richiama l'attenzione dello staff medico.18:24

RETE ANNULLATA ALLA JUVENTUS! Vlahovic insacca in rete superando con abilità Dragowski, ma parte nettamente in posizione di fuorigioco.18:19

AMMONITO Agudelo per un fallo su Rabiot.18:18

Bourabia calcia forte verso il portiere una punizione dal limite, Danilo svetta più in alto di tutti e libera l'area di rigore.18:19

Cuadrado scodella in mezzo verso Kostic a rimorchio, la difesa dello Spezia non si fa sorprendere.18:16

Danilo perde un pallone in costruzione, ma rimedia al proprio errore disinnescando l'avanzata di Shomurodov.18:15

La Juventus resta in proiezione offensiva con Kostic e Rabiot e guadagna un tiro dalla bandierina.18:09

Rabiot tenta il lancio in verticale, Vlahovic è in controtempo ed il pallone risulta irraggiungibile.18:08

Paredes allarga per Cuadrado, ma sbaglia la misura del passaggio.18:04

AMMONITOl Locatelli per un fallo su Bourabia.18:02

Massimiliano Allegri si affida a Kean e Vlahovic in attacco, siede in panchina invece Di Maria. Indisponibili Chiesa, Milik, Pogba, Miretti, Kaio Jorge e lo squalificato Bremer.17:38

Fabrizio Lorieri schiera Verde e Shomurodov in attacco con Gyasi e Reca sugli esterni. Assenti Zoet, Holm, Sala, Bastoni, Moutinho, Zurkowski e lo squalificato Esposito.17:43

JUVENTUS (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Perin - Danilo, Rugani, Alex Sandro - Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic - Kean, Vlahovic. A disposizione: Szczęsny, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Bonucci, Fagioli, Barrenechea, Di Maria, Soulé, Iling-Junior. All. Massimiliano Allegri.17:38

SPEZIA (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Dragowski - Amian, Ampadu, Nikolaou - Gyasi, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca - Verde, Shomurodov. A disposizione: Zovko, Marchetti, Ferrer, Giorgeschi, Wiśniewski, Caldara, Kovalenko, Beck, Maldini, Krollis, Cipot, Nzola. All. Fabrizio Lorieri.17:42

Gli ospiti si presentano a questo appuntamento con 29 punti in classifica e vanno alla caccia della terza vittoria consecutiva.10:33

I padroni di casa, reduci dal pareggio in trasferta contro l'Empoli, hanno totalizzato appena un punto nelle ultime 4 giornate.10:32

Presso lo Stadio Alberto Picco è tutto pronto per Spezia-Juventus, partita valida per la 23ª giornata di Serie A.10:23

Quando si gioca Spezia - Juventus? La gara tra Spezia e Juventus si giocherà domenica 19 febbraio 2023 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Spezia - Juventus? L'arbitro del match sarà Federico La Penna Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Spezia - Juventus sarà Marco Guida Dove si gioca Spezia - Juventus? La partita si gioca a La Spezia In che stadio si gioca Spezia - Juventus? Stadio Alberto Picco Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dello Spezia è MBala Nzola con 9 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 8 gol

PREPARTITA

Spezia - Juventus è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Juventus sarà Federico La Penna coadiuvato da Filippo Valeriani e Andrea Zingarelli. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Attualmente lo Spezia si trova 17° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte); invece la Juventus si trova 9° in classifica con 30 punti (frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 19 gol e ne ha subiti 37; la Juventus ha segnato 34 gol e ne ha subiti 17.

La partita di andata Juventus - Spezia si è giocata il 31 agosto 2022 e si è conclusa 2-0.

In casa lo Spezia ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Napoli e l'Empoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Salernitana e la Fiorentina ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 2-2 mentre La Juventus ha incontrato la Fiorentina vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabrizio Lorieri è MBala Nzola con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Dusan Vlahovic con 8 gol.

Spezia e Juventus si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia non ha mai vinto, la Juventus ha vinto 5 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Spezia-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus ha vinto tutte e cinque le sfide di Serie A contro lo Spezia e in tre di queste non ha subito gol: quella piemontese è infatti una delle due formazioni - al pari della Lazio - contro cui gli Aquilotti hanno giocato più di una partita trovando sempre la sconfitta nel massimo campionato.

Considerando gli ultimi tre campionati di Serie A (2020/21, 2021/22 e 2022/23), lo Spezia è l’unica avversaria contro cui la Juventus ha segnato almeno tre gol in due differenti trasferte: 1-4 l’1 novembre 2020 e 2-3 il 22 settembre 2021.

Lo Spezia non segna in casa da 329 minuti (dal gol al 31’ di Nzola in Spezia-Atalanta 2-2): è il digiuno casalingo più lungo per i liguri nel massimo campionato italiano.

La Juventus è sia la squadra che ha vinto più volte 1-0 in questo campionato (sei), che quella che ha vinto più partite abbinando al successo il clean sheet (13, tra cui il 2-0 dell’andata allo Spezia).

La Juventus ha stabilito un suo nuovo record di clean sheet nelle prime 22 partite di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 14, non ne registrava così tanti a questo punto della stagione dal 1985/86, mentre risale al 1977/78 l’ultima volta che fece meglio nelle prime 23 gare (16 in quel caso).

Sfida tra una delle due squadre – al pari del Verona – che non hanno ancora segnato un gol nel quarto d’ora finale di partita (lo Spezia) e l’unica formazione che dal 76’ in poi non ha ancora subito una rete in questa Serie A; in aggiunta i liguri (con 10 reti subite, come la Cremonese) hanno una delle due peggiori difese in questo spezzone finale di gara.

Lo Spezia è l’unica formazione che non conta ancora alcun gol da giocatori subentrati dalla panchina in questo campionato; la Juventus ne annovera appena due (l’ultimo Fagioli contro il Lecce a fine ottobre) – oltre ai liguri, solo Verona, Torino e Sampdoria con uno hanno fatto peggio dei piemontesi in questa statistica.

Solo contro il Napoli (383), Daniele Verde - autore di una doppietta nell’ultimo match contro l’Empoli - ha disputato più minuti in Serie A senza mai andare a segno che contro la Juventus (319).

Dusan Vlahovic ha messo a referto cinque gol in cinque partite di Serie A disputate contro lo Spezia: i cinque centri sono però tutti concentrati nelle quattro gare casalinghe; questa potrebbe essere la sua prima presenza al Picco nel massimo torneo, visto che l’unica gara in trasferta contro gli Aquilotti l’ha giocata al Manuzzi (2-2 con la maglia della Fiorentina il 18 ottobre 2020).

Ángel Di María ha partecipato attivamente a quattro gol (due reti, due assist) nelle ultime cinque presenze in campionato: con l’argentino in campo (13 gare) in questa Serie A, la Juventus ha una media gol segnati migliore (1.6 vs 1.4) e una percentuale di vittorie più alta (61.5% vs 55.6%).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Spezia Juventus Partite giocate 22 22 Numero di partite vinte 4 13 Numero di partite perse 11 4 Numero di partite pareggiate 7 5 Gol totali segnati 19 34 Gol totali subiti 37 17 Media gol subiti per partita 1.7 0.8 Percentuale possesso palla 45.1 49.1 Numero totale di passaggi 8215 9802 Numero totale di passaggi riusciti 6169 8155 Numero di tiri nello specchio per partita 70 107 Percentuale di tiri in porta 42.4 46.5 Numero totale di cross 352 400 Numero medio di cross riusciti 86 115 Duelli per partita vinti 1033 985 Duelli per partita persi 1190 963 Corner subiti 114 103 Corner guadagnati 110 109 Numero di punizioni a favore 220 234 Numero di punizioni concesse 313 262 Tackle totali 381 341 Percentuale di successo nei tackle 55.6 58.1 Fuorigiochi totali 39 38 Numero totale di cartellini gialli 57 39 Numero totale di cartellini rossi 3 4

