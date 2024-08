(13) ÉDERSON (C)

L’Atalanta ha collezionato tre successi nelle ultime quattro trasferte (1P) contro il Lecce in Serie A, dopo che aveva vinto soltanto due di tutte le prime 10 gare fuori casa (3N, 5P) contro i salentini nel massimo campionato.17:48

L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei sfide (2P) contro il Lecce in Serie A, inclusi i due successi senza subire gol nello scorso campionato; l’ultimo pareggio nel massimo torneo tra le due squadre risale invece al 12 febbraio 2012 (0-0 in casa della Dea).17:48

Le scelte di Gasperini: sorpresa Godfrey e Carnesecchi in panchina, con De Roon braccetto di destra e Brescianini che debutta in mezzo al campo dal 1'. In avanti gioca Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Retegui.17:46

Le scelte di Gotti: ancora in panchina Marchwinski e Banda, gioca Dorgu sulla trequarti con Rafia e Morente. Titolare Gallo nel ruolo di terzino sinistro.17:42

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Musso - de Roon, Hien, Djimsiti - Zappacosta, Brescianini, Ederson, Ruggeri - Pasalic - De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini17:46

Formazione LECCE (4-2-3-1): Falcone - Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo - Ramadani, Pierret - Morente, Rafia, Dorgu - Krstovic. All. Gotti17:36

Il Lecce è reduce dalla vittoria interna in Coppa Italia per 2-1 con il Mantova, l'Atalanta arriva invece dalla sconfittà per 2-0 in Supercoppa europea con il Real Madrid.17:35

Quando si gioca Lecce - Atalanta? La gara tra Lecce e Atalanta si giocherà lunedì 19 agosto 2024 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Lecce - Atalanta? L'arbitro del match sarà Davide Massa Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lecce - Atalanta sarà Daniele Paterna Dove si gioca Lecce - Atalanta? La partita si gioca a Lecce In che stadio si gioca Lecce - Atalanta? Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce - Atalanta è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 19 agosto alle ore 18:30 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Atalanta sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Lo scorso anno il Lecce si è piazzata 14° con 38 punti in Serie A mentre l'Atalanta si è piazzata 4° con 69 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2024/2025 .

Lecce-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei sfide (2P) contro il Lecce in Serie A, inclusi i due successi senza subire gol nello scorso campionato; l’ultimo pareggio nel massimo torneo tra le due squadre risale invece al 12 febbraio 2012 (0-0 in casa della Dea).

L’Atalanta ha collezionato tre successi nelle ultime quattro trasferte (1P) contro il Lecce in Serie A, dopo che aveva vinto soltanto due di tutte le prime 10 gare fuori casa (3N, 5P) contro i salentini nel massimo campionato.

L’unico precedente tra Atalanta e Lecce andato in scena alla prima giornata di Serie A risale al 12 settembre 2004: pareggio per 2-2 sul campo della Dea (per i bergamaschi segnarono Giampaolo Pazzini e Demetrio Albertini, per i salentini Guillermo Giacomazzi e Valeri Bojinov).

Nel 2023/24, il Lecce ha vinto alla 1ª giornata stagionale per la prima volta nella sua storia in Serie A, dopo aver registrato sei pareggi e 11 sconfitte nelle 17 precedenti.

L’Atalanta ha vinto alla prima giornata in tutti gli ultimi sei campionati di Serie A (dal 2018/19): già record di successi consecutivi per la Dea alla prima giornata stagionale nel massimo torneo.

Il Lecce ha perso le ultime due partite di campionato al Via del Mare senza segnare; soltanto una volta nella loro storia in Serie A, i salentini hanno registrato tre sconfitte casalinghe di fila senza andare a bersaglio: tra il maggio 1991 e il settembre 1993.

L’Atalanta ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto partite di campionato; solo due volte nella sua storia in Serie A, la squadra bergamasca ha infilato una striscia più lunga di gare consecutive con almeno due reti all’attivo: nove nel periodo gennaio-luglio 2020 e 11 nel periodo maggio-ottobre 2019.

L'Atalanta è la squadra che ha realizzato più gol da fuori area (13) nella scorsa stagione di Serie A; considerando i maggiori cinque campionati europei 2023/24, soltanto PSG e Manchester City hanno segnato di più (entrambe 15) dalla distanza.

Nikola Krstovic ha segnato sette gol in 35 presenze nella Serie A 2023/24; l’ultimo giocatore che aveva realizzato più reti nella sua stagione d’esordio in Serie A con il Lecce prima di compiere 25 anni era stato Javier Chevantón nel 2001/02 (11).

Nel 2024 Charles De Ketelaere è stato il centrocampista che ha contribuito a più gol in Serie A: 12, otto reti e quattro assist – inoltre, solo Teun Koopmeiners (nove) ha realizzato più gol del belga nel periodo nel massimo campionato italiano.

