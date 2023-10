Nella scorsa stagione un pareggio e una vittoria per i brianzoli, negli unici due precedenti in Serie A, prima di allora bisogna tornare alla Coppa Italia del 2010 quando vinse il Sassuolo per 3-1.17:17

Nel Sassuolo dietro la prima punta Pinamonti a sorpresa gioca Thorsvedt dal primo minuto affiancato da Berardi e Laurienté. Parte dalla panchina Bajrami. Nel Monza Izzo in tribuna, per lui problemi nella rifinitura, in difesa giocano davanti a Di Gregorio, Carboni, Mari e Caldirola. In attacco conferma per Mota assieme a Colombo. Subito in panchina il neo arrivato Gomez.17:41