Un gol a fine primo tempo e uno a inizio ripresa. È così che il Milan ha indirizzato il match di San Siro, trovando la rete del vantaggio al 42' con la conclusione al volo da distanza ravvicinata di Jovic, un minuto dopo la grande occasione sprecata da Cuni, murato in uno contro uno da Maignan. Dopo l'intervallo, ai rossoneri bastano sette minuti per segnare la rete del 2-0 con Pulisic, che riceve un lancio di Maignan, controlla splendidamente e batte Turati. Al 74' la squadra di Pioli trova anche il terzo gol con la correzione da due passi di Tomori su assist di Jovic, mentre il Frosinone trova il gol all'82' con una punizione di Brescianini che finisce direttamente in porta senza essere toccata da nessuno, ma la squadra di Di Francesco non ha forze per tentare la rimonta e il match si chiude sul 3-1.22:58

Il Milan torna al successo dopo il passo falso in Champions League contro il Borussia Dortmund e tiene il passo della Juventus, portandosi nuovamente a quattro punti sui bianconeri e accorciando momentaneamente sull'Inter (in campo domani nel big match con il Napoli), ora a -3. Continua, invece, il momento altalenante del Frosinone, che continua ad alternare vittorie a sconfitte, ma mantiene comunque otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione.22:53

90'+4' FISCHIO FINALE: MILAN-FROSINONE 3-1.Seconda vittoria consecutiva in campionato per i rossoneri.22:40

90'+4' AMMONITO Pioli per proteste.22:37

90'+3' Grande recupero difensivo di Okoli, che in velocità riesce a riprendere Camarda, lanciato in campo aperto da Adli.22:36

90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:33

87' Di Francesco abbassa Gelli in posizione di terzino sinistro, con Oyono che scala a destra. Barrenechea e Brescianini sono i due centrocampisti, Soulé e Caso gli esterni. Cheddira fa coppia con Kaio Jorge in attacco.22:30

86' Quinta sostituzione per il Frosinone. Richiamato in panchina Ilario Monterisi, minuti per Walid Cheddira.22:29

85' Quinta sostituzione per il Milan. Luka Jović lascia spazio a Francesco Camarda.22:28

82' GOL! Milan-FROSINONE 3-1! Rete di Marco Brescianini! Calcio di punizione dall'esterno battuto dal centrocampista gialloblù. Il pallone attraversa l'area di rigore senza essere toccato da nessuno e finisce direttamente alle spalle di un sorpreso Maignan.



80' AMMONITO Luka Jović per una trattenuta ai danni di Gelli.22:25

79' Quarta sostituzione per il Milan. Finisce la partita di Tijjani Reijnders, rientra in campo dopo 206 giorni Ismaël Bennacer.22:23

79' Terza sostituzione per il Milan. Esce Ruben Loftus-Cheek, entra Tommaso Pobega.22:22

78' Seconda sostituzione per il Milan. Fuori Christian Pulišić, esordio in campionato con la maglia rossonera per Chaka Traorè.22:23

77' Bella chiusura di Theo Hernandez, che anticipa Soulé, servito in area da Gelli.22:21

74' GOL! MILAN-Frosinone 3-0! Rete di Fikayo Tomori! Corner battuto rapidamente dai rossoneri, con Theo Hernandez che crossa sul secondo palo per Jovic. L'ex Fiorentina fa la sponda per l'inglese, che da due passi supera Turati.



72' PILLOLA STATISTICA: Mike Maignan ha fornito almeno un assist in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A. Il francese è l'estremo difensore che vanta più passaggi vincenti nella competizione da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05).22:17

69' Possesso palla prolungato ma sterile del Frosinone, che non trova sbocchi nella difesa milanista.22:13

66' Quarta sostituzione per il Frosinone. Richiamato in panchina Arijon Ibrahimović, minuti per Giuseppe Caso.22:09

66' Terza sostituzione per il Frosinone. Marvin Çuni lascia spazio a Kaio Jorge.22:09

65' Adli si piazza al fianco di Reijnders in mezzo al campo, con Musah che si allarga sulla corsia di destra in luogo di Chukwueze.22:08

64' Prima sostituzione per il Milan. Finisce la partita di Samuel Chukwueze, al suo posto Yacine Adli.22:07

63' AMMONITO Enzo Barrenechea, intervenuto in ritardo su Theo Hernandez.22:07

62' Chukwueze rinvia male e il pallone finisce in area, nella zona di Romagnoli, che si gira e prova a calciare, guadagnando un altro calcio d'angolo.22:06

61' Intensità minore in questa fase. Dopo il raddoppio di Pulisic, il Milan si è un po' abbassato.22:05

58' Brescianini si libera al limite dell'area e cerca la conclusione con il sinistro. C'è una deviazione, corner per il Frosinone.22:01

57' Seconda sostituzione per il Frosinone. Esce Reinier, entra Francesco Gelli.22:00

56' Infortunio muscolare per Reinier, costretto ad abbandonare il campo. Frosinone momentaneamente in dieci uomini.21:59

53' OCCASIONE PER IL FROSINONE! Reinier imbuca per Ibrahimovic, che anticipa Maignan con la punta del piede, ma non riesce né a trovare compagni né a battere a rete.21:57

50' GOL! MILAN-Frosinone 2-0! Rete di Christian Pulišić! Rinvio col contagiri di Maignan, che pesca lo statunitense alle spalle di Oyono. Pulisic controlla alla perfezione e, davanti a Turati, non sbaglia, segnando il gol del 2-0.



48' Pulisic accelera, prende il fondo e crossa sul secondo palo per Chukwueze, che colpisce male e manda il pallone sul fondo.21:51

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Milan-Frosinone.21:48

46' Prima sostituzione per il Frosinone. Fuori Mehdi Bourabia, dentro Marco Brescianini.21:48

Stefano Pioli può essere soddisfatto sia del risultato che del modo in cui i rossoneri hanno mosso il pallone, anche se prima del gol di Jovic hanno faticato a rendersi pericolosi negli ultimi 15 metri. Discorso simile per il Frosinone, che ha tenuto bene il campo, ma non è quasi mai riuscito a mettere in movimento i suoi uomini più efficaci dal punto di vista offensivo, con Soulé e Ibrahimovic poco coinvolti.21:36

Dopo 42 minuti avari di emozioni, il match del Meazza si accende nel finale di frazione, quando Cuni ruba un pallone a Tomori sulla sua trequarti offensiva, ma si divora il vantaggio gialloblù, calciando addosso a Maignan da ottima posizione. L'occasione per il Frosinone scuote il Milan, che un minuto più tardi passa in vantaggio con la prima rete in rossonero di Jovic, bravo a correggere al volo in porta un cross di Chukwueze deviato da Romagnoli.21:34

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: MILAN-FROSINONE 1-0. Rossoneri in vantaggio con il gol di Jovic.21:32

45' Concesso un minuto di recupero.21:30

45' Pulisic scappa a sinistra, salta Monterisi e cerca un tiro-cross sul secondo palo, senza trovare però compagni.21:30

43' GOL! MILAN-Frosinone 1-0! Rete di Luka Jović! Loftus-Cheek allarga per Chukwueze, che cerca Musah in area. Romagnoli prova a respingere di testa, ma il pallone finisce nella zona del numero 15 rossonero. Jovic colpisce al volo e batte Turati per il vantaggio del Milan.



42' COS'HA SBAGLIATO CUNI! Tomori perde un pallone pericolosissimo sulla trequarti difensiva rossonera, facendoselo rubare dal centravanti del Frosinone, che arriva a tu per tu con Maignan e prova a superarlo con un pallonetto. Il francese resta in piedi e respinge.21:27

39' Azione prolungata del Milan, chiusa con un brutto cross di Reijnders, che finisce tra le braccia di Turati.21:25

36' Intervento duro di Loftus-Cheek su Okoli, che si rialza dopo essere rimasto a terra per diversi secondi.21:21

34' Cuni riceve in area da Monterisi, protegge palla, riesce a girarsi su Theo Hernandez e calcia sul primo palo. Conclusione alta.21:20

31' CI PROVA OYONO! Azione personale dell'esterno del Frosinone, che arriva al limite dell'area palla al piede e cerca la conclusione, senza trovare la porta per centimetri.21:16

30' Mezz'ora sul cronometro a San Siro. Ancora nessuna vera occasione da gol per le due squadre.21:15

27' Ibrahimovic riceve al limite dell'area da Soulé e calcia di prima aprendo l'interno. Conclusione alta.21:12

26' Tutto ok per l'inglese, rientrato ora in campo.21:11

25' Problema alla spalla per Loftus-Cheek, rimasto a terra dolorante.21:10

23' CHUKWUEZE DA FUORI! L'ex Villarreal raccoglie un pallone al limite dell'area, lo controlla e calcia in modo potente. Okoli devia la conclusione, che termina a centimetri dal palo.21:09

22' Pulisic sfida Monterisi, si porta palla sul sinistro e mette un pallone basso al centro dell'area. Romagnoli è ben piazzato e mette in calcio d'angolo.21:07

19' Theo Hernandez si butta nello spazio, viene servito da Florenzi e cerca il cross sul secondo palo, lungo per tutti. Oyono recupera palla e riparte.21:05

16' Chukwueze cerca la profondità per Musah, ma sbaglia la misura del passaggio, che termina tra le braccia di Turati.21:01

13' Barrenechea riceve e prova la conclusione dal limite. Deviazione di Tomori e corner per il Frosinone.20:58

11' Musah scappa a sinistra, salta Monterisi e cerca compagni a rimorchio. Romagnoli devia e rischia di mettere in difficoltà Turati, bravo però a bloccare a terra.20:56

9' Florenzi rientra sul destro e crossa sul secondo palo, senza trovare né Jovic né Chukwueze.20:54

6' È il Frosinone a muovere il pallone in questo avvio di partita. Il Milan aspetta la squadra di Di Francesco.20:51

3' Ibrahimovic imbuca per Reinier, che non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa dal fondo per Maignan.20:48

CALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Frosinone.20:46