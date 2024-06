Da Atalanta - Fiorentina, dalla stagione 2023/24 di Serie A é tutto, appuntamento alla prossima sfida del massimo campionato italiano!19:57

90'+5' FINISCE ATALANTA - FIORENTINA! 2-3 il finale, Dea che non aggancia il terzo posto.19:53

90'+4' Fiorentina che ora vuole far passare il tempo con il possesso palla, Italiano vuole probabilmente chiudere la sua carriera in viola con una vittoria.19:53

90'+3' MIRACOLO DI MARTINELLI! Colpo di testa ravvicinato di Scamacca, il portiere mette in angolo!19:51

90'+2' Atalanta che ci prova ancora, Dea che vuole afferrare il terzo posto.19:49

90' Cinque i minuti di recupero.19:48

89' Crampi per Ranieri, gioco ancora fermo. Si sta giocando molto poco in questo finale.19:47

88' Sostituzione FIORENTINA: esce Nicolás Iván González, entra Antonín Barák.19:47

88' Sostituzione FIORENTINA: esce Michael Kayode, entra Marco Davide Faraoni.19:46

85' AMMONITO Luca Ranieri. Giallo al difensore per una trattenuta su Ranieri, Orsato prima lascia il vantaggio, poi estrae il cartellino.19:43

84' Sostituzione ATALANTA: esce Giorgio Scalvini, entra Hans Hateboer.19:42

84' Gioco ancora fermo, sembra importante l'infortunio di Scalvini che comunque esce da campo sulle sue gambe.19:42

83' Si fa male Scalvini, rimane a terra il difensore dell'Atalanta.19:39

81' Gasperini pronto per gli ultimi cambi, probabile spazio ad un giovane in questo finale.19:39

79' Sembra calata la foga dell'Atalanta, forse stanca dal forcing finale della stagione.19:36

77' Sostituzione Lucas Beltrán Gino Infantino19:36

77' Sostituzione FIORENTINA: esce Lucas Beltrán, entra Jonathan Ikoné.19:36

75' AMMONITO Lucas Martínez Quarta. Intervento duro sul neo entrato Touré, primo giallo del match. 19:33

75' Sostituzione ATALANTA: esce Rafael Tolói, entra Berat Djimsiti.19:32

74' Sostituzione ATALANTA: esce Charles De Ketelaere, entra El Bilal Touré.19:32

73' Scamacca da dentro l'area non cerca il tiro ma l'assist, pallone deviato in angolo.19:31

72' NICO GONZALEZ! Lancio per la punta che prova il colpo di testa da fuori area, Carnesecchi alza sopra la traversa.19:30

70' A terra Ranieri dopo un colpo, il gioco é fermo: protestano i tifosi dell'Atalanta, che vogliono vedere giocate.19:29

69' Decisamente piú Azalanta in questo secondo tempo, Pasalic non arriva per il colpo di testa sul secondo palo sul cross di Koopmeiners.19:27

66' Sostituzione FIORENTINA: esce Gaetano Castrovilli, entra Christian Kouamé.19:24

65' COSA SBAGLIA MIRANCHUK! Scamacca stoppa bene e trova il rimorchio della punta che, da due passi, calcia a lato.19:22

63' Martinez Quarta entra in ritardo su Toloi e cade male, il difensore sembra in grado di continuare il match.19:20

61' Spinge ora l'Atalanta, che non vuole chiudere la stagione davanti ai suoi tifosi con una sconfitta.19:18

60' Partita enorme di Ederson, all'ennesimo recupero difensivo.19:17

58' Subito Scamacca con un ottimo tocco per Pasalic, lancio per Miranchuk, palla recuperata da Ranieri.19:16

57' .Sostituzione ATALANTA: esce Emil Holm, entra Aleksey Miranchuk. 19:15

56' Sostituzione ATALANTA: esce Ademola Lookman, entra Gianluca Scamacca.19:14

55' Scintille ora tra Lookman e Martinez Quarta, Orsato chiede calma.19:14

55' PASALIC! Conclusione ravvicinata del mediano, palla di poco alta sopra la traversa.19:13

54' Holm con una bella veronica e conclusione, palla a lato.19:11

52' Angolo per la Fiorentina: schema per il cross di Biraghi, palla respinta.19:09

50' Le prime impressioni di questo secondo tempo é che le squadre han voglia di divertirsi ed attaccare, giá due occasioni da gol in meno di tre minuti.19:07

49' DUNCAN! Il centocampista, solo davanti a Carnesecchi, supera il portiere ma calcia sull'esterno della rete!19:06

48' Inserimento centrale di Ranieri, lo cerca Lopez, attento Carnesecchi.19:05

47' SUBITO ATALANTA! Tiro cross di De Ketelaere, non ci arriva Lookman, palla che esce di pochissimo.19:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:03

Atalanta e Fiorentina stanno dando vita ad una partita ricca di emozioni e reti, giá cinque nel primo tempo: doppietta di Belotti che trova nel finale la rete del vantaggio.18:49

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 2-3 tra Atalanta e Fiorentina.18:48

45'+1' GOL! Atalanta - FIORENTINA 2-3! Rete di Andrea Belotti. Mischia in area, il Gallo é il piú attento a ribadire in rete una conclusione sporca di Beltran.



45' Non ci sará recupero.18:45

44' ANNULLATO IL GOL A RANIERI! Il difensore insacca, ma azione fermata per fuorigioco.18:44

42' RUGGERI! Conclusione potente da buona posizione, palla sull'esterno della rete.18:42

41' Carnesecchi ancora attento, il portiere in scuoia ferma Nico Gonzalez.18:42

39' Lopez ha lo spazio per il tiro ma cerca Belotti, facilitando l'intervento di Belotti.18:40

37' Lookman si lancia palla al piede, che chiusura di Martinez Quarta che rischia ma ferma la punta con una scivolata in area.18:38

34' Gonzalez trova il fondo ed il cross, svirgola Toloi che poi riesce a spazzare.18:34

32' GOL! ATALANTA - Fiorentina 2-2! Rete di Giorgio Scalvini. Il difensore si sgancia e conclude di potenza dal limite: Martinelli sorpreso sul suo palo.



31' Cross di Ruggeri, Castrovilli chiude sul secondo palo.18:30

29' Piú Fiorentina in questi ultimi minuti, Atalanta che aspetta.18:28

26' Martinez Quarta si allunga il pallone e travolge Ederson: richiamo per lui.18:25

25' Nonostante il risultato negativo, grandissimo tifo sugli spalti, si festeggia ancora la vittoria di Coppa.18:24

23' Tiro cross di Lookman, palla allontanata da Ruggeri.18:22

22' Partita apertissima, occasioni e gol in entrambe le porte.18:21

21' HOLM! Immediata risposta dell'Atalanta, cross di Ruggeri, colpo di testa del quinto di destra che termina alto.18:20

19' GOL! Atalanta - FIORENTINA 1-2! Rete di Nico González. Cross di Biraghi, l'argentino con una mezza. rovesciata di sinistro insacca alle spalle di Carnesecchi. Molto passiva la difesa della Dea,



17' Carnesecchi in uscita fuori dall'area, il portiere anticipa Belotti che lo travolge: cinque per i due.18:17

16' Equilibrio ora in campo, le due squadre si stanno affrontando a viso aperto.18:16

14' Atalanta che trova il pareggio dopo pochi minuti, gara che sta regalando spettacolo.18:14

12' GOL! ATALANTA - Fiorentina 1-1! Rete di Ademola Lookman. Passaggio illuminante di De Ketelaere che trova la punta sola davanti a Martinelli: cucchiaio e gol del pareggio.



11' Altra chiusura di Ederson, che sta correndo su tutto il fronte difensivo per limitare gli inserimenti delle mezzali viola.18:11

9' Atalanta che prova la reazione, continua il pressing alto della Dea.18:09

7' Fiorentina che rompe subito l'equilibro, gol viola alla prima azione della partita.18:08

6' GOL! Atalanta - FIORENTINA 0-1! Rete di Andrea Belotti. Cross dalal trequarti di Castrovilli per il Gallo che, solo in area, segna di testa in tuffo.



5' Martinez Quarta si lancia palla al piede e scivola in area: il difensore si lamenta, Orsato fa segno che non c`é nulla.18:05

4' Pressione sempre alta della Dea, Fiorentina che comunque prova a giocare alla al piede.18:03

3' Piove a Bergamo, gran presenza di pubblico per festeggiare la vittoria della Coppa della Dea.18:02

1' INIZIA ATALANTA - FIORENTINA! Primo pallone per i viola.18:01

Dirige il match l'arbitro Daniele Orsato, alla sua ultima partita in Serie A.17:32

Italiano dá riposo a molti dei protagonisti della finale, persa, di Conference League: in porta il giovane Martinelli, Lopez a centrocampo, Castrovilli sulla trequarti con Belotti prima punta. Non convocato Nzola.17:18

Gasperini con la sorpresa Holm sulla destra, Zappacosta come Scamacca in panchina. In attacco, Koopmeiners alle spalle di Lookman e De Ketelaere, con i tre decisamente intercambiabili.17:17

La formazione della FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli - Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi - Lopez, Duncan - Gonzalez, Beltran, Castrovilli - Belotti.17:16

Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA (3-4-1-2), Carnesecchi - Toloi, Hien, Scalvini - Holm, Ederson, Pasalic, Ruggeri - Koopmeiners - Lookman, De Ketelaere.17:15

Si chiude la Serie A 2023/24 con la sfida tra Atalanta e Fiorentina, partita posticipata il 17 Marzo. Una partita importante per la Dea che potrebbe terminare al terzo posto e superare la Juventus, ma che non influirebbe sull'approdo alla Champions, giá conquistato vista la vittoria in Europa League.17:13