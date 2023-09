Formazioni non ancora annunciate

PREPARTITA

Atalanta - Monza è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 2 settembre alle ore 20:45 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Monza sarà Matteo Marcenaro coadiuvato da Andrea Zingarelli e Marco Scatragli. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Attualmente l'Atalanta si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Monza si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Atalanta ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Monza ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

In casa l'Atalanta ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Atalanta nelle prime 2 partite ha affrontato il Sassuolo, il Frosinone ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Inter, l'Empoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-1 mentre Il Monza ha incontrato l'Empoli vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Charles De Ketelaere con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Andrea Colpani con 2 gol.

Atalanta e Monza si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 2 volte, il Monza non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Atalanta-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Atalanta ha vinto entrambi i precedenti di Serie A contro il Monza (nella passata stagione) con un punteggio complessivo di 7-2. Quella bergamasca è infatti l’avversaria contro cui i biancorossi hanno subito più reti nella massima competizione (sette appunto, almeno due più che con qualsiasi altra).

L’Atalanta ha registrato una vittoria e una sconfitta nei primi 180’ di questo campionato. Nelle ultime nove edizioni di Serie A, solo due volte la Dea ha rimediato più di un ko nelle prime tre gare stagionali disputate: nel 2016/17 (1V, 2P) e nel 2017/18 (1V, 2P).

Il Monza ha registrato una sconfitta e una vittoria nelle prime due partite di questa Serie A e, considerando massimo campionato e torneo cadetto, potrebbe raccogliere più di una vittoria nelle prime tre sfide stagionali disputate per la prima volta dal 1979/80 (2V, 1N in Serie B).

L’Atalanta ha pareggiato solo una delle ultime 16 partite casalinghe in Serie A (9V, 6P); nel periodo (dall’inizio di ottobre), considerando le formazioni presenti sia nel torneo in corso che nel precedente, solo l’Inter (0) ha chiuso meno gare interne in equilibrio nel massimo campionato rispetto alla Dea.

Dopo il 2-0 sull’Empoli nell’ultimo turno di campionato, il Monza potrebbe centrare due vittorie di fila in Serie A senza subire gol per la seconda volta nella competizione – la prima tra settembre e ottobre 2022, quando conquistò tre successi consecutivi con annessi clean sheet.

Solo l’Udinese (19) e il Lecce (15) hanno tentato più tiri da fuori area del Monza (14) in questo campionato: i brianzoli hanno centrato però solo quattro volte lo specchio, esattamente quante l'Atalanta (che dalla distanza ha tentato 12 conclusioni) – Monza e Atalanta sono inoltre due delle cinque squadre che nella Serie A in corso hanno già realizzato una rete dall’esterno dell’area di rigore.

Solo il Napoli (14) conta più sequenze terminate con un tiro o un tocco in area avversaria rispetto a Monza (12) e Atalanta (11) in queste prime due giornate di Serie A. La Dea è però, con Fiorentina, Lecce, Udinese e Inter una delle cinque ad aver concluso la sequenza con un gol (uno a testa).

Teun Koopmeiners ha partecipato al 57% dei gol dell’Atalanta contro il Monza in Serie A: 4/7 (tre gol e un assist), autoreti incluse. Contro i biancorossi è arrivata la seconda delle sue tre marcature multiple (nonché una delle due triplette) nella competizione. Dall’inizio della scorsa stagione, l’olandese è l’unico centrocampista ad aver realizzato più di due reti in più di una partita nei cinque principali campionati europei (due).

Duvan Zapata ha segnato nell’ultimo turno di Serie A contro il Frosinone e potrebbe andare a bersaglio in due presenze di fila nel massimo campionato per la prima volta da novembre 2021 (serie di cinque in quel caso). L’attaccante colombiano è vicino a tagliare il traguardo delle 150 partecipazioni nella competizione: 109 reti e 40 assist al momento.

Andrea Colpani è andato a bersaglio in due delle ultime tre gare giocate in Serie A (doppietta vs Empoli e gol proprio contro l’Atalanta nel 2-5 dello scorso 4 giugno). Il centrocampista classe ‘99, che conta sei reti nel massimo campionato con la maglia del Monza in 29 presenze, ha già eguagliato il suo score realizzativo nelle tre stagioni disputate in Serie B (sei in 90 gare giocate).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Atalanta Monza Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 1 1 Numero di partite perse 1 1 Numero di partite pareggiate 0 0 Gol totali segnati 3 2 Gol totali subiti 2 2 Media gol subiti per partita 1.0 1.0 Percentuale possesso palla 56.8 53.1 Numero totale di passaggi 1102 1014 Numero totale di passaggi riusciti 935 890 Numero di tiri nello specchio per partita 12 7 Percentuale di tiri in porta 42.9 31.8 Numero totale di cross 58 36 Numero medio di cross riusciti 13 19 Duelli per partita vinti 95 78 Duelli per partita persi 99 95 Corner subiti 10 13 Corner guadagnati 14 10 Numero di punizioni a favore 18 15 Numero di punizioni concesse 23 27 Tackle totali 29 38 Percentuale di successo nei tackle 41.4 60.5 Fuorigiochi totali 3 3 Numero totale di cartellini gialli 2 2 Numero totale di cartellini rossi 0 0

