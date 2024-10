Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce 20 Ottobre 2024 ore 15:00

Le scelte di Palladino (squalificato): Kean al centro dell'attacco, Gudmundsson a supporto. Colpani parte largo a destra, Adli e Cataldi in mediana. Comuzzo confermato in difesa.14:08

Le scelte di Gotti: in avanti Krstovic e Rebic, Oudin e Dorgu gli esterni, Ramadani e Pierret a metà campo. Banda parte dalla panchina.14:08

Manca poco all'inizio di Lecce-Fiorentina. Padroni di casa reduci da due sconfitte di fila, viola a caccia della prima vittoria in trasferta.13:59

Dove si gioca la partita: Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori13:58

PREPARTITA

Lecce - Fiorentina è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Fiorentina sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente il Lecce si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Il Lecce ha segnato 3 gol e ne ha subiti 12; la Fiorentina ha segnato 9 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Lecce ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Milan e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Empoli e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 1-0 mentre La Fiorentina ha incontrato il Milan vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luca Gotti è Nikola Krstovic con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Albert Gudmundsson con 3 gol.

Lecce e Fiorentina si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 10 volte, la Fiorentina ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Lecce-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha vinto 10 partite di Serie A contro la Fiorentina (11N, 11P); soltanto contro l’Udinese, i salentini hanno conquistato più successi (11) nella competizione.

Nelle ultime 13 partite di Serie A tra Lecce e Fiorentina non si è mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato, con cinque vittorie dei pugliesi (incluso il 3-2 nella gara di ritorno dello scorso campionato), quattro pareggi e quattro successi dei toscani nel parziale.

Il Lecce ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A contro la Fiorentina e solo una volta è riuscito a centrare due successi interni consecutivi contro i toscani nella competizione: tra il 1989 e il 1991 (con in panchina prima Carlo Mazzone e poi Zbigniew Boniek).

Il Lecce è la squadra che nell’anno solare 2024 ha terminato più partite senza trovare la via del gol nei cinque maggiori campionati europei (16 su 27 disputate); in generale, questo è soltanto il secondo anno in cui la squadra pugliese manca la rete in almeno 16 incontri di Serie A, al pari del 1989.

Dopo una serie di tre sconfitte interne di fila in campionato, il Lecce ha conquistato quattro punti nelle due gare casalinghe più recenti (1V, 1N); in particolare, i salentini hanno realizzato tre reti nelle ultime due partite interne, una in più di quanto fatto nelle precedenti otto.

La Fiorentina ha vinto due delle ultime tre partite (1N) di Serie A, inclusa la più recente: tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti sette sfide di campionato (4N, 1P); i viola non ottengono due vittorie consecutive nella competizione dal finale della scorsa stagione (contro Cagliari e Atalanta).

La Fiorentina non ha ancora vinto una trasferta in questo campionato di Serie A (2N, 1P) e già in due delle precedenti quattro stagioni ha raggiunto la quarta gara esterna senza ottenere alcun successo nella competizione.

La Fiorentina è soltanto una delle due squadre, assieme all’Atalanta, ad avere segnato più gol su sviluppi di palla inattiva in questo campionato (sette, inclusi tre a seguito di corner, record nella Serie A 2024/25); dall’altra parte, il Lecce ha realizzato solo una marcatura su azione: meno di qualsiasi altra avversaria nella competizione.

Entrambi i gol di Nikola Krstovic in questo campionato sono arrivati in casa e, tra le mura amiche, è già a una sola rete di distanza da quanto fatto nelle passata Serie A (tre reti); in particolare, l’attaccante del Lecce ha realizzato il 67% delle marcature della propria squadra (2/3): percentuale record al pari di Liam Delap dell’Ipswich Town (4/6) nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Albert Gudmundsson ha realizzato tre delle ultime quattro reti della Fiorentina in campionato; nel dettaglio, l’islandese ha segnato tre gol nelle sue prime tre presenze in maglia viola; l’ultimo giocatore dei toscani a fare meglio nelle sue prime quattro partite di Serie A con questa squadra è stato Luca Toni nel 2005/06 (cinque reti).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Fiorentina Partite giocate 7 7 Numero di partite vinte 1 2 Numero di partite perse 4 1 Numero di partite pareggiate 2 4 Gol totali segnati 3 9 Gol totali subiti 12 8 Media gol subiti per partita 1.7 1.1 Percentuale possesso palla 41.8 54.5 Numero totale di passaggi 2471 3030 Numero totale di passaggi riusciti 2013 2530 Numero di tiri nello specchio per partita 31 34 Percentuale di tiri in porta 36.5 45.9 Numero totale di cross 114 124 Numero medio di cross riusciti 33 31 Duelli per partita vinti 342 388 Duelli per partita persi 338 344 Corner subiti 46 31 Corner guadagnati 35 32 Numero di punizioni a favore 82 116 Numero di punizioni concesse 81 82 Tackle totali 120 106 Percentuale di successo nei tackle 55.0 58.5 Fuorigiochi totali 14 16 Numero totale di cartellini gialli 13 12 Numero totale di cartellini rossi 2 1

