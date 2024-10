Pagelle Lecce-Fiorentina 0-6: Colpani si sblocca, Cataldi inventa. Contestazione al Via del Mare e Gotti in bilico

Giornata da incubo per il Lecce che crolla tra le mura amiche e subisce la contestazione dei tifosi. La Fiorentina porta a casa tre punti che le consentono di continuare a stare nelle parti alte della classifica.

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una giornata da sogno e una da incubo. Le due facce del match tra Lecce e Fiorentina vanno in display al Via del Mare con la Viola che conquista una vittoria straripante che la tiene nelle zone nobilissime della classifica. Dall’altra parte c’è il clamoroso naufragio dei salentini che vivono la serata peggiore. Il pubblico sostiene la squadra fino alla fine del primo tempo, la curva continua a cantare per tutti i novanta minuti ma non mancano i momenti di contestazione. E la panchina di Gotti sembra più in dubbio che mai.

Lecce-Fiorentina: il racconto della partita

Il vero problema del pomeriggio per Raffaele Palladino (che squalificato assiste al match dalla tribuna) è quello che riguarda Gudmundsson che al sesto minuto è costretto a fermarsi per un problema muscolare. La partita si sblocca al 20’ con Kean che va a lottare in area con un pio di difensori del Lecce poi lo scarico indietro per Cataldi che segna il suo primo gol con la maglia viola. Il Lecce prova a reagire ma è ancora una volta la Fiorentina a colpire con Colpani che risponde alle critiche di questa prima parte di stagione con il gol del 2-0. Le cose si complicano ancora di più per il Lecce con i salentini che restano in 10 per il rosso a Gallo per fallo da ultimo uomo. E sulla punizione seguente arriva la doppietta di Cataldi. Nella ripresa passano pochi minuti e arriva anche il gol del poker con Colpani che si coordina alla perfezione e batte ancora una volta Falcone, doppietta anche per lui. Ma non è finita con Beltran che trova la gioia con il gol dello 0-5. La giornata da incubo per il Lecce continua al 73’ quando arriva anche la rete di Parisi che trova la deviazione che chiude il “set”.

Lecce-Fiorentina: tutte le emozioni del match

I top e flop del Lecce

Gallo 4 : la situazione è già piuttosto compromessa alla fine del primo tempo con il Lecce sotto di due gol, lui la complica ancora di più con il rosso diretto che lascia i suoi in 10 e dopo 30 secondi anche sotto di tre gol.

: la situazione è già piuttosto compromessa alla fine del primo tempo con il Lecce sotto di due gol, lui la complica ancora di più con il rosso diretto che lascia i suoi in 10 e dopo 30 secondi anche sotto di tre gol. Gaspar 4 : giornata da incubo, va subito in difficoltà e quando è il momento di provare a raddrizzare il timone finisce completamente in balia delle onde.

: giornata da incubo, va subito in difficoltà e quando è il momento di provare a raddrizzare il timone finisce completamente in balia delle onde. Krstovic 5 : nel primo tempo prova a tirare verso la porta avversaria tutto quello che gli passa tra i piedi. Lotta ma non sempre con grande lucidità.

: nel primo tempo prova a tirare verso la porta avversaria tutto quello che gli passa tra i piedi. Lotta ma non sempre con grande lucidità. Dorgu 5.5 : osservato speciale anche da alcune big di serie A ma finisce nel naufragio come tutta la squadra.

: osservato speciale anche da alcune big di serie A ma finisce nel naufragio come tutta la squadra. Gotti (all.) 4: difficile pensare a una prosecuzione della sua avventura con il Lecce dopo un pessimo avvio di campionato e dopo questa debacle casalinga.

I top e flop della Fiorentina

Cataldi 7.5 : primo gol con la maglia della Fiorentina, poi arriva anche il secondo con uno splendido calcio di punizione. La domenica perfetta è servita.

: primo gol con la maglia della Fiorentina, poi arriva anche il secondo con uno splendido calcio di punizione. La domenica perfetta è servita. Colpani 6.5 : l’inizio di stagione non è stato come lui e tanti tifosi della Fiorentina si aspettavano, al Via del Mare arriva una doppietta che può essere fondamentale per sbloccarlo anche dal punto di vista mentale.

: l’inizio di stagione non è stato come lui e tanti tifosi della Fiorentina si aspettavano, al Via del Mare arriva una doppietta che può essere fondamentale per sbloccarlo anche dal punto di vista mentale. Parisi 6.5 : giornata da segnare sul calendario visto che a Lecce arriva la prima gioia con la maglia della Fiorentina.

: giornata da segnare sul calendario visto che a Lecce arriva la prima gioia con la maglia della Fiorentina. Kean 6.5 : la definizione è “attaccante che fa reparto da solo” e Moise la rappresenta al meglio, combatte su ogni pallone anche contro due o tre difensori avversari, facendo salire la squadra, ripulendo palloni e aprendo spazi per l’inserimento dei centrocampisti.

: la definizione è “attaccante che fa reparto da solo” e Moise la rappresenta al meglio, combatte su ogni pallone anche contro due o tre difensori avversari, facendo salire la squadra, ripulendo palloni e aprendo spazi per l’inserimento dei centrocampisti. Beltran 6.5: una delle novità della sfida con il Lecce, Palladino gli dà fiducia e lui ringrazia con una prestazione di qualità e quantità. Il tutto impreziosito dal gol del 5-0.

La classifica completa della serie A