Dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo grazie al tocco sottoporta di Pasalic, l'Atalanta taglia le gambe al Venezia in avvio di ripresa con il delizioso tocco sotto di Retegui, che ringrazia Candela e raddoppia. La squadra di Di Francesco, fino a quel momento molto vivace, perde smalto e la gara scivola su ritmi medio bassi fino al triplice fischio. I lagunari provano a riaprirla nel finale ma Carnesecchi quasi mai viene impegnato in modo pericoloso

Seconda vittoria consecutiva per l'Atalanta che risale in classifica, continua il momento no del Venezia, ancorato all'ultimo posto