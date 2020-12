LIVE CAGLIARI - UDINESE 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Sardegna Arena

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori14:22

Benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Udinese, match valido per la 13° giornata di Serie A.14:22

Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi a reti inviolate: l'Udinese in casa contro il Crotone e il Cagliari al Tardini di Parma. Per gli ospiti, però, è in generale in un buon momento, con una striscia positiva che dura da 5 partite, i punti sono 14 con un turno da recuperare. Il Cagliari ha un solo punto in meno degli avversari, ma la vittoria manca dal 7 novembre.14:27

Ecco le formazioni ufficiali! Il Cagliari si schiera con il 4-2-3-1: Cragno - Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis - Marin, Rog - Nandez, Joao Pedro, Sottil - Pavoletti. A disposizione: Vicario, Pisacane, Ceppitelli, Pinna, Pajac, Pereiro, Oliva, Caligara, Tramoni, Cerri, Simeone.14:30

L'Udinese risponde con un 3-5-2 così composto: Musso - Becao, Bonifazi, Samir - Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zegeelaar - Pussetto, Deulofeu. A disposizione: Scuffet, Carnelos, Ter Avest, De Maio, Rigo, Coulibaly, Arslan, Palumbo, Mandragora, Lasagna, Nestorovski, Micin.14:34

Rispetto al pareggio contro il Parma, rientra Godin a fare coppia con Carboni al centro della difesa, in mediana c'è Marin con Rog. Il riferimento offensivo è Pavoletti, ancora panchina per Simeone. Indisponibili Faragò, Klavan, Ounas e Luvumbo. Gotti cambia poco e torna alla coppia Pussetto-Deulofeu, con Lasagna e Nestorovski in panchina e Okaka ancora ai box. In regia spazio a Walace, la fascia destra se la riprende Stryger Larsen. Infortunati Nuytink, Owejan e Jajalo.14:45

Arbitra il match il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì. Gli assistenti sono Lombardo e Balsamo, quarto ufficiale Perrotti. Al VAR c'è Guida, AVAR Costanzo.14:47

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dal Cagliari.15:00

2' Buona partenza del Cagliari, cross di Zappa dal fondo, esce bene Musso.15:02

3' ENTRA SUBITO IN PARTITA CRAGNO! Gran palla in verticale di Samir per Pussetto, Cragno si oppone con il corpo al tiro dell'attaccante argentino!15:03

4' Brutta palla persa in uscita dal Cagliari, Pereyra prova a servire Pussetto che aveva tagliato in verticale dentro l'area. Arriva prima Cragno.15:04

6' Udinese pericoloso in area avversaria con un cross deviato sull'esterno della rete.15:06

10' Ritmi alti in campo, da una parte e dall'altra.15:10

12' Quando l'Udinese riparte, riesce a farlo con velocità e dà sempre l'impressione di poter essere pericoloso.15:12