90'+5' TRIPLICE FISCHIO! Il Milan passa di misura al Bentegodi!22:45

90'+4' Tentativo velleitario di Suslov dalla lunghissima distanza, palla in curva22:44

90'+3' Buona occasione sprecata da Mosquera che controlla male un pallone al limite dell'area22:43

90' Saranno cinque i minuti di recupero22:40

88' Terzo cambio nel Milan: esce Emerson Royal, dentro Tomori22:38

86' Schema su angolo del Milan a liberare il destro al volo di Reijnders, ottima coordinazione ma palla fuori22:36

84' Nulla di fatto dalla bandierina, il Milan riparte con una rimessa di Maignan22:32

83' Ingenuità di Emerson Royal che allunga in corner destinato sul fondo di Tchatchoua22:32

80' Quinto e ultimo cambio nel Verona: esce Belahyane, entra Tengstedt22:29

78' Rasoiata da fuori di Emerson Royal, palla fuori22:27

76' Scontro a palla lontana tra Suslov e Terracciano con il centrocampista del Verona che resta a terra. Si infiamma il Bentegodi, per Marinelli non c'è nulla22:26

74' Gioco interrotto, è rimasto a terra Calabria. Staff medico rossonero in campo22:24

73' Quarto cambio nel Verona: esce Lazovic, entra Mosquera22:22

71' Cross basso di Suslov per il tacco di Serdar che però viene intercettato da Gabbia e rimpallato nuovamente addosso al centrocampista gialloblù22:21

70' Secondo cambio nel Milan: esce Chukwueze, entra Calabria22:19

68' Avanza sulla destra Royal, il suo tentativo di cross viene ribattuto in corner22:17

67' Troppo lento il Verona nelle ripartenze, la squadra di Zanetti non riesce a rendersi pericolosa22:16

63' JIMENEZ! Assolo del giovane esterno del Milan che dal limite conclude chiamando alla parata in tufof Montipò!22:13

59' Terzo cambio nel Verona: esce Kastanos, entra Serdar22:10

59' Ancora Suslov! Tiro da posizione defilata fuori di poco!22:08

58' REAGISCE IL VERONA! Cross basso dalla sinistra e tiro di Suslov su cui si oppone bene Maignan!22:08

56' GOL! Verona-MILAN 0-1! Gol di Reijnders! La sbloccano i rossoneri con il loro uomo in più, Tijjani Reijnders! Fofana imbuca per l'olandese che di destro appena dentro l'area buca Montipò!



54' Prova a spingere il Verona, la progressione di Tchatchoua porta ad un corner per i gialloblù22:04

50' Grande intervento in acrobazia di Coppola a salvare su un cross pericoloso dalla sinistra, poi viene fischiato fallo su Montipò21:59

47' Gabbia ci prova di testa su angolo, para Montipò21:56

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:55

46' Secondo cambio nel Verona: esce Dawidowicz, entra Daniliuc21:55

46' Primo cambio nel Verona: esce Sarr, entra Livramento21:55

Poche emozioni nel primo tempo di Verona-Milan. I gialloblù si rendono pericolosi con Suslov che sfrutta un retropassaggio errato di Chukwueze e conclude dal limite trovando la respinta di Maignan. Poco più tardi il Milan risponde con il destro sempre da fuori di Terracciano, attento Montipò a deviare in corner. Nei rossoneri tegola Leao, il portoghese è uscito a causa di un problema muscolare e sarà da valutare, al suo posto è entrato Theo Hernadnez21:39

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! Nessun gol nei primi 45 minuti!21:36

45'+3' Imbucata di Fofana per Theo, spazza la difesa gialloblù21:35

45' Quattro minuti di recupero21:31

45' Si rialzano i due giocatori, il gioco può proseguire21:31

44' Scontro in area del Verona tra Duda e Abraham, Marinelli lascia correre ma entrambi restano a terra21:30

41' SQUILLO DEL MILAN! Prova il gol dell'ex Terracciano con un tiro a incrociare dal limite, Montipò devia sopra alla traversa!21:27

38' Sovrapposizione di Jimenez che punta Dawidowicz, il centrale gialloblù ferma l'avanzata dell'avversario e guadagna anche la rimessa dal fondo21:24

35' Giallo anche in casa Verona: ammonito Dawidowicz21:22

32' Infortunio per Leao! Costretto al primo cambio Fonseca, al suo posto entra Theo Hernández21:18

30' Si ferma Leao, non sembra poter proseguire21:19

28' OCCASIONE VERONA! È dei gialloblù la prima vera chance della gara! Errore di Chukwueze che regala il pallone a Suslov, il numero 31 gialloblù corre verso la porta, si allarga e chiama Maignan alla respinta in tuffo!21:15

25' Il primo ammonito del match è Emerson Royal, punito per una trattenuta su Suslov21:12

23' Iniziativa personale di Chukwueze che conclude da fuori, blocca Montipò21:10

22' Ruba palla e riparte il Verona, il pallone arriva sulla sinistra dove Lazovic crossa trovando però la comoda uscita di Maignan21:09

20' Azione insistita del Milan vanificata dal cross completamente sbagliato da parte di Chukwueze21:06

19' Grande intervento di Coppola in anticipo su Abraham al limite dell'area21:05

17' Riprende il gioco21:03

15' Gioca ancora fermo per un problema a un giocatore del Milan. Si tratta di Fofana, toccato duro da un avversario21:02

13' Ancora dalla distanza il Verona, stavolta con Kastanos. Esito identico al precedente con la sfera che viaggia lontana dalla porta di Maignan20:59

12' Check del Var per valutare un possibile tocco di mano in area del Verona in occasione del corner, Marinelli fa segno di proseguire20:59

11' Cross di Royal a cercare Abraham, anticipo di Ghilardi che concede ai rossoneri il primo corner della gara20:57

8' Ruba palla in avanti il Verona, Suslov avanza e prova la conclusione da fuori. Palla che sfila innocua sul fondo20:54

5' Cross di Lazovic per Sarr che non ci arriva, dalla parte opposta piomba Tchatchoua il cui tiro in equilibrio precario viene intercettato e respinto20:52

3' Lancio di Chukwueze per l'inserimento di Terracciano, pallone mal calibrato e facile preda di Montipò20:49

2' Duro colpo subito da Abraham, gioco fermato da Marinelli20:48

SI PARTE! È iniziata Verona-Milan, il primo pallone viene mosso dai gialloblù!20:46

Squadre in campo al Bentegodi! Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!20:42

Le scelte di Fonseca: confermate le indiscrezioni della vigilia, con un'altra panchina per Theo Hernandez a cui viene nuovamente preferito Jimenez. Thiaw, Gabbia ed Emerson Royal completano la difesa, mentre a centrocampo c'è l'ex Terracciano in coppia con Fofana e Reijnders più avanzato. Davanti, senza l'indisponibile Morata, ci sono Leao e Chukwueze ai lati di Abraham19:58

Le scelte di Zanetti: conferma la difesa a tre il tecnico gialloblù con Coppola, Dawidowicz e Ghilardi davanti a Montipò. Tchacthoua e Lazovic sugli esterni, Duda e Belahyane agiranno in mediana. Alle spalle di Sarr ci sono Kastanos e Suslov, seconda panchina consecutiva per Tengstedt19:56

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: i rossoneri rispondono con un 4-2-3-1: Maignan - Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez - Terracciano, Fofana - Chukwueze, Reijnders, Leao - Abraham19:53

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-4-2-1: Montipò - Dawidowicz, Coppola, Ghilardi - Tchatchoua, Duda, Belahyane, Lazovic - Kastanos, Suslov - Sarr19:53

La direzione di gara è affidata a Livio Marinelli della sezione di Tivoli, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Pagliardini e dal quarto ufficiale Perri. Al Var ci sono invece Serra e Chiffi19:07

Momento delicato anche per il Verona, che ha guadagnato un po' di ossigeno domenica scorsa con la vittoria al Tardini. Anche la panchina di Zanetti tuttavia non è al sicuro, al netto delle vicende societarie in corso. I gialloblù, prima del successo del Tardini, venivano da un periodo nero con sette sconfitte in sette gare.19:05

Partita che profuma da dentro o fuori per Paulo Fonseca, che non può permettersi altri passi falsi in campionato. I rossoneri, reduci dallo 0-0 casalingo con il Genoa, cercano un successo che lontano da San Siro manca dallo scorso 2 novembre. In classifica i rossoneri si trovano all'ottavo posto con 23 punti conquistati in 15 partite disputate19:02

Benvenuti alla diretta di Verona-Milan, gara valida per la 17' giornata del campionato di Serie A!18:56

