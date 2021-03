LIVE SPEZIA - CAGLIARI 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Scontro salvezza cruciale al Picco, Spezia e Cagliari dovranno cercare i tre punti per dare respiro alla propria classifica. Liguri a 4 punti dalla zona calda, occupata proprio dai sardi che con una vittoria si porterebbero a ridosso degli sfidanti.17:13

Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta per 3-1, contro l'Atalanta lo Spezia, mentre contro la Juventus il Cagliari. All'andata finì in pareggio per 2-2.17:21

Formazione SPEZIA (4-3-3): Zoet - Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza - Maggiore, Ricci, Pobega - Farias, Piccoli, Gyasi. A disposizione: Chabot, Vignali, Terzi, Bastoni, Del'Orco, Agoume, Sena, Agudelo, Acampora, Verde, Nzola, Rafael.17:23

Formazione CAGLIARI (3-5-2): Cragno - Klavan, Godin, Rugani - Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin, Lykogiannis - Pavoletti, Joao Pedro. A disposizione: Zappa, Asamoah, Tripaldelli, Carboni, Walukiewicz, Calabresi, Deiola, Pereiro, Simeone, Cerri, Vicario, Aresti.17:25

Nello Spezia tridente formato da Farias e Gyasi che agiranno ai lati di Piccoli. In mezzo al campo ci saranno invece Maggiore, Pogeba e in cavbina di regia Ricci. Ferrer terzino a destra, mentre Marchizza agirà sul fronte opposto. Nel Cagliari gioca Pavoletti in avanti con affianco Joao Pedro. Dietro, il terzetto formato da Klavan Godin e Rugani. Simeone parte dalla panchina.17:31

1' FISCHIO D’INIZIO DI SPEZIA - CAGLIARI. Arbitra Mariani.18:04

2' FIAMMATA DI JOAO PEDRO! Tiro improvviso e potente alla destra di Zoet, lo Spezia si salva.18:06

5' Partita equilibrata e intensa sin da subito con continui cambi di fronte.18:12

8' Palla morbida di Farias in area, non ci arriva Maggiore con Cragno che interviene sicuro.18:13

12' Calcio d'angolo corto di Marin, stacca Joao Pedro di testa e per poco non beffa Zoet che attento devia in angolo.18:16

13' JOAO PEDRO! Marin la tocca al limite per il brasiliano che calcia di prima intenzione e manda la sfera a fil di palo alla destra di Zoet.18:18

17' SPEZIA PERICOLOSO! Farias entra in area, arriva sul fondo e prova la soluzione di potenza da posizione defilata, ma si trova davanti Cragno che blocca sicuro.18:22

21' Punizione dal limite per lo Spezia, parte Farias ma il suo tiro è centrale. Blocca Cragno.18:25

26' Meglio la squadra di casa in questa fase, dopo un ottimo avvio degli ospiti che stanno ora facendo fatica a creare gioco.18:30

30' Mezz'ora di gioco dove continua a regnare l'equilibrio. Squadre che vanno a folate, ma al momento nessuna delle due sembra prevalere.18:35

33' Buona trama del Cagliari con Klavan che serve in area un gran cross, ci arriva Pavoletti di testa ma non inquadra la porta.18:38

37' Marin serve in area un ottimo pallone, ci arriva Joao Pedro in spaccata, ma la sfiora solamente e Zoet non si fa sorprendere.18:42

39' Godin a terra dopo uno scontro, dentro i soccorsi.18:43