DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Roma - Salernitana? La gara tra Roma e Salernitana si giocherà domenica 20 agosto 2023 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Roma - Salernitana? L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Roma - Salernitana sarà Marco Guida Dove si gioca Roma - Salernitana? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Roma - Salernitana? Stadio Olimpico

PREPARTITA

Roma - Salernitana è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 20 agosto alle ore 18:30 allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Salernitana sarà Ermanno Feliciani coadiuvato da Alessandro Costanzo e Matteo Passeri. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Lo scorso anno la Roma si è piazzata 6° con 63 punti in Serie A qualificandosi per l'Europa League 2023/2024 mentre la Salernitana si è piazzata 15° con 42 punti in Serie A .

Roma-Salernitana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha registrato sei vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la Salernitana in Serie A; considerando sempre i tre punti a vittoria la squadra campana è quella contro cui i giallorossi hanno la miglior media punti, tra quelle affrontate almeno otto volte nella competizione (2.4 come contro il Casale).

La Roma è imbattuta in casa contro la Salernitana in Serie A: dopo tre successi giallorossi tra il 1948 e il 2022 è arrivato il pareggio dello scorso campionato (2-2 con reti di El Shaarawy, Matic, Candreva e Dia).

Quella tra Roma e Salernitana è l’unica sfida che si ripete alla prima giornata sia nel 2022/23 che nel 2023/24: la scorsa stagione si giocò all’Arechi il 14 agosto e si concluse con la vittoria dei giallorossi per 1-0, rete di Cristante.

Nelle ultime cinque occasioni in cui la Roma ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in casa non ha mai perso (3V, 2N); l’ultima sconfitta interna al debutto di un massimo campionato per i giallorossi risale all’11 settembre 2011 contro il Cagliari (1-2).

La Salernitana non ha mai pareggiato all’esordio stagionale in Serie A: dopo la vittoria del 1947 contro la Lazio, ha subito tre sconfitte, di cui due proprio contro la Roma (1998 e 2022).

La Roma è stata l’unica squadra dei cinque grandi campionati europei 2022/23 che ha subito più tiri da fuori area (207) che dall’interno dell’area di rigore (190); in aggiunta, quella giallorossa è la formazione che ha concesso meno tocchi nella propria area agli avversari (538).

La Salernitana è una delle tre squadre ad aver pareggiato più partite nella scorsa stagione nei cinque maggiori campionati europei (15, al pari di Reims e Nantes).

In cinque stagioni in Bundesliga (dal 2018/19 al 2022/23) Evan Ndicka ha preso parte a 17 reti (10 gol + 7 assist), nessun difensore centrale è stato coinvolto in più marcature nel periodo nel massimo campionato tedesco (17 anche Willi Orbán).

Houssem Aouar è stato uno dei cinque centrocampisti ad aver partecipato ad almeno 50 gol con una singola squadra in Ligue 1 dal 2016/17 al 2022/23: 30 reti e 24 assist per l’ex giocatore del Lione ora alla Roma.

Tra i giocatori di movimento attualmente in Serie A, Antonio Candreva è quello che ha disputato più partite nel massimo campionato: 468 presenze, di cui 24 contro la Roma – il centrocampista della Salernitana ha segnato due gol contro i giallorossi in campionato, incluso uno nella sfida più recente, il 22 maggio scorso.

