La Juventus supera 3-0 il Lecce e conquista la quinta vittoria consecutiva. Protagonista del match Vlahovic, autore di una doppietta. Il centravanti serbo sblocca il risultato al 59' sfruttando un assist di Cambiaso e raddoppia al 68' con una rete da opportunista dopo un colpo di testa di McKennie. Bremer chiude i conti all'85'. Bianconeri in testa alla classifica. 22:43

90'+4' Fine partita! LECCE-JUVENTUS 0-3 (59' e 68' Vlahovic, 85' Bremer).22:38

90'+3' OCCASIONE LECCE! Opportunità per Sansone, Szczesny risponde presente.22:38

90'+1' L'arbitro Doveri ha concesso tre minuti di recupero, si giocherà fino al 93'.22:35

89' Ammonito KABA per gioco scorretto su Milik.22:33

88' Pierotti a centro area di tacco non riesce a domare la sfera, nulla di fatto per il Lecce.22:32

85' GOL! Lecce-JUVENTUS 0-3! Rete di Bremer. Calcio piazzato battuto da Iling Junior, Bremer salta più in alto di tutti e di testa batte Falcone.22:34

84' Possesso prolungato della Juventus, Pierotti stende Alex Sandro.22:29

81' Sostituzione JUVENTUS: entra Alex Sandro esce Cambiaso.22:25

78' Problemi per Gendrey dopo un contrasto con Iling Junior, niente di serio.22:22

75' Reazione del Lecce, ma il tiro di Dorgu è centrale: blocca facilmente Szczesny.22:20

74' Sostituzione JUVENTUS: entra Iling Junior esce Kostic.22:23

74' Sostituzione JUVENTUS: entra Milik esce Yildiz.22:18

72' Sostituzione LECCE: entra Piccoli esce Krstovic.22:16

72' Sostituzione LECCE: entra Sansone esce Almqvist.22:16

68' GOL! Lecce-JUVENTUS 0-2! Rete di Vlahovic. Traversone di Kostic, McKennie colpisce di testa, Vlahovic deposita in rete a porta vuota.



66' Sostituzione LECCE: entra Pierotti esce Oudin.22:10

65' Sostituzione LECCE: entra Dorgu esce Gallo.22:09

63' La Juventus resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio. 22:07

60' Sostituzione LECCE: entra Blin esce Gonzalez.22:05

59' GOL! Lecce-JUVENTUS 0-1! Rete di Vlahovic. Tiro centrale di Yildiz respinto da Falcone, cross di Cambiaso, Vlahovic da centro area insacca al volo di sinistro.



58' Weah largo a destra, Cambiaso mezzala alla sinistra di Locatelli.22:02

57' Sostituzione JUVENTUS: entra Weah esce Miretti.22:01

56' Iniziativa di Miretti, Cambiaso mette al centro, Gendrey anticipa Vlahovic.22:00

55' Oudin dalla bandierina, Gatti di testa libera l'area di rigore.21:59

52' OCCASIONE JUVENTUS! Cross di Kostic, Vlahovic in tuffo colpisce di testa da centro area, pallone non troppo distante dal palo.21:57

49' Tentativo in area di Miretti, tiro deviato in calcio d'angolo. Sugli sviluppi, McKennie di testa non riesce a dare forza al pallone.21:54

46' Accelerazione di Almqvist, contatto in area con Bremer, l'arbitro fa cenno di proseguire.21:51

46' Inizio secondo tempo di LECCE-JUVENTUS! Si riparte senza cambi.21:49

Possesso palla leggermente a favore della Juventus nel corso della prima frazione di gioco: 52,6%.21:43

Primo tempo senza gol tra Lecce e Juventus, ma non mancano le emozioni. Occasione chiara da rete per Mckennie, salva Krstovic sulla linea di porta. Al 12' ci prova anche Kostic. I padroni di casa rispondono con Krstovic, tiro alto al 15'. 21:37

45'+3' Fino primo tempo: LECCE-JUVENTUS 0-0! Si va al riposo senza reti.21:33

45'+2' Miretti trova spazio sulla corsia di sinistra, cross intercettato da Baschirotto.21:32

45' L'arbitro Doveri concede due minuti di recupero.21:31

42' Fallo in attacco di Vlahovic. In precedenza Allegri in panchina si è esibito in un pregevole controllo di tacco sul lancio impreciso di Gendrey.21:27

39' Fraseggio prolungato della Juventus, il Lecce non concede varchi.21:25

36' Miretti e Pongracic doloranti dopo un contrasto, gioco fermo e sanitari in campo.21:23

34' Conclusione da fuori area di Oudin, comoda la presa di Szczesny.21:19

31' Lancio lungo di Locatelli, Gallo fa buona guardia su McKennie.21:16

28' Miretti gira di prima per Vlahovic, Falcone raccoglie il pallone.21:13

25' Almqvist converge ma non riesce a serive Oudin, sfuma l'azione del Lecce.21:10

23' Ammonito MCKENNIE per gioco scorretto su Gonzalez.21:08

22' Contrasto tra Gonzalez e McKennie, il centrocampista della Juventus resta a terra.21:08

19' Cambiaso da destra crossa verso l'area, Vlahovic in tuffo non arriva sulla sfera.21:04

17' Scintille tra Vlahovic e Pongracic, duello in area, l'arbitro non interviene.21:02

15' Lecce in avanti: cross basso di Oudin, Krstovic in area alza troppo la mira.21:00

12' Juventus pericolosa anche con Kostic, tiro alto non di molto sopra la traversa.20:58

11' Insiste la Juventus, Vlahovic da posizione defilata calcia in modo impreciso.20:57

11' OCCASIONE JUVENTUS! Corner di Miretti, svetta McKennie, sulla linea di porta salva Krstovic.20:56

10' Azione caparbia di Vlahovic, Baschirotto allontana la minaccia e spazza senza fronzoli.20:55

7' Traversone di Gallo, Danilo anticipa Almqvist ma deve concedere un corner.20:52

5' Krstovic ci prova con il mancino dal limite, pallone largo.20:50

4' Punizione dalla trequarti per il Lecce, fallo di Miretti su Kaba.20:49

1' Primo squillo della Juventus: Gatti mette al centro, Vlahovic in area calcia di prima intenzione ma non trova la porta.20:46

1' Inizio primo tempo di LECCE-JUVENTUS. Dirige la sfida l'arbitro Doveri.20:45

Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato; Juventus senza sconfitte in Serie A da 15 partite.20:14

Le scelte di Allegri: Vlahovic e Yildiz in avanti, Kostic e Cambiaso sulle corsie esterne. Out Chiesa e Rabiot. Spazio a Miretti in mediana.20:11

Le scelte di D'Aversa: Krstovic al centro dell'attacco, Oudin e Almqvist ai suoi lati. Ramadani schermo davanti alla difesa, Gendrey e Gallo i terzini.20:10

Panchina JUVENTUS: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Weah, Nicolussi Caviglia, Iling Junior, Nonge, Milik.20:10

Panchina LECCE: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Blin, Berisha, Strefezza, Pierotti, Piccoli, Sansone.20:09

Formazione JUVENTUS (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic - Vlahovic, Yildiz.20:09

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo - Kaba, Ramadani, Gonzalez - Oudin, Krstovic, Almqvist.20:08

Manca poco all'inizio di Lecce-Juventus. Bianconeri reduci da quattro vittorie consecutive.20:07

Benvenuti alla diretta della partita della 20^ giornata di Serie A, si affrontano Lecce e Juventus.20:07