Manca poco all'inizio di Sassuolo-Lazio. Squadre a pari punti in classifica.19:52

Le scelte di Dionisi: Pinamonti punta centrale, Castillejo trequartista, Berardi e Laurienté gli esterni. Boloca e Racic in mediana. Toljan e Pedersen i terzini.20:00

Le scelte di Sarri (squalificato): in attacco il tridente Castellanos, Felipe Anderson e Pedro. Immobile e Zaccagni in panchina. Rovella in regia, Lazzari a destra, Guendouzi preferito a Kamada.20:44