Grazie per avere seguito con noi la diretta di Sassuolo-Lazio, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:45

Nel prossimo turno di campionato per il Sassuolo impegno in casa contro il Bologna, la Lazio affronterà in casa la Fiorentina.22:45

La Lazio passa 2-0 sul campo del Sassuolo e ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato. Felipe Anderson al 28' sblocca il risultato su assist di Castellanos. Luis Alberto al 35' firma la rete del raddoppio. Numerose occasioni nella ripresa. Consigli evita più volte il terzo gol. Palo di Cataldi, legno anche per Zaccagni.22:44

90'+5' Fine partita! SASSUOLO-LAZIO 0-2 (28' Felipe Anderson, 35' Luis Alberto).22:40

90'+3' La Lazio gestisce il pallone con un lungo fraseggio.22:38

90' L'arbitro Di Bello concede cinque minuti di recupero.22:36

89' Lazio ancora pericolosa da corner, Zaccagni di testa colpisce il palo esterno!22:37

89' OCCASIONE LAZIO! Thorstvedt rischia l'autogol sugli sviluppi di un corner, rimedia Consigli. Il portiere poi con il piede anticipa anche Romagnoli.22:37

88' Sostituzione SASSUOLO: entra Mulattieri esce Pinamonti.22:33

87' Cross rasoterra di Laurienté, deviazione di Patric, blocca Provedel.22:32

85' Felipe Anderson dolorante dopo un contrasto con Vina, nulla di grave.22:30

82' OCCASIONE LAZIO! Cross di Felipe Anderson, Vecino da centro area non trova la porta.22:27

81' OCCASIONE SASSUOLO! Thorstvedt in area, dopo un rinvio corto di Felipe Anderson, con il mancino impegna Provedel.22:26

80' Sostituzione LAZIO: entra Immobile esce Castellanos.22:25

79' Sostituzione LAZIO: entra Kamada esce Luis Alberto.22:25

79' Zaccagni calcia da posizione defilata, pallone sull'esterno della rete.22:24

78' Conclusione centrale di Berardi dopo un guizzo di Laurienté, nessun problema per Provedel.22:24

77' Ammonito CATALDI per gioco scorretto su Defrel.22:22

76' OCCASIONE LAZIO! Chance in area per Vecino, Consigli risponde ancora presente.22:22

76' Calcio di punizone battuto da Laurienté, tiro impreciso.22:21

75' Ammonito LUIS ALBERTO per gioco scorretto su Laurienté.22:20

74' Tiro centrale di Zaccagni, Consigli non si fa sorprendere.22:18

72' Vecino pescato in posizione irregolare, sfuma l'azione della Lazio.22:17

70' Tentativo di Luis Alberto da fuori area, pallone lontano dalla porta.22:15

67' Sostituzione LAZIO: entra Vecino esce Guendouzi.22:12

65' Il cartellino rosso a Provedel cancellato dopo un lungo consulto con il Var, il portiere ha bloccato il pallone proprio sulla linea che delimita l'area.22:12

63' Ammonito IMMOBILE per proteste.22:11

62' Provedel raccoglie il pallone con le mani ai limiti dell'area, l'arbitro estrae il cartellino rosso. Decisione cancellata dal Var.22:11

61' Sostituzione SASSUOLO: entra Defrel esce Castillejo.22:05

60' Sponda di Berardi, destro a giro dal limite di Laurienté, pallone a lato.22:05

57' PALO LAZIO! Cataldi carica il destro da fuori area, il pallone si stampa sul palo.22:02

56' Contropiede della Lazio, efficace la chiusura difensiva di Vina.22:01

53' Sostituzione LAZIO: entra Zaccagni esce Pedro.21:58

53' Sostituzione LAZIO: entra Cataldi esce Rovella.21:58

51' Il Sassuolo si distende in avanti, Pinamonti guadagna un calcio d'angolo.21:56

48' Conclusione da fuori area di Berardi, murata da Patric.21:52

46' Inizio secondo tempo di SASSUOLO-LAZIO! Si riparte dal risultato di 2-0 per gli ospiti.21:51

46' Sostituzione SASSUOLO: entra Vina esce Pedersen.21:51

46' Sostituzione SASSUOLO: entra Thorstvedt esce Racic.21:50

46' Sostituzione SASSUOLO: entra Erlic esce Ruan.21:50

Nessun tiro nello specchio della porta per il Sassuolo durante il primo tempo.21:50

Lazio avanti di due reti all'intervallo, entrambi i gol nascono da svarioni della difesa del Sassuolo. Il risultato si sblocca al 28' grazie a Felipe Anderson (assist di Castellanos), al 35' Luis Alberto sigla il raddoppio.21:42

45'+4' Fine primo tempo: SASSUOLO-LAZIO 0-2! In gol Felipe Anderson e Luis Alberto.21:35

45'+3' Luis Alberto in area perde l'attimo per il tiro, poi c'è un fallo in attacco di Castellanos.21:34

45' L'arbitro Di Bello concede tre minuti di recupero.21:31

44' Ammonito PEDRO per gioco scorretto su Berardi.21:29

42' Problemi per Luis Alberto, staff medico della Lazio in campo. Nulla di serio.21:30

41' Reazione del Sassuolo, Laurienté guadagna un corner (battuto senza esito).21:26

38' Insiste la Lazio, Consigli respinge in tuffo un cross del solito Felipe Anderson.21:24

35' GOL! Sassuolo-LAZIO 0-2! Rete di Luis Alberto. Cross di Felipe Anderson, Boloca non riesce a liberare, Luis Alberto batte Consigli con un delizioso tocco sotto.



34' Molto attivo Felipe Anderson, cross deviato da Pedersen, il pallone si spegne non troppo distante dal palo.21:19

32' Ammonito ROVELLA per gioco scorretto su Pinamonti.21:18

31' Ammonito PEDERSEN per gioco scorretto su Guendouzi.21:16

30' La Lazio resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio di Felipe Anderson.21:16

28' GOL! Sassuolo-LAZIO 0-1! Rete di Felipe Anderson. Luis Alberto strappa il pallone a Ruan, Castellanos smista per Felipe Anderson: il brasiliano in area con freddezza supera Consigli.



25' Berardi arriva sul fondo e crossa al centro, Romagnoli anticipa Pinamonti.21:11

22' Cross di Toljan, deviazione di Guendouzi, Provedel raccoglie la sfera.21:07

19' OCCASIONE LAZIO! Opportunità per Romagnoli sugli sviluppi di un corner, Consigli si salva ancora con un intervento d'istinto anche grazie all'aiuto della traversa.22:03

18' OCCASIONE LAZIO! Luis Alberto innesca Felipe Anderson, Consigli nega il gol al brasiliano con una grande parata.21:04

16' Schema da corner del Sassuolo, Castellanos di testa libera l'area di rigore.21:02

14' Lancio da dietro di Ferrari, troppo lungo per Berardi.21:00

11' Guendouzi calcia al volo dal limite dell'area, pallone largo.20:56

8' OCCASIONE LAZIO! Combinazione tra Luis Alberto e Felipe Anderson, lo spagnolo da centro area non inquadra il bersaglio.20:54

5' La Lazio in avanti, Ferrari in area anticipa Castellanos.20:51

4' Luis Alberto ci prova dal limite dell'area, pallone alto.20:49

3' Tiro-cross di Guendouzi, Consigli chiamato al primo intervento del match.20:49

1' Inizio primo tempo di SASSUOLO-LAZIO. Dirige la sfida l'arbitro Di Bello.20:45

Il Sassuolo ha perso le ultime tre partite di Serie A contro la Lazio.20:02

Le scelte di Sarri (squalificato): in attacco il tridente Castellanos, Felipe Anderson e Pedro. Immobile e Zaccagni in panchina. Rovella in regia, Lazzari a destra, Guendouzi preferito a Kamada.20:44

Le scelte di Dionisi: Pinamonti punta centrale, Castillejo trequartista, Berardi e Laurienté gli esterni. Boloca e Racic in mediana. Toljan e Pedersen i terzini.20:00

Panchina LAZIO: Sepe, Mandas, Gila, Casale, Hysaj, Pellegrini, Vecino, Kamada, Cataldi, Basic, Isaksen, Zaccagni, Immobile.20:00

Panchina SASSUOLO: Pegolo, Missori, Vina, Erlic, Lipani, Volpato, Thortsvedt, Mulattieri, Defrel, Ceide, Theiner.19:56

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic - Guendouzi, Rovella, Luis Alberto - Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.19:55

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Toljan, Ruan, Ferrari, Pedersen - Boloca, Racic - Berardi, Castillejo, Laurienté - Pinamonti.19:54

Manca poco all'inizio di Sassuolo-Lazio. Squadre a pari punti in classifica.19:52

Benvenuti alla diretta della partita della 9^ giornata di Serie A, si affrontano Sassuolo e Lazio.19:52