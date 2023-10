Grazie per aver seguito la diretta scritta di Verona-Napoli 1-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:25

Nel prossimo turno il Verona sarà di scena sabato sera allo Juventus Stadium, per il Napoli, dopo l'impegno con l'Union Berlino martedì sera in Champions, ci sarà il big match col Milan al Diego Armando Maradona.17:04

Con questa vittoria il Napoli aggancia momentaneamente Juventus e Fiorentina a quota 17, meno due dall'Inter e meno quattro dal Milan capolista. Per il Verona, fermo a quota otto e senza vittorie dalla seconda giornata di campionato, la situazione si fa difficile visto che i quattro punti di vantaggio sulla terz'ultima potrebbero ridursi a giornata completata. 17:03

Dopo il 2-0 del primo tempo, il Napoli arrotonda il punteggio con la fuga un contropiede di Kvaratskhelia. Il Verona reagisce e accorcia con Lazovic, poi sbatte un paio di volte su Meret e non riesce a riaprire del tutto il match. Nell'ultima mezz'ora di gara occasioni da ambo le parti ma il risultato non cambia più fino al fischio finale di Abisso. Politano, un gol e due assist, e Kvaratskhelia, doppietta, sono gli assoluti protagonisti della gara di oggi.17:00

90'+4' Triplice fischio di Abisso. Hellas Verona-Napoli termina 1-3.16:56

90'+4' Tchatchoua si porta la palla oltre la linea di fondo campo, non c'è più tempo al Bentegodi.16:56

90'+4' Ultimi scampoli di gara col Verona che prova ad accorciare ancora le distanze.16:55

90'+1' FARAONI! Henry fa da sponda di petto per Faraoni che sfiora il palo con un esterno destro rasoterra dal limite!16:53

90' Quattro minuti di recupero.16:51

90' MONTIPO'! Zerbin centra la porta col destro rasoterra ma Montipò dice di no col piede!16:52

89' Cross di Tchatchoua col destro dalla sinistra, Lobotka e Gaetano liberano l'area, poi Folorunsho commette fallo su Zerbin.16:51

88' Dawidowicz colpisce Simeone alle spalle, Abisso fischia fallo al difensore gialloblu. Cala un minimo il ritmo dopo venti minuti davvero intensi.17:28

87' Lindstrom crossa basso in area per Gaetano che mastica la conclusione e consente la presa bassa di Montipò.16:48

86' Lindstrom calcia malissimo dal limite, Montipò recupera palla e fa ripartire l'azione dei suoi.16:47

85' Numero di Tchatchoua sulla sinistra, Henry liscia al limite dell'area piccola poi Folorunsho falcia Di Lorenzo nel tentativo di calciare a rete. Punizione per il Napoli.16:47

84' Sostituzione Napoli: fuori Politano, dentro Zerbin.16:45

84' Sostituzione Napoli: fuori Zielinski, dentro Gaetano.16:45

83' Folorunsho al cross dalla destra, Zanoli tocca di testa per Meret.16:45

81' Simeone viene messo davanti a Montipò da una magia di Lobotka. Il Cholito si fa ipnotizzare dal portiere di casa ma poi si alza anche la bandierina dell'assistente a ravvisare il fuorigioco dell'attaccante argentino.16:43

81' Folorunsho calcia col mancino dalla lunga distanza, Meret la blocca in due tempi.16:42

80' Lindstrom trattiene Tchatchoua, Abisso lascia correre poi ammonisce il giocatore danese.16:42

78' Sostituzione Verona: fuori Djuric, dentro Henry.16:40

77' Sostituzione Napoli: esce Kvaratskhelia, al suo posto entra Lindstrom.16:38

76' ANCORA MERET! Lazovic calcia col destro basso dal limite dopo il servizio di Hongla dalla sinistra. Meret vede la palla all'ultimo e si salva in modo non spettacolare ma efficace.16:38

74' SIMEONE! Zielinski tocca per il Cholito in area di rigore, il destro a incrociare dell'ex di giornata non trova la porta per pochissimo.17:29

73' MERET! Faraoni pesca Bonazzoli in area, l'attaccante gialloblu ci mette la punta e manda la palla sul secondo palo, trovando a risposta strepitosa di Meret a salvare i suoi.17:29

72' Emozioni da una parte e dall'altra in questa fase del match in cui sembrano essere saltati tutti i dettami tattici.16:34

71' CAJUSTE! Lo svedese si trova da solo in area e calcia col destro a incrociare sul secondo palo. Palla fuori di un soffio.16:33

71' OCCASIONE NAPOLI! Kvaratskhelia strappa centralmente e serve Politano sulla destra. L'ex Inter rientra sul mancino e calcia a botta sicura ma trova il corpo di Tchatchoua.16:33

69' DJURIC! Tchatchoua crossa dalla sinistra, Djuric anticipa Natan di testa ma non trova la porta di pochissimo con Meret che era rimasto immobile.16:31

68' Djuric colpisce di testa sul secondo palo, Meret blocca senza problemi la conclusione debole dell'avversario.16:30

68' Calcio d'angolo per il Verona che continua a spingere.16:29

67' Sostituzione Napoli: fuori anche Mario Rui, al suo posto dentro Zanoli.16:28

66' Sostituzione Napoli: Raspadori fa spazio all'ex di giornata Simeone.16:28

66' OCCASIONE NAPOLI! Raspadori cerca la porta col mancino su punizione, palla deviata in corner da Montipò!17:18

65' Rinvio sballato di Montipò direttamente sui piedi di Lobotka, Bonazzoli entra a martello sullo slovacco prendendosi il giallo.16:26

64' Nulla di fatto per il Verona dalla bandierina ma i veneti rimangono a ridosso dell'area napoletana.16:25

63' Corner per il Verona dopo una punizione di Lazovic deviata da Cajuste in anticipo su Magnani.16:25

62' Sostituzione Verona: fuori Doig, dentro Tchatchoua.16:24

61' Preme il Verona che prova a dare il tutto per tutto per rientrare definitivamente in partita.16:23

60' GOL! VERONA-Napoli 1-3! Rete di Lazovic. Faraoni crossa dalla destra, Rrahmani non ci arriva di testa ingannando Di Lorenzo. Sul rimpallo arriva la botta mancina di Lazovic che gonfia la rete e riaccende le speranze dei padroni di casa.



Guarda la scheda del giocatore Darko Lazovic16:22

59' Sinistro di Bonazzoli dal limite, conclusione strozzata che finisce lontana dai pali della porta di Meret.16:21

59' Lancio di Mario Rui in area per Kvaratskhelia che perde però il corpo a corpo con Terracciano e non trova l'attimo per la conclusione a rete.16:20

58' Il Verona ci sta sicuramente provando di più rispetto alla prima frazione ma a ogni palla persa consegna praterie agli avversari.16:20

57' Faraoni al cross dalla destra, Djuric svetta a centro area ma colpisce debolmente. Meret blocca la palla senza problemi al centro della porta.16:19

55' GOL! Verona-NAPOLI 0-3! Rete di Kvaratskhelia. Politano manda ancora in porta il compagno con un'apertura perfetta in campo aperto. Il georgiano rientra sul destro e fredda Montipò con un piatto preciso sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Khvicha Kvaratskhelia17:30

53' Serie di cross del Verona, prima da sinistra con Doig, poi da destra con Terracciano. Nessun pericolo per Meret grazie alle respinte della propria difesa.16:15

51' Stesso copione del primo tempo col Verona pericoloso in avvio e il Napoli che sta facendo la partita col palleggio prolungato.16:13

49' Politano pesca Kvaratskhelia al limite dell'area direttamente dalla bandierina, il georgiano si coordina col mancino ma non trova la porta.16:11

49' Ancora una percussione di Cajuste, Faraoni lo chiude in corner.16:10

48' Cajuste prova a far tutto da solo ma perde palla al momento dell'ingresso in area.16:10

47' OCCASIONE VERONA! Sponda di Djuric per Bonazzoli che calcia rasoterra dall'area piccola ma trova la risposta di Meret!16:10

46' Si ricomincia!16:07

45' Sostituzione Verona: esce anche Serdar, dentro Darko Lazovic.16:08

45' Sostituzione Verona: fuori Ngonge, dentro Bonazzoli.16:08

45' Sostituzione Verona: fuori Amione, dentro Terracciano.16:07

Il Verona è apparso molto in difficoltà in questo primo tempo, soprattutto a livello di idee. Baroni dovrà necessariamente operare qualche cambio per provare a dare la scossa ai suoi e rimontare le due reti di svantaggio. Gli uomini di Garcia non sono praticamente mai andati in difficoltà, difficile dunque che il tecnico francese operi qualche cambio già durante l'intervallo.15:55

Prova molto positiva della squadra di Garcia che, dopo due occasioni consecutive dei padroni di casa su calcio piazzato nei primissimi minuti, inizia a gestire il possesso con costanza e sblocca il risultato grazie all'asse Raspadori-Politano. Nel finale arriva il raddoppio di Kvaratskhelia che mette l'accento su un primo tempo quasi perfetto dei partenopei.15:51

45'+3' Abisso fischia la fine del primo tempo. Verona-Napoli 0-2 al riposo.15:49

45'+3' Kvaratskhelia e Cajuste dialogano al limite dell'area gialloblu ma non riescono a pungere, poi Politano commette fallo su Folorunsho.15:49

45'+1' Altra sgroppata di Kvara, stavolta sulla destra, fermata da un fallo della difesa di casa.15:47

45' Tre minuti di recupero.15:48

44' Giallo anche per Mario Rui, intervenuto in difesa del georgiano.15:47

44' Si accendono gli animi dopo l'esultanza di Kvaratskhelia. Abisso ammonisce Faraoni.15:47

43' GOL! Verona-NAPOLI 0-2! Rete di Kvaratskhelia. Ripartenza letale dei campioni d'Italia, Politano ha spazio sulla destra, alza la testa e serve il georgiano tutto solo dalla parte opposta. Finta col destro e botta col mancino basso sul primo palo, non c'è scampo per Montipò.



Guarda la scheda del giocatore Khvicha Kvaratskhelia15:46

43' Percussione centrale di Hongla e apertura sulla destra per Faraoni che viene però chiuso in fallo laterale.15:44

41' E' calato moltissimo il ritmo della gara col Napoli che sta gestendo il vantaggio.15:43

39' Poche idee per la squadra di Baroni che, dopo la spinta dei primissimi minuti, ha subito costantemente il palleggio del Napoli.15:40

37' Intervento scomposto di Magnani su Kvaratskhelia. Abisso estrae il primo giallo del match per il difensore gialloblu.15:38

35' Faraoni corre sulla destra e pesca Serdar al limite dell'area, il tedesco calcia forte col destro ma non trova la porta.15:37

34' Il numero 81 rimane a terra dolorante e il gioco viene interrotto per far entrare in campo i sanitari campani. Nel frattempo rimane valida la decisione di Abisso e non c'è rigore per il Napoli.15:35

33' Raspadori a terra in area di rigore dopo un numero su Faraoni e Dawidowicz. Abisso lascia correre tra le proteste degli ospiti.15:34

31' Politano svirgola la conclusione al volo col mancino favorendo però Raspadori, abilissimo a girarsi in un fazzoletto ma fermato l'intervento provvidenziale di Magnani che gli sbarra lo specchio della porta.15:33

30' Mario Rui prova il cross basso dalla sinistra, la difesa di casa respinge in corner.15:31

28' CAJUSTE! Raspadori manda in porta Cajuste che, a tu per tu con Montipò, calcia addosso al portiere gialloblu sprecando il raddoppio.15:30

27' GOL! Verona-NAPOLI 0-1! Rete di Politano. Serie di scambi corti sulla sinistra tra Mario Rui, Zielinski e Raspadori. Quest'ultimo va poi al cross sul secondo palo per un liberissimo Politano che deposita la palla in rete col piatto sinistro.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Politano15:29

26' E' sempre il Napoli a fare la partita col Verona sempre pronto a ripartire.15:27

24' Sul corner seguente c'è l'opportunità per Politano che però calcia malissimo col mancino da dentro l'area.15:25

23' OCCASIONE NAPOLI! Mario Rui tocca corto per Raspadori che esplode il destro teso dalla distanza. Montipò si distende in tuffo alla propria destra e devia in corner.15:25

22' Dawidowicz tocca Raspadori da dietro, Abisso assegna un calcio piazzato al Napoli sulla trequarti offensiva.15:23

22' Cross di Doig dalla sinistra, una deviazione favorisce la presa sicura di Meret in area piccola.15:23

20' Si riparte con l'estremo difensore gialloblu regolarmente tra i propri pali.15:21

19' Gioco fermo. Montipò ha sbattuto contro il polpaccio di Amione nell'azione precedente e sembra avere problemi al volto.15:20

18' Zielinski cerca Raspadori in area con un no-look, Montipò è reattivo nell'uscita bassa per anticipare l'attaccante ospite.15:19

16' Nulla di fatto sul calcio d'angolo per il Napoli, Faraoni non si fa saltare da Kvaratskhelia e facilita l'uscita palla al piede dei suoi compagni.15:18

15' Di Lorenzo crossa rasoterra in area piccola, il Verona si salva in corner.15:16

15' POLITANO! Azione classica dell'esterno cresciuto nella Roma, rientro sul mancino e botta dal limite che Montipò alza sopra la traversa.15:16

13' Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina c'è il fallo di Natan su Folorunsho che vanifica l'opportunità per i campioni d'Italia.15:14

12' Taglio di Cajuste in area, Lobotka lo serve alla perfezione rasoterra ma la difesa veronese è attenta e chiude in corner.15:13

10' Di Lorenzo verticalizza per Raspadori in area, palla troppo lunga che finisce nelle mani di Montipò.15:11

9' Trattenuta di Dawidowicz su Raspadori a interrompere un lungo palleggio degli uomini di Garcia.15:10

8' Ha preso campo il Napoli dopo un avvio di match dove ha subito molto la fisicità degli avversari.15:09

7' RASPADORI! L'ex Sassuolo calcia direttamente in porta col destro, Montipò respinge coi pugni sul primo palo.15:08

5' Altro fallo dei padroni di casa, stavolta è Faraoni a sgambettare Kvaratskhelia in ritardo. Punizione sul lato corto dell'area veronese per il Napoli.15:07

4' Grande intensità del Verona in questo avvio, ne fa le spese Di Lorenzo, toccato duro da Folorunsho in ritardo.15:05

2' MAGNANI! Sul secondo corner consecutivo è Magnani a svettare di testa, costringendo ancora Meret agli straordinari per salvare i suoi.15:04

2' OCCASIONE VERONA! Ngonge calcia a uscire dalla bandierina, Dawidowicz anticipa tutti e impegna Meret di testa! Il portiere ospite si salva ancora in corner con una gran parata!15:03

Verona subito pericoloso con la palla recuperata da Serdar ai danni di Lobotka, Ngonge e Djuric hanno spazio al limite ma riescono solo a guadagnare un corner.15:03

Si comincia!15:01

Squadre schierate al centro del campo, tra pochissimo il via al match!14:58

E' tutto pronto al Bentegodi dove si attendono solo l'ingresso delle squadre e il fischio d'inizio.14:49

Persi Osimhen e Anguissa per infortunio, Garcia recupera almeno Rrahmani e lo schiera al centro della difesa a far coppia con Natan. Mario Rui vince il consueto ballottaggio con Olivera sulla sinistra, a destra è invece confermatissimo capitan Di Lorenzo. A centrocampo torna titolare Cajuste al fianco di Lobotka e Zielinski. Il ruolo di vice-Osimhen è affidato a Raspadori ai cui lati agiranno Politano e Kvaratskhelia.14:49

Baroni ritrova Dawidowicz al centro della difesa con Magnani e Amione confermati da braccetti nonostante la sconfitta subita a Frosinone. La rivoulzione gialloblu è però a centrocampo dove sulle fasce tornano titolari Doig e Faraoni, Hongla e Serdar trovano spazio in mezzo con Folorunsho avanzato a far coppia con Ngonge alle spalle di Milan Djuric. Panchina per Lazovic, Duda, Saponara e il rientrante Henry.14:47

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: consueto 4-3-3 per i partenopei. Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui - Zielinski, Lobotka, Cajuste - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Demme, Olivera, Simeone, Zerbin, Lindstrom, D'Avino, Ostigard, Zanoli, Gaetano.14:40

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: 3-4-2-1 per gli uomini di Baroni. Montipò - Magnani, Dawidowicz, Amione - Faraoni, Hongla, Serdar, Doig - Ngonge, Folorunsho - Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Lazovic, Henry, Cruz, Joselito, Saponara, Terracciano, Suslov, Duda, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula, Bonazzoli.14:57

Dirige il match Abisso con Mondin e Margani a coadiuvarlo sulle fasce. Quarto uomo Sozza. In sala VAR ci sono Aureliano e Valeri.14:35

Al Bentegodi si affrontano due squadre a caccia di punti preziosi per risollevare le rispettive posizioni di classifica. Dopo l'ottimo avvio di campionato con due vittorie ottenute nelle prime due giornate, il Verona non ha più saputo vincere e si ritrova vicinissimo alla zona retrocessione con soli 8 punti totalizzati finora. Situazione meno grave per i campioni d'Italia ma comunque ben lontana da quella della passata stagione. Gli uomini di Garcia, la cui panchina ha traballato e non poco durante la pausa, possono agganciare, seppur provvisoriamente, Juve e Fiorentina al terzo posto ma per farlo devono necessariamente ottenere tre punti quest'oggi.14:34

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona-Napoli, gara valida per la nona giornata di Serie A.14:28