Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori11:54

Il lunch-match della giornata numero 23 di Serie A mette di fronte Parma e Udinese.11:54

I bianconeri vanno alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta patita a Roma, per consolidare la propria posizione di relativa sicurezza in classifica. Di fronte, c'è una squadra in crisi profonda, che non vince da quasi tre mesi e che vede passare oggi uno degli ultimi treni utili per riavvicinare la zona salvezza.11:57

Prova ad aggrapparsi anche alla storia, la compagine ducale: l'Udinese è infatti la squadra più battuta dal Parma in gare interne di Serie A. Ma per vincere, oggi, serviranno i gol. E i gialloblù non segnano da otto partite casalinghe consecutive (a nove, verrebbe eguagliata la striscia negativa record stabilita dalla Sampdoria nel 1972).12:02

D'Aversa sceglie il 4-3-3: Sepe - Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella - Kucka, Brugman, Hernani - Karamoh, Cornelius, Mihaila.12:04

In panchina siederanno Busi, Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Laurini, Brunetta, Grassi, Sohm, Cyprien, Zirkzee, Man e Colombi12:06

Sull'altro fronte, Gotti propone un 3-5-1-1: Musso - Becao, Nuytinck, Samir - Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar - Pereyra - Llorente.12:08

In panchina ci saranno Molina, Ouwejan, De Maio, Bonifazi, Micin, Makengo, Okaka, Braaf, Nestorovski, Scuffet e Gasparini.12:11