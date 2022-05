Manca poco all'inizio di Lazio-Verona. Ultimo impegno di campionato per le due squadre, biancocelesti già sicuri di un posto in Europa.20:03

Le scelte di Sarri: in avanti tridente con Felipe Anderson, Zaccagni e Cabral. Out Immobile. A metà campo c'è Basic, in difesa spazio Acerbi e Luiz Felipe.20:07