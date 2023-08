Il Milan di Stefano Pioli inizia la stagione dopo un mercato movimentato: rispetto alla scorsa stagione mancano giocatori importanti come Tonali (ceduto al Newcastle) e Brahim Diaz (tornato al Real Madrid). I nuovi acquisti, però, hanno tutte le carte in regola per non far rimpiangere le importanti cessioni. La rivoluzione maggiore è avvenuta a centrocampo, con l’inserimento di Loftus-Cheek e Reijenders, e sulle fasce, con Pulisic e Chukwueze.19:54