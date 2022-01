LIVE GENOA - UDINESE 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Genoa-Udinese, gara valida per il 23° turno di Serie A. 14:00

Esonerato Shevchenko, la nuova proprietà del Grifone ha deciso di affidare la panchina a Alexander Blessin, tecnico tedesco ex Ostenda. 14:04

Blessin perde Ostigard e Rovella: spazio a Bani con Hefti a destra e Badelj a centrocampo; in attacco spazio al tridente con Destro punta centrale. Cioffi non ha Pereyra a disposizione; Beto-Deulofeu tandem d'attacco, Molina e Udogie esterni. 14:21

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:55

Novità dell'ultimo minuto in casa friulana: Soppy rileva Udogie, che ha accusato un problema e va in panchina. 15:01

Squadre in campo agli ordini di Doveri: padroni di casa in casacca rossoblu, ospiti in maglia bianconera. 14:57