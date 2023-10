Grazie per aver seguito la diretta di Roma-Monza 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Tim 2023-24. 14:39

Nella Giornata 10 della Serie A Tim 2023-24, la Roma sarà ospite dell'Inter a San Siro, con fischio d'inizio alle ore 18:00 di domenica 29 ottobre. Per il Monza invece sfida casalinga contro l'Udinese, sempre domenica 29 ottobre ma dalle ore 15:00. 14:39

Terza vittoria consecutiva per la Roma, che sale provvisoriamente al 6° posto in classifica con 14 punti ringraziando un El Shaarawy molto commosso a fine partita, mentre il Monza vede chiudersi la propria striscia di quattro risultati utili consecutivi e anche la striscia di imbattibilità (salita comunque a 441 minuti) del portiere Di Gregorio. Nel finale espulso Mourinho, il quale salterà così la sfida contro la sua ex Inter. 14:37

90'+12' FINISCE QUI. Roma-Monza 1-0. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Ayroldi. 14:40

90'+11' CI PROVA DONATI. Destro a giro dell'ultimo entrato biancorosso, Rui Patricio ci arriva e devia in angolo. Sul corner seguente, il Monza non riesce a trovare la conclusione, mentre Lukaku spreca un contropiede due contro uno (e senza Di Gregorio tra i pali). 14:34

90'+10' ESPULSO MOURINHO. Il tecnico della Roma mima il gesto delle lacrime alla panchina avversaria per una ripresa tardiva del gioco. Ayroldi lo punisce col cartellino rosso. 14:40

90'+7' AMMONITO GAGLIARDINI. Cartellino giallo per un fallo un po' di frustrazione su un avversario. 14:30

90'+5' Adesso la Roma cerca ovviamente di giocare col cronometro e portare così a termine una partita sbloccata soltanto in extremis da El Shaarawy ma che comunque i giallorossi meritano di vincere per un secondo tempo che è stato quasi un monologo romanista. 14:28

90'+4' Contropiede della Roma, con la coppia Azmoun-El Shaarawy che duetta fino in area. L'autore del gol cade a terra dopo un contrasto dubbio a centro area, ma per il signor Ayroldi si può proseguire perché l'intervento di Caldirola è stato sul pallone. 14:27

90'+1' Saranno ben sette i minuti di recupero concessi in questo secondo tempo tra Roma e Monza. 14:26

90' GOL! ROMA-Monza 1-0! Rete di Stephan El Shaarawy. Altro assedio giallorosso, che stavolta paga. Sponda di Kristensen sul cross di Zalewski, lo stesso El Shaarawy prolunga di testa per Azmoun, il cui tiro viene però murato dalla difesa biancorossa. La palla resta lì e il "Faraone" trafigge Di Gregorio con un destro a centro area che fa impazzire l'Olimpico.



Guarda la scheda del giocatore Stephan El Shaarawy14:25

88' PALO DI AZMOUN! Lukaku lavora benissimo un pallone ricevuto da Mancini e, nonostante finisca a terra in area, riesce a servire il compagno. Il destro a giro di Azmoun si spegne però sul legno, strozzando così in gola l'esultanza ai tifosi giallorossi. 14:22

87' Altra ripartenza del Monza, con Vignato sempre protagonista. Cambio di gioco a trovare Dany Mota, il quale appoggia per il rimorchio di Gagliardini. L'ex Inter ci prova con una rasoiata dalla distanza, ma non trova lo specchio della porta difesa da Rui Patricio. 14:20

85' CAMBIO MONZA. Fuori Kyriakopoulos, dentro un Donati all'esordio stagionale. 14:18

82' COSA SALVA MANCINI! Vignato clamoroso in ripartenza. Arrivato al limite dopo un'ottima serpentina, il numero 80 prova a calciare, ma il capitano giallorosso s'immola e devia in angolo la sua conclusione a Rui Patricio probabilmente battuto. 14:16

80' A terra proprio Mari, il quale necessita dell'intervento dello staff sanitario biancorosso e di un po' di ghiaccio dietro la nuca dopo uno scontro fortuito nella sua area con Caldirola. 14:14

79' ANCORA LUKAKU! El Shaarawy si muove benissimo dal limite ma strozza troppo il destro. La palla arriva comunque a Lukaku, il quale calcia potente col sinistro ed è già pronto a esultare, ma l'opposizione di Pablo Mari è provvidenziale e salva lo 0-0 provvisorio. 14:13

79' ULTIMO CAMBIO ROMA. Spinazzola, grande protagonista nel primo tempo, lascia il posto a Kristensen. 14:11

78' AMMONITO MANCINI. Il capitano della Roma viene scavalcato da Pessina e, per evitare danni ulteriori, lo mette a terra con un fallo tattico. 14:11

77' Roma che adesso fa sistematicamente la partita, ma le sfuriate in contropiede del Monza sono sempre pericolose. Birindelli entrato al meglio in questo secodo tempo, ottimo pure l'ingresso di Vignato. 14:10

75' OCCASIONE MONZA! Contropiede dei biancorossi, con Birindelli che fa di nuovo malissimo sull'out di sinistra. Invenzione di Vignato a lanciare il compagno con un cambio di gioco stupendo, ma la conclusione di Birindelli trova prontissimo Rui Patricio nella respinta. 14:09

74' MOURINHO CAMBIA ANCORA. Karsdorp viene infatti rilevato da Zalewski, questa la decisione del tecnico portoghese. 14:07

74' CAMBIO ROMA. N'Dicka lascia spazio a Llorente, il quale sembrava poter partire titolare in questa gara. 14:07

73' PALO DI LUKAKU! Numero nello stretto di Azmoun, il quale trova poi Lukaku in area. Il belga si allarga sulla destra e calcia a botta sicura, ma la sua conclusione incoccia sulla parte alta del montante. Settimo legno colpito dalla Roma in questo campionato. 14:06

71' OCCASIONE ROMA. El Shaarawy scappa sulla sinistra, trovando poi in orizzontale Aouar. Quest'ultimo controlla, si sistema e calcia dal limite, ma la sua conclusione viene deviata in angolo dalla difesa del Monza. 14:05

70' AMMONITO CRISTANTE. Caldirola recupera palla con un grande intervento su Azmoun, poi il numero 4 giallorosso fa blocco e ostruzione su un Pessina lanciato in ripartenza e si becca il giallo. 14:03

68' Fallo su Dany Mota, travolto da Mancini nel duello aereo. Il neo-entrato del Monza è costretto a lasciare il campo per una piccola ferita all'orecchio destro. 14:01

66' RUI PATRICIO VOLA! Break importante di Vignato sulla fascia destra, col neo entrato che serve Birindelli. Quest'ultimo avanza palla al piede e poi ci prova dal limite con un bel sinistro, ma il numero uno giallorosso è reattivo nell'intervento plastico a dire di "no". 14:00

65' DOPPIO CAMBIO OSPITE. Fuori Colombo, molto isolato in attacco in questa sfida, al suo posto Dany Mota.13:58

64' ALTRA SOSTITUZIONE MONZA. Colpani lascia spazio a Vignato. Palladino decide così di cambiare anche a livello tattico. 13:58

64' SECONDA SOSTITUZIONE ROMA. Fuori Belotti, applauditissimo, con Mourinho che dà spazio ad Azmoun. 13:58

63' CAMBIO ROMA. Bove lascia spazio a El Shaarawy. 13:55

60' Angolo dalla sinistra di Paredes, Di Gregorio attento anche in uscita alta, smanacciando la sfera. Poi N'Dicka ci prova di potenza dalla distanza, ma la sua conclusione viene murata da due avversari. 13:53

59' Dopo un avvio di ripresa un po' complicato, il Monza sta provando a rianimarsi e far valere un nuovo prolungato possesso palla. Manca comunque incisività negli ultimi 20-30 metri.13:52

57' Paredes ferma la ripartenza di Birindelli sull'out di sinistra con un fallo tattico. Il signor Ayroldi fischia il fallo, mentre il centrocampista dovrà stare attento perché è l'unico diffidato della Roma.13:51

55' Punizione battuta da Paredes, con cross molto interessante al centro dell'area. Pessina però è perfetto nell'anticipare Belotti, già pronto a schiacciare di testa. Sull'angolo successivo, Mancini non arriva di testa all'appuntamento col pallone. 13:48

54' Fallo di Caldirola su Belotti, punizione interessante per i padroni di casa. Roma decisamente più attiva in questo inizio di ripresa, rispetto al primo tempo. 13:47

52' A terra Mancini, problema al collo del piede destro con una ferita nei pressi dell'alluce. Necessario l'intervento dello staff sanitario giallorosso. 13:45

51' Contrpiede Monza, con Colpani che imbuca la profondità di Colombo, ma l'attaccante tira addosso a Rui Patricio in uscita. Comunque posizione di partenza irregolare per il classe 2002. 13:44

50' COLPANI A GIRO! Sinistro da distanza importante, con palla che passa vicinissima all'incrocio dei pali alla destra di Rui Patricio. Il numero uno giallorosso era sulla traiettoria, ma il tiro di Colpani è stato comunque da applausi. 13:46

49' In fase di possesso palla, Colpani sembra ora agire maggiormente sull'out di sinistra, mentre nel primo tempo aveva cercato moltissimo la fascia destra. 13:43

48' Ripartenza della Roma, con l'uno-due tra Lukaku e Belotti che permette al belga di presentarsi in area di rigore. Sterzata a rientrare per calciare col mancino, ma Pessina recupera da dietro e sventa così una ghiotta occasione per i giallorossi. 13:41

47' COMINCIA LA RIPRESA. Roma-Monza 0-0. Si riparte allo Stadio Olimpico, manovrano gli ospiti.13:38

46' ALTRO CAMBIO MONZA. Pereira lascia spazio a Birindelli. 13:37

Mourinho avrebbe forse cambiato qualcosa nel suo 3-5-2, ma l'espulsione di D'Ambrosio potrebbe risultare decisiva in favore dei giallorossi e quindi probabilmente nessun cambio dopo l'intervallo. Palladino ha invece inserito Carboni per ridare equilibrio, specie alla linea difensiva, al suo Monza, squadra che comunque potrebbe cambiare qualcos'altro a livello tattico, specie in attacco. 13:25

Reti bianche ma Di Gregorio assoluto protagonista negli ultimi 10 minuti di gara. Due parate provvidenziali, la prima sul colpo di testa di Aouar, la seconda con un riflesso pazzesco di piede sul tocco da due passi di Belotti. Al netto delle due immense occasioni da gol, la Roma non ha impressionato più di tanto per la qualità di calcio proposta, ma ora potrà contare sulla superiorità numerica. Monza meglio degli avversari in fase di possesso palla, eppure pochissime verticalizzazioni e praticamente nessun tiro verso la porta di Rui Patricio. 13:26

45'+4' FINE 1° TEMPO. Roma-Monza 0-0. Finisce qui la prima metà di gara. Ancora nessun gol in questo lunch match della nona giornata di Serie A Tim 2023-24. 13:20

45'+2' CAMBIO MONZA. Palladino costretto a modificare l'assetto tattico dei suoi dopo l'espulsione di D'Ambrosio. Fuori Machin, al suo posto entra Carboni. 13:18

45'+1' Cartellino Giallo José Ndong Machín Dicombo15:11

45'+1' ANCORA DI GREGORIO! Ottimo cross di Spinazzola dalla sinistra, Lukaku manca l'impatto col pallone ma alle sue spalle sbuca Belotti per un tocco a botta sicura. Di Gregorio però dice di "no" con un riflesso clamoroso di piede, concedendo soltanto calcio d'angolo. 13:17

45' Saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo tra Roma e Monza. Ancora reti bianche qui all'Olimpico. 13:16

44' Punita l'imprudenza di D'Ambrosio nel fallo precedente, gioco che riprende dopo l'intervento dello staff sanitario giallorosso per le cure a Belotti, ancora dolorante alla caviglia destra. 13:15

42' ESPULSO D'AMBROSIO! Belotti difende palla nella ripartenza della Roma, il numero 33 biancorosso lo ferma con un fallo tattico a 80-85 metri dalla sua porta e si prende il secondo cartellino giallo. 13:14

41' Proteste dell'Olimpico per un presunto fallo su Bove al limite dell'area del Monza, ma il signor Ayroldi lascia proseguire.13:12

40' Roma che adesso prova a salire di tono e a fare la partita, mentre sembra calato il ritmo del Monza, che ora lascia tanto campo ai padroni di casa. 13:11

38' Prima di questa sfida, Di Gregorio aveva parato l'83% dei tiri che erano arrivati nello specchio della sua porta. Nel 2023-24, tra tutti e cinque i top campionati europei, nessun portiere è riuscito a fare meglio. Momento di forma strepitoso per il giocatore biancorosso. 13:10

37' DI GREGORIO SPAZIALE! L'estremo difensore del Monza si supera sul colpo di testa da due passi di Aouar, trovato alla perfezione dal cross morbido di Belotti. Di Gregorio ancora una volta impressionante a livello di reattività e riflessi.13:09

35' Brutto scontro aereo tra Paredes e Colpani. I due giocatori restano a terra e hanno bisogno dei rispettivi staff sanitari ma sembrano poter riprendere a giocare. 13:07

33' José Mourinho diventa l'allenatore che ha più volte affrontato il Monza allenando la Roma: tre, una in più di Giuseppe Viani e Nils Liedholm. Panchina numero 121 in giallorosso per Mourinho, che vanta per ora 60 vittorie. Dopo lo stesso numero di gare allenate, soltanto Luciano Spalletti (66) e Fabio Capello (61) ne avevano vinte di più.13:13

30' Ennesimo errore tecnico in fase di costruzione per la Roma, che recupera palla su imprecisione di Macin ma poi spreca tutto col lancio troppo lungo di Bove. Giallorossi che stanno faticando davvero tanto a tenere palla.13:01

29' Punizione per la Roma, con Gagliardini che allontana il pallone dopo il fischio di Ayroldi ma il direttore di gara propende per il richiamo verbale anziché estrarre il cartellino giallo. 13:00

28' Lukaku fa la sponda per Belotti, ma il numero 11 giallorosso, peraltro da distanza molto importante, svirgola il pallone e non può così minimamente impensierire Di Gregorio. 12:59

26' Ora è il Monza ad attuare un pressing immediato che paga enormi dividendi, poiché la Roma non sta più riuscendo a imbastire azioni degne di nota e prolungate. A terra Gagliardini per un "pestone" involontario di un avversario. 12:58

24' Paredes centra direttamente la folta barriera del Monza: rincorsa laterale ma pallone che non si alza come vorrebbe l'ex centrocampista della Juventus.12:55

23' AMMONITO D'AMBROSIO. Belotti bravissimo nel prendere posizione, il 33 biancorosso lo mette giù con un intervento scomposto e in ritardo. Punizione molto interessante per la Roma, Paredes sul pallone. 12:54

22' Potenziale trama offensiva interessante per i padroni di casa, ma il signor Ayroldi ferma tutto per un fuorigioco in partenza di Belotti, spiegando poi la sua scelta sia all'attaccante che a Spinazzola. 12:54

21' Fallo di Caldirola, che incrocia sulla corsa Karsdorp e lo travolge nella sua area. Il signor Ayroldi fischia fallo e la Roma può così rifiatare un pochino, oltre a cercare di riordinare le idee. Mourinho molto attivo nella sua area tecnica. 12:56

20' Possesso palla che premia il Monza (63%), ma la squadra allenata da Palladino fatica a creare tiri verso la porta di Rui Patricio. Roma invece molto attendista, peraltro dopo un buon avvio, ma sempre attenta nei duelli aerei all'interno della sua area. 12:51

18' Cristante salva tutto di testa. Perfetto l'intervento del giocatore giallorosso, che spazza in calcio d'angolo l'ottimo cross di Kyriakopoulos quando, alle sue spalle, c'era pronto in agguato Colombo. 12:50

17' Ritmi blandi, poca intensità e ora anche meno pressione della Roma. Monza che prosegue nel suo possesso palla prolungato, inframezzato soltanto da qualche fugace recupero palla dei giallorossi. 12:48

16' Roma compressa totalmente nella sua metà campo, mentre è buono il lavoro di Paredes a schermare davanti la difesa. Monza che non verticalizza verso Colombo perché non c'è spazio e perché la coppia a suo supporto, formata da Colpani e Machin, viene spesso incontro ai compagni per ricevere palla praticamente a centrocampo. 13:23

14' Il Monza ha ripreso con un giro palla prolungato che però ora permette ai biancorossi di affacciarsi nei pressi dell'area avversaria, con Colpani in questo momento molto attivo sul fronte offensivo. 12:46

12' OCCASIONE MONZA. Colpani riceve sui 30 metri e prova un cross a giro che diventa sostanzialmente un tiro, perché Colombo non ci arriva di testa. Rui Patricio vede all'ultimo il pallone ma è attento nel bloccare con buon senso della posizione. 12:44

10' Pressing asfissiante dei padroni di casa e il Monza ora fatica a superare la linea di centrocampo. L'attuale possesso palla dei biancorossi è davvero sterile, perché centralmente non c'è spazio nello schieramento romanista. 12:42

8' Spinazzola sicuramente il più attivo tra i giallorossi: molto cercato l'esterno dai compagni. Ora possesso palla prolungato della Roma, che recupera subito palla nella trequarti avversaria e prova a giocare in ampiezza sulle fasce. 12:39

7' Trama offensiva della Roma interrotta dal fallo di Karsdorp, il quale travolge un avversario praticamente nei pressi della bandierina sull'out di destra. 12:38

6' Angolo per la Roma. Cross dalla sinistra di Spinazzola, il quale comincia subito a puntare la difesa ospite, ma Kyriakopoulos prolunga di testa oltre la linea di fondo. 12:37

4' Monza che sembra voler prendere subito il controllo di questo lunch match domenicale, sfruttando un possesso palla prolungato e ben eseguito. Belotti resta a terra a ridosso della sua area di rigore per un colpo subito da Gagliardini. 12:35

3' Colpani ci prova su punizione dalla lunghissima distanza, ma il suo mancino si alza troppo sopra la traversa della porta difesa da Rui Patricio. 12:34

2' Subito break del Monza, con errore in disimpegno di N'Dicka e Machin che prova a imbastire un contropiede potenzialmente pericoloso, tardando però un po' troppo nel servire la profondità di un compagno e facendo allora sfumare l'occasione. 12:33

1' INIZIA Roma-Monza. Si parte all'Olimpico, calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. Condizioni climatiche perfette, temperatura di 24° e sole splendente nel cielo romano. Completo casalingo per la formazione allenata da Mourinho, mentre il Monza indossa una divisa bianca con striscia verticale rossa sulla maglia. 12:31

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dell'Olimpico. A dirigere questo Roma-Monza sarà Giovanni Ayroldi (sezione di Molfetta), coadiuvato da Luigi Rossi (Rovigo) e Marco Ricci (Firenze). IV Ufficiale Antonio Giua (Olbia), VAR Antonio Di Martino (Teramo) e AVAR Matteo Gariglio (Pinerolo).11:02

Soltanto cinque i precedenti tra Roma e Monza, considerando tutte le competizioni. Le due squadre si sono infatti sfidate in Serie A nel 2022-23 (due gare), in Serie B nel 1951-52 (due gare) e in Coppa Italia nel 1988-89 (una gara). Il bilancio è di tre successi giallorossi, un pareggio e la vittoria del Monza nel match di Coppa Italia 1988-89, che finì 2-1 grazie ai gol di Casiraghi e Mancuso per i biancorossi, oltre al rigore di Giannini per la Roma. 10:59

Palladino non potrà invece contare su Armando Izzo e ovviamente sul Papu Gomez, appena acquistato dai biancorossi ma frenato da una positività al doping che risale a un controllo del dicembre 2022. Rispetto al 3-0 sulla Salernitana, spazio a José Machin nella coppia che agirà a supporto del classe 2002 Lorenzo Colombo in attacco. Pedro Pereira preferito invece da titolare a Patrick Ciurria.11:54

Mourinho deve fare i conti con una lunga lista di assenti, in cui spiccano i nomi di Paulo Dybala, Renato Sanches e Chris Smalling, perciò formazione quasi obbligata. Recuperato Diego Llorente, il quale parte però dalla panchina, mentre Bryan Cristante trova ancora spazio nei tre di difesa e Andrea Belotti affianca Romelu Lukaku in attacco. 11:38

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza risponde invece con un 3-4-2-1 formato da Di Gregorio; D'Ambrosio, Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakpoulos; Machin, Colpani; Colombo. All. Palladino. A disposizione: Lamanna, Gori, Sorrentino, Donati, Bettella, A. Carboni, F. Carboni, Birindelli, Ciurria, Akpa Akpro, Bondo, V. Carboni, Mota, Vignato, Maric.11:51

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma si schiera con un 3-5-2 in cui figurano Rui Patricio; Mancini, Cristante, N'Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti. All. Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Llorente, Celik, Pagano, Pisilli, Azmoun ed El Shaarawy.11:36

Raffaele Palladino e il suo Monza sono invece reduci dalle vittorie contro Salernitana (3-0) e Sassuolo (1-0), ma in trasferta hanno finora conquistato un solo successo (proprio col Sassuolo), a fronte di un pari e due sconfitte. I biancorossi non subiscono però gol da 348 minuti: è la serie aperta di imbattibilità più lunga in tutti e cinque i top campionati europei e, per la prima volta nella sua storia, il Monza potrebbe registrare quattro clean-sheet di fila in Serie A. 10:49

La Roma di José Mourinho cerca la terza vittoria consecutiva, dopo quelle contro Frosinone (2-0) e Cagliari (4-1): nell'anno solare 2023, i giallorossi hanno registrato tre successi consecutivi soltanto ad aprile (contro Sampdoria, Torino e Udinese). In questa stagione, in casa la Roma ha conquistato ben sette dei suoi 11 punti complessivi, grazie a due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (1-2 contro il Milan). 11:03

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Roma e Monza, gara valida per la Giornata 9 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Olimpico.10:42